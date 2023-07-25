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Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову. ФОТОрепортаж

Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения бывшему главе Одесского областного центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время он находится в зале суда.

Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову 01
Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову 02
Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову 03
Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову 04
Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову 05
Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову 06
Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову 07
Суд избирает меру пресечения бывшему одесскому военкому Борисову 08

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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военкома Борисова, он вернулся к работе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок по военнослужащим всех областей.

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А потом задержало его в Киеве.

Смотрите также: Этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных сил, - Зеленский об одесском военном Борисове. ВИДЕО

Автор: 

суд (25092) Борисов Евгений (27)


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Топ комментарии
+27
Модно вдягнений. По воєнному, воєнком мля...
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25.07.2023 17:13
+25
то парадна парадка для Іспанії...
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25.07.2023 17:16
+14
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25.07.2023 17:30
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Модно вдягнений. По воєнному, воєнком мля...
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25.07.2023 17:13 Ответить
то парадна парадка для Іспанії...
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25.07.2023 17:16 Ответить
в чьому спіймали в тому й сидить поки що...зараз викупить корпус в сізо від малюськи
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25.07.2023 19:12 Ответить
Курва накрала, запхала ратиці у білі штані і думає, що воно тепер заслужений європеєць.
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25.07.2023 23:23 Ответить
Хай не ссыт - суд Печерский
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25.07.2023 17:14 Ответить
бубочці для показухи потрібно хоч когось покарати - так шо все буде як треба
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25.07.2023 17:21 Ответить
для показухи он Черінського судить
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25.07.2023 18:04 Ответить
В Одесі в такому випадку кажуть: "Жадність фрайєра згубила". Треба було ділитись з ОПою, а не скупляти маєтки та офіси у Іспанії. Влада провела демонстраційну операцію, тепер усі корупціонери будуть шукати можливість занести гроші потрібним людям, а не ховати їх по заграницям. Новий вид бізнесу від діючої влади.
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25.07.2023 18:16 Ответить
Дезертир, по 407 сяде.
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25.07.2023 17:15 Ответить
Який "стурбований"! Більшу стурбованість тільки ООН виявляє. Як казав класик: " Не вірю! ".
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25.07.2023 17:16 Ответить
Що у нього с ліцом? Что-то случілось?
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25.07.2023 18:24 Ответить
Жена на вилле в Испании уже мачо пригласила басейн почистить.
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25.07.2023 17:16 Ответить
у нього свій сачок чи підсак?!
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25.07.2023 17:18 Ответить
скорее дымоход в камине прочистить, там всё паутиной заросло. Чистить нужно как со стороны зольника , так и с поддувала
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25.07.2023 17:41 Ответить
Наградить и отпустить. В Испании тоже нужны военкомы или послы. А у него там уже "прописка" имеется.
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25.07.2023 17:18 Ответить
Он Труханову забули якусь процедуру провести в суді і він знову на свободі. Думаю щось подібне і з цим буде. А потім тихо в ліс піде, поїде відновлювати сили після важкої праці.
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25.07.2023 17:20 Ответить
Зараз на поруки візьмуть під особисте зобов'язання із заставою в 1 млн. Грн. Ось і все.
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25.07.2023 17:20 Ответить
А керівництво ОП "Півень" не знайшло порушень, чому так?
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25.07.2023 17:20 Ответить
Можливо тому, що спочатку потрібно саме керівництво перевірити?
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25.07.2023 18:26 Ответить
"Нє думал, нє ґадал он,
Нє думал, нє ґадал он
нікак нє ажидал он

таково вот канца...
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25.07.2023 17:20 Ответить
"Панять, прастіть, в Іспанію атпустіть..."
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25.07.2023 17:21 Ответить
интересно, сколько такая футболка стоит
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25.07.2023 17:21 Ответить
если пропитать цементом, то полгода простоит

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25.07.2023 18:06 Ответить
Красиво фраер тусовался, но не долго.
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25.07.2023 17:24 Ответить
А, де ковдра в клітинку? Якісь нові тренди?
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25.07.2023 17:26 Ответить
Одягнуть браслет, а через кілька днів винирне в загряниці.
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25.07.2023 17:26 Ответить
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25.07.2023 17:30 Ответить
А в Испании сейчвс ужин, паэлью дают!
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25.07.2023 17:31 Ответить
видно совесть мучает
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25.07.2023 17:37 Ответить
Прям Борисов Моисеев... Моисеев не потому, что вы думаете, а потому, что вывел деньги из Египта.., ой,.. Украины!
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25.07.2023 17:37 Ответить
Моисеев умер...
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25.07.2023 21:05 Ответить
Мабуть він сам зробив такий трюк.
Може дадуть пару років -- гарантовано не поїде на фронт.
Відсидить в безпечному місці років два, а там -- Іспанія!
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25.07.2023 17:40 Ответить
Без залогу, суку, тримати під вартою а потім на 15 років з конфіскацією майна всієї родини,!!!!
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25.07.2023 17:54 Ответить
и всем членам семьи - мужикам отрезать яйца, бабам зашить манду, чтобы подобное не рожали
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25.07.2023 18:12 Ответить
Під домашній арешт в Іспанію
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25.07.2023 17:59 Ответить
покарання буде, як завжди, "суровим" та "невідворотнім", як і будь-якому під@ру, який чесно ділився вкраденим із зе-мародерами, тож вирок буде жорстоким - призначити послом в Іспанію, в Марбелью, щоб мучався там щодня, та відчував нестерпну ностальгію за рідним ТЦК ...
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25.07.2023 18:00 Ответить
- Учитывая имеющиеся заслуги и награды,документально подтверденные ранения и состояние здоровья фигуранта следует отпустить на все четыре стороны,а недовольных этим решением послать нах.
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25.07.2023 18:01 Ответить
тварь кусками резать прямо в суде
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25.07.2023 18:11 Ответить
Коловоріт лайна в українській корупційній середі нагадує вираз
про вареники в макітрі ті що знизу тві як їх трухнуть опиняються знизу і так скільки не труси вони то знизу то зверху а саме головне вони всі в сметані .
Так і тут мільйони накрав пару років отсидів і на волю тратити бабки система обертів гівна в країні 30 років незмінна
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25.07.2023 18:19 Ответить
імпотентне правосуддя. помурижать, відкупиться і відпустять.

