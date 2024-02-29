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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Нідерланди можуть подати проти РФ новий позов через збитий "Боїнг" МН17

мн17

Нідерланди витратили 166 млн євро на ліквідацію наслідків збитого росіянами літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області у 2014 році. Цей рахунок хочуть виставити Росії.

Витрати на ліквідацію наслідків збиття росіянами літака підрахували в Рахунковій палаті Нідерландів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Рахункова палата заявила, що розслідування щодо злочинців обійшлося в 53 мільйони євро. Також Нідерланди витратили 365 євро на чистку плюшевих іграшок загиблих дітей.

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Уряд звернувся до Рахункової палати з проханням підготувати витрати на допомогу Нідерландам у справі про державну відповідальність проти Росії.

Вона зараз перебуває на розгляді в Міжнародній організації цивільної авіації. Нідерланди та Австралія порушили цю справу, щоб, можливо, подати позов про відшкодування збитків проти росіян.

Рахункова палата наголошує, що йдеться про проміжну позицію, це буде оновлюватися щороку.

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За 2023 рік буде додано щонайменше 16,5 млн євро. Цю суму держава виділила як компенсацію родичам загиблих.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте подякував уряду за звіт і назвав його кроком до справедливості.

"Ця доповідь може призвести до обