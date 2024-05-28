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Новини
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ДБР (3297) підозра (690) Офіс Генпрокурора (3157) Борисов Євген (29)

Одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 травня, працівники ДБР затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього внесли заставу у сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що ДБР отримало інформацію, що після сплати застави Борисов планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, виїхавши за кордон.

Борисова затримали, оголосивши про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Борисова затримали прямо на виході із СІЗО
Борисова затримали прямо на виході із СІЗО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа одеського ексвійськкома Борисова: Завершено розслідування щодо незаконного збагачення на 150 млн грн

Кошти одержав злочинним шляхом

За даними Офісу Генпрокурора, Борисов за час перебування на посаді набув, володів, використовував та розпоряджався майном вартістю понад 142 мільйони гривень, яке було одержано злочинним шляхом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше йому було повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення, нез’явлення на службу та ухилення від військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України).

Затримання Борисова
Затримання Борисова

Справа Борисова

Нагадаємо, у 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Дивіться: На іспанській віллі ексвійськкома Борисова ДБР провело обшуки. Майно заарештували. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+24
Цікаве в нас судочинство 🤔
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28.05.2024 16:27
+22
Зелене шапіто продовжується...
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28.05.2024 16:33
+19
Разве похоже на сочувствие? Чувак накоррупционировал полторы сотни миллионов - и получил залог в 10% от украденного. Чистый профит.
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28.05.2024 16:35
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Цікаве в нас судочинство 🤔
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28.05.2024 16:27 Відповісти
Перистальтичний насос.
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28.05.2024 16:30 Відповісти
Хочете поспівчувати виродку, якому важко у СІЗО сидіти?
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28.05.2024 16:34 Відповісти
Разве похоже на сочувствие? Чувак накоррупционировал полторы сотни миллионов - и получил залог в 10% от украденного. Чистый профит.
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28.05.2024 16:35 Відповісти
Я перепрошую, він виродок і приречени, чи в нас не росія і все ж таки працює закон? Ви визначиться будь-ласка ))
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28.05.2024 16:37 Відповісти
А що, порушили Закон? По одному звинуваченню він вийшов під заставу, але якраз вчасно було оголошено про абсолютно нове звинувачення. Людину повернули під варту. В чому проблема?
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28.05.2024 16:55 Відповісти
Я взагалі то про драматичне зниження залогу 😉
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29.05.2024 00:14 Відповісти
раз так. то ще не все віддав і не всім забашляв
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30.05.2024 08:50 Відповісти
Що не новина, то прям мотивація йти до тцк!
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28.05.2024 16:29 Відповісти
Більш цікаво що вже рік "розслідуюють"...
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28.05.2024 16:30 Відповісти
Не може бути, щоб він не вів "бухгалтерію".
Кого, коли та за яку сумму було "відмазано" від служби.
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28.05.2024 16:41 Відповісти
Зелене шапіто продовжується...
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28.05.2024 16:33 Відповісти
Суд буде? - чи в нас тільки праця на публіку?
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28.05.2024 16:33 Відповісти
У нас циркова вистава. Нескінченна.
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28.05.2024 16:43 Відповісти
Підозрюю нахамив декому , не буду казати кому, але свого часу цей воєнком його 4 ри рази відмазав))))
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28.05.2024 16:35 Відповісти
А кордон з Молдовою був так близько. І взагалі що це за виходи на свободу за 12 лямів? Та ще й при військовому стані. Риторичне питання. В країні анархія.
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28.05.2024 16:38 Відповісти
Так буде з кожним хто не хоче ділитися!
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28.05.2024 16:39 Відповісти
На заставу знайшов, а оросіть клюв ? В ДБР клюви як у Пеліканів.
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28.05.2024 16:42 Відповісти
Зажрався і погано поділився. Зараз витягнуть з «бідного» ще пару мільйонів і буде вільний.
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28.05.2024 16:49 Відповісти
Дика ситуація, щоб працівник ТЦК брав хабарі чи взагалі щось робив протиправне? Туди ж перевірену еліту відправляють служити. Напевно кацапський агент підставив чесного службовця
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28.05.2024 16:49 Відповісти
Допоки не продасть свій іспанський маєток і гроші не поверне в державну казну, доти і буде сидіти в СІЗО без слідства і вироку суду.
