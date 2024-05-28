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Новости
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ГБР (2814) подозрение (430) Офис Генпрокурора (2383) Борисов Евгений (25)

Одесский экс-военком Борисов повторно задержан на выходе из СИЗО. Ему сообщили о новом подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 мая, сотрудники ГБР задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него внесли залог в сумме 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что ГБР получило информацию, что после уплаты залога Борисов планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, выехав за границу.

Борисова задержали, объявив о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Борисова затримали прямо на виході із СІЗО
Борисова затримали прямо на виході із СІЗО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело одесского экс-военкома Борисова: Завершено расследование относительно незаконного обогащения на 150 млн грн

Средства, полученные преступным путем.

По данным Офиса Генпрокурора, Борисов за время пребывания в должности приобрел, владел, использовал и распоряжался имуществом стоимостью более 142 миллионов гривен, которое было получено преступным путем. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее ему было сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Затримання Борисова
Затримання Борисова

Дело Борисова

Напомним, в 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Смотрите: На испанской вилле экс-военкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Позже СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.
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Топ комментарии
+24
Цікаве в нас судочинство 🤔
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28.05.2024 16:27
+22
Зелене шапіто продовжується...
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28.05.2024 16:33
+19
Разве похоже на сочувствие? Чувак накоррупционировал полторы сотни миллионов - и получил залог в 10% от украденного. Чистый профит.
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28.05.2024 16:35
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Цікаве в нас судочинство 🤔
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28.05.2024 16:27 Ответить
Перистальтичний насос.
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28.05.2024 16:30 Ответить
Хочете поспівчувати виродку, якому важко у СІЗО сидіти?
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28.05.2024 16:34 Ответить
Разве похоже на сочувствие? Чувак накоррупционировал полторы сотни миллионов - и получил залог в 10% от украденного. Чистый профит.
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28.05.2024 16:35 Ответить
Я перепрошую, він виродок і приречени, чи в нас не росія і все ж таки працює закон? Ви визначиться будь-ласка ))
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28.05.2024 16:37 Ответить
А що, порушили Закон? По одному звинуваченню він вийшов під заставу, але якраз вчасно було оголошено про абсолютно нове звинувачення. Людину повернули під варту. В чому проблема?
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28.05.2024 16:55 Ответить
Я взагалі то про драматичне зниження залогу 😉
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29.05.2024 00:14 Ответить
раз так. то ще не все віддав і не всім забашляв
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30.05.2024 08:50 Ответить
Що не новина, то прям мотивація йти до тцк!
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28.05.2024 16:29 Ответить
Більш цікаво що вже рік "розслідуюють"...
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28.05.2024 16:30 Ответить
Не може бути, щоб він не вів "бухгалтерію".
Кого, коли та за яку сумму було "відмазано" від служби.
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28.05.2024 16:41 Ответить
Зелене шапіто продовжується...
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28.05.2024 16:33 Ответить
Суд буде? - чи в нас тільки праця на публіку?
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28.05.2024 16:33 Ответить
У нас циркова вистава. Нескінченна.
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28.05.2024 16:43 Ответить
Підозрюю нахамив декому , не буду казати кому, але свого часу цей воєнком його 4 ри рази відмазав))))
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28.05.2024 16:35 Ответить
А кордон з Молдовою був так близько. І взагалі що це за виходи на свободу за 12 лямів? Та ще й при військовому стані. Риторичне питання. В країні анархія.
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28.05.2024 16:38 Ответить
Так буде з кожним хто не хоче ділитися!
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28.05.2024 16:39 Ответить
На заставу знайшов, а оросіть клюв ? В ДБР клюви як у Пеліканів.
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28.05.2024 16:42 Ответить
Зажрався і погано поділився. Зараз витягнуть з «бідного» ще пару мільйонів і буде вільний.
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28.05.2024 16:49 Ответить
Дика ситуація, щоб працівник ТЦК брав хабарі чи взагалі щось робив протиправне? Туди ж перевірену еліту відправляють служити. Напевно кацапський агент підставив чесного службовця
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28.05.2024 16:49 Ответить
Допоки не продасть свій іспанський маєток і гроші не поверне в державну казну, доти і буде сидіти в СІЗО без слідства і вироку суду.
