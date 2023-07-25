Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову. ФОТОрепортаж
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения бывшему главе Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В настоящее время он находится в зале суда.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.
Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.
В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военкома Борисова, он вернулся к работе.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок по военнослужащим всех областей.
Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.
Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А потом задержало его в Киеве.
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тихо в ліс піде,поїде відновлювати сили після важкої праці.
Нє думал, нє ґадал он
нікак нє ажидал он
таково вот канца...
Може дадуть пару років -- гарантовано не поїде на фронт.
Відсидить в безпечному місці років два, а там -- Іспанія!
про вареники в макітрі ті що знизу тві як їх трухнуть опиняються знизу і так скільки не труси вони то знизу то зверху а саме головне вони всі в сметані .
Так і тут мільйони накрав пару років отсидів і на волю тратити бабки система обертів гівна в країні 30 років незмінна
.
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.
тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
чого ви доб'єтеся якщо поміняєте одне шило на инше мило? ми вже 31 рік замість поміняти зло на добро міняємо шило на мило.
невже ви не бачите що ваші заклики ходити по колу лише вам здаються розумними? ходіння по колу - що в цьому розумного? невже ви не заслуговуєте кращого життя і кращої влади? то нащо ви закликаєте міняти шило на мило?
якби були то ми б не опинилися на 116 місці по корупції.
ото в 115 країнах кращі закони та акти.
що ж стосується кращого життя і кращої влади - таке може бути винагородою а не подарунком.
ми не заслужили на краще життя якщо так голосуємо і ми так голосуємо вже 31 рік.
Может быть он когда то и был обычным человеком.
Но что тут поделаешь, если окно возможностей, а ты не Дурак? И кто тут виноват, спрашивается?
Надо закрывать возможности украсть и вывести деньги из Украины!
Офшоры разрешены! Закройте эту дыру и милиарды останутся в Украине и будут работать на Украину! Станут ли депутаты это делать? Не думаю! )
Золото, бриллианты и иконы - это все мелочь по подвалам.
Трабу внутрішній Моссад швидко створювати, бо війну не виграєм...
Тому і діяльність у нього була комерційною.
Жирують, оці зкалічені та зкацаплені совком, на крові Українців, від повної БЕЗКАРНОСТІ владних борцунів з корупцією!!
По усій Україні, військовозобов'язані на своєму досвіді знають вартість їх «послуг»!!
Нардепи служок разом з помічниками, можуть засвідчити цю СХЕМУ!!
Слава Україні!