.

корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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25.07.2023 18:21 Ответить
Адвокат-лейтенант Баканов всіх врятує та захистить
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25.07.2023 18:30 Ответить
у кожного президента були свої "баканови".

чого ви доб'єтеся якщо поміняєте одне шило на инше мило? ми вже 31 рік замість поміняти зло на добро міняємо шило на мило.

невже ви не бачите що ваші заклики ходити по колу лише вам здаються розумними? ходіння по колу - що в цьому розумного? невже ви не заслуговуєте кращого життя і кращої влади? то нащо ви закликаєте міняти шило на мило?
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25.07.2023 18:46 Ответить
Ваш "АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ" і є "замкнене коло". У нас багато гарних/справедливих/правильних законів та актів. Ви закликаєте створити ще один. Переадресую - хіба ви не заслуговуєте кращого життя і кращої влади?
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25.07.2023 19:56 Ответить
не було у нас гарних законів та актів.

якби були то ми б не опинилися на 116 місці по корупції.

ото в 115 країнах кращі закони та акти.

що ж стосується кращого життя і кращої влади - таке може бути винагородою а не подарунком.

ми не заслужили на краще життя якщо так голосуємо і ми так голосуємо вже 31 рік.
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25.07.2023 20:07 Ответить
По двом останнім пунктам я цілком з вами погоджуюсь.
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25.07.2023 20:16 Ответить
Государство имеет не то, что прорехи, а дыры в Законодательстве!
Может быть он когда то и был обычным человеком.
Но что тут поделаешь, если окно возможностей, а ты не Дурак? И кто тут виноват, спрашивается?
Надо закрывать возможности украсть и вывести деньги из Украины!
Офшоры разрешены! Закройте эту дыру и милиарды останутся в Украине и будут работать на Украину! Станут ли депутаты это делать? Не думаю! )
Золото, бриллианты и иконы - это все мелочь по подвалам.
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25.07.2023 18:35 Ответить
и эта мразина "пьющая таблетки а то умрет" отправляет кого-то на войну??? пффффф
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25.07.2023 18:36 Ответить
Максимально, що призначають ось таким виродкам, - це застава! Саджають патріотів таких як Червінський!
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25.07.2023 18:48 Ответить
у него на лбу написано "так все замечательно было деньги сыпались на голову не знал куда девать, всем нужным отстегивал и какое то падло докопалось.." традиционно у нас таких пидаров выпускают за откупные
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25.07.2023 18:51 Ответить
Бедолага защищал страну , а ему тут вручают. Рожа бандитская. Не забудьте ордена забрать Зеленского, а то он всем подрчд натыкал их. У него наверное и собаки во дворе в орденах
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25.07.2023 18:56 Ответить
Пускай раскажет сколько у него детей , как они будут без отца с милионными взятками? Бедолагу ни за что ни про что. Не хочет на фронт , пускай сидит лет 10. думает как научится жить без взяток мразь
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25.07.2023 18:59 Ответить
В такому дорогому одязі воєнком не може бути винуватий. Для слуг свій хлопець...
Трабу внутрішній Моссад швидко створювати, бо війну не виграєм...
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25.07.2023 19:26 Ответить
Прошу суд, три роки розстрілу!!!
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25.07.2023 19:41 Ответить
Цирк. А головний клоун знаєте самі де сидить і жере мівіну.
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25.07.2023 22:54 Ответить
Кіно для лохів , ще й вечереня бла-бла брехня на брехні ,дій як не було так і нема ,охоронця за день посадили ,,а тут буде як з колею катлетою
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26.07.2023 08:06 Ответить
Який це "воєнком" ?? Це начальник "тцк" - комерційной , а не державної установи👈
Тому і діяльність у нього була комерційною.
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26.07.2023 10:56 Ответить
Меня если честно больше интересует судьба украденного миллиарда в минобороны. Ну там походу все в доле уже так сказать если тема затихла. А этот чел хотя бы не украл деньги с бюджета, подумаешь выписал парочку справок, а судят его походу за то что не захотел делится, мне так кажется ) Мне конечно его абсолютно не жалко ну это не главный "крыса" у нас точно, и сделать на нем пиар борьбы с коррупцией не выйдет.
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26.07.2023 11:53 Ответить
Скільки ж такого, трамбонного лайна, по ТРЦ і ОДА, ЦОВВ разом із МСЕК, нашпиговано за останні 10 років!!
Жирують, оці зкалічені та зкацаплені совком, на крові Українців, від повної БЕЗКАРНОСТІ владних борцунів з корупцією!!
По усій Україні, військовозобов'язані на своєму досвіді знають вартість їх «послуг»!!
Нардепи служок разом з помічниками, можуть засвідчити цю СХЕМУ!!
Слава Україні!
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26.07.2023 19:05 Ответить
У нього ж тромб може відірватися, ну що ви так ? Йому не можна навіть хвилюватися, не те що служити у ЗСУ
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26.07.2023 21:09 Ответить
а ви впевнені що він кінцева ланка в цьому ланцюгу ?
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26.07.2023 21:10 Ответить
КРОВОСІСЬЬЬ!!!
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27.07.2023 16:20 Ответить
 
 