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28.05.2024 16:49 Відповісти
Да канєшна. Там все вже переоформлено на матір (76 р.) та дружину-бізнесвумен. А шо такоє !?
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28.05.2024 17:05 Відповісти
Гадаєте, що не схочуть продавати маєток і офісні апартаменти, щоби визволити свого синулю і муженька?
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28.05.2024 17:09 Відповісти
Якщо йому дадуть 5 років з конфіскацією (якась одна автівка на нього), то може він і сам не захоче. а там і УДЗ дадуть. Тобто, майже законодавчий пшик.
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29.05.2024 14:06 Відповісти
суспільство влаштує лише конфіскація всього майна і виправні роботи на років 10. Якщо такого вироку не буде, то суддів треба звільняти нахер
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28.05.2024 16:51 Відповісти
Ага ... Він типу напівінвалід - якийсь там варікоз.
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28.05.2024 17:04 Відповісти
інваліди не звільняються від відповідальності за вчинені злочини
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28.05.2024 17:07 Відповісти
Так, але часто їм дають якісь поблажки.
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29.05.2024 14:04 Відповісти
а то в нього шо за чемодани? то він так в сізо сидів? в сумках намучене бабло?))
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28.05.2024 16:55 Відповісти
Подивимося збоку уважно - там нічогенька біцуха. І ножки не болять.
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28.05.2024 17:03 Відповісти
Що за дебільна звичка ховати тупі рила злочинців? Навіщо тоді взагалі розміщувати такі фото? "Папріколу"? (((
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28.05.2024 17:03 Відповісти
Значить не все видоїли
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28.05.2024 17:05 Відповісти
Кожен корупціонер сповідує релігію - двері камери рано чи пізно відчиняться, двері гроба вже ні
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28.05.2024 17:14 Відповісти
Обобрать до нитки... Сам не поделился, теперь все заберут.
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28.05.2024 17:15 Відповісти
А може їх потрібно одразу розстрілювати під час військового стану!!! Народ кже зневірився в правосудді!!! І до речі Князева потрібно розстріляти а не випускати з сізо..народ цю новину зустріне оплесками!!!!!!!
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28.05.2024 17:46 Відповісти
трішки мізки включіть, а ці пусті балачки по растрєлять - дурість. Розстрілювати почнуть не таких уйобків, а ворогів офісу пе
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28.05.2024 18:12 Відповісти
А Князев??? Чі то не то, то з "ососб приближенных к императору"?
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28.05.2024 17:53 Відповісти
Поки не буде законодавчо закріплено що поручителі, які вносять заставу, повинні подати слідчому чи суду декларацію з доказами легальності грошей, поки буде тривати цей бедлам, коли під веселе іржання "нормальних пацанів" над лохами (над Україною) вони будуть виходити з в'язниці і, як правило, "ставати на лижі".
Бо всі ці "невідомі добрі люди" навряд чи були б такими щедрими, якби мова йшла про гроші зароблені працею і з яких сплачені податки.
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28.05.2024 18:06 Відповісти
це тільки один вкрав 142 мільйони, а таких уй@бків сотні. Мільярди наших податків вони кладуть на закордонні рахунки, і тікають жити за кордон. Суди не працюють, закони не працюють, державний апарат не працює, керують державою купка некомпетентних мудаків.
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28.05.2024 18:10 Відповісти
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28.05.2024 18:26 Відповісти
таварисч ваенный камиссар с таким трудом насабирал заставу и хрясь такой аблом --- вот тут питання . крысятничал **** и очень в большом масштабе . он министру обороны резникову похлопала зеленая ******** в вр и очень благодарила за ..работу.. и таварисч резникофф не сидит за снаряды фуфловые контракты и за дерьмо в продпайках паштет и кильку даже собаки бродячие возле мусорных баков жрать не хотят . скоро ослом отправит ваван как данилова
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28.05.2024 19:00 Відповісти
Зі 150 и на 12 мільйонів.
Цікаво скільки із тих 150 и осіло в кишенях самих незалежних від правосуддя суддів???
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28.05.2024 19:54 Відповісти
Виходить, вирішили ще раз розкрутити на бабло.
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28.05.2024 19:57 Відповісти
За цією статтею можна сміливо саджати всіх ментів, прокурорів, суддів, СБУ, депутатів ВР, агентів ОП і, як вишеньку на роялі - рейтингозалежного сіромаху, що не тоне.
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28.05.2024 20:46 Відповісти
А нащо воєнкома блюрити, відкриваєш фейсбук сторінку ТЦК і він там буде, або просто загуглиш...
Військова таємниця? Москалі на нього замах вчинятимуть?
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28.05.2024 21:35 Відповісти
Не все бабулесы отжали?
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28.05.2024 22:16 Відповісти
КОЖЕН В ТЦК ЧИ В ОБЛАСНОМУ ЧИ В РАЙОННОМУ ПО ВУХА В БАБЛІ... АЛЕ ДЕКОМУ ПОЩАСТИЛО З СЛІДЧИМИ І ВОНИ ПОВЕРНУЛИСЯ ДО ЛЮБИМОЇ РОБОТИ...ТАКИХ ТИСЯЧІ ...ДЛЯ ПОРЯДКУ АРЕШТУВАЛИ І ВИСВІТЛИЛИ ДЕКІЛЬКОХ
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29.05.2024 06:37 Відповісти
 
 