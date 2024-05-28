Одесский экс-военком Борисов повторно задержан на выходе из СИЗО. Ему сообщили о новом подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 мая, сотрудники ГБР задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него внесли залог в сумме 12 миллионов гривен по предварительному обвинению.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что ГБР получило информацию, что после уплаты залога Борисов планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, выехав за границу.

Борисова задержали, объявив о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).









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Средства, полученные преступным путем.

По данным Офиса Генпрокурора, Борисов за время пребывания в должности приобрел, владел, использовал и распоряжался имуществом стоимостью более 142 миллионов гривен, которое было получено преступным путем. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее ему было сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 УК Украины).





Дело Борисова

Напомним, в 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Позже СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.