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28.05.2024 16:49 Ответить
Да канєшна. Там все вже переоформлено на матір (76 р.) та дружину-бізнесвумен. А шо такоє !?
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28.05.2024 17:05 Ответить
Гадаєте, що не схочуть продавати маєток і офісні апартаменти, щоби визволити свого синулю і муженька?
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28.05.2024 17:09 Ответить
Якщо йому дадуть 5 років з конфіскацією (якась одна автівка на нього), то може він і сам не захоче. а там і УДЗ дадуть. Тобто, майже законодавчий пшик.
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29.05.2024 14:06 Ответить
суспільство влаштує лише конфіскація всього майна і виправні роботи на років 10. Якщо такого вироку не буде, то суддів треба звільняти нахер
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28.05.2024 16:51 Ответить
Ага ... Він типу напівінвалід - якийсь там варікоз.
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28.05.2024 17:04 Ответить
інваліди не звільняються від відповідальності за вчинені злочини
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28.05.2024 17:07 Ответить
Так, але часто їм дають якісь поблажки.
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29.05.2024 14:04 Ответить
а то в нього шо за чемодани? то він так в сізо сидів? в сумках намучене бабло?))
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28.05.2024 16:55 Ответить
Подивимося збоку уважно - там нічогенька біцуха. І ножки не болять.
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28.05.2024 17:03 Ответить
Що за дебільна звичка ховати тупі рила злочинців? Навіщо тоді взагалі розміщувати такі фото? "Папріколу"? (((
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28.05.2024 17:03 Ответить
Значить не все видоїли
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28.05.2024 17:05 Ответить
Кожен корупціонер сповідує релігію - двері камери рано чи пізно відчиняться, двері гроба вже ні
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28.05.2024 17:14 Ответить
Обобрать до нитки... Сам не поделился, теперь все заберут.
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28.05.2024 17:15 Ответить
А може їх потрібно одразу розстрілювати під час військового стану!!! Народ кже зневірився в правосудді!!! І до речі Князева потрібно розстріляти а не випускати з сізо..народ цю новину зустріне оплесками!!!!!!!
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28.05.2024 17:46 Ответить
трішки мізки включіть, а ці пусті балачки по растрєлять - дурість. Розстрілювати почнуть не таких уйобків, а ворогів офісу пе
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28.05.2024 18:12 Ответить
А Князев??? Чі то не то, то з "ососб приближенных к императору"?
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28.05.2024 17:53 Ответить
Поки не буде законодавчо закріплено що поручителі, які вносять заставу, повинні подати слідчому чи суду декларацію з доказами легальності грошей, поки буде тривати цей бедлам, коли під веселе іржання "нормальних пацанів" над лохами (над Україною) вони будуть виходити з в'язниці і, як правило, "ставати на лижі".
Бо всі ці "невідомі добрі люди" навряд чи були б такими щедрими, якби мова йшла про гроші зароблені працею і з яких сплачені податки.
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28.05.2024 18:06 Ответить
це тільки один вкрав 142 мільйони, а таких уй@бків сотні. Мільярди наших податків вони кладуть на закордонні рахунки, і тікають жити за кордон. Суди не працюють, закони не працюють, державний апарат не працює, керують державою купка некомпетентних мудаків.
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28.05.2024 18:10 Ответить
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28.05.2024 18:26 Ответить
таварисч ваенный камиссар с таким трудом насабирал заставу и хрясь такой аблом --- вот тут питання . крысятничал **** и очень в большом масштабе . он министру обороны резникову похлопала зеленая ******** в вр и очень благодарила за ..работу.. и таварисч резникофф не сидит за снаряды фуфловые контракты и за дерьмо в продпайках паштет и кильку даже собаки бродячие возле мусорных баков жрать не хотят . скоро ослом отправит ваван как данилова
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28.05.2024 19:00 Ответить
Зі 150 и на 12 мільйонів.
Цікаво скільки із тих 150 и осіло в кишенях самих незалежних від правосуддя суддів???
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28.05.2024 19:54 Ответить
Виходить, вирішили ще раз розкрутити на бабло.
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28.05.2024 19:57 Ответить
За цією статтею можна сміливо саджати всіх ментів, прокурорів, суддів, СБУ, депутатів ВР, агентів ОП і, як вишеньку на роялі - рейтингозалежного сіромаху, що не тоне.
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28.05.2024 20:46 Ответить
А нащо воєнкома блюрити, відкриваєш фейсбук сторінку ТЦК і він там буде, або просто загуглиш...
Військова таємниця? Москалі на нього замах вчинятимуть?
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28.05.2024 21:35 Ответить
Не все бабулесы отжали?
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28.05.2024 22:16 Ответить
КОЖЕН В ТЦК ЧИ В ОБЛАСНОМУ ЧИ В РАЙОННОМУ ПО ВУХА В БАБЛІ... АЛЕ ДЕКОМУ ПОЩАСТИЛО З СЛІДЧИМИ І ВОНИ ПОВЕРНУЛИСЯ ДО ЛЮБИМОЇ РОБОТИ...ТАКИХ ТИСЯЧІ ...ДЛЯ ПОРЯДКУ АРЕШТУВАЛИ І ВИСВІТЛИЛИ ДЕКІЛЬКОХ
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29.05.2024 06:37 Ответить
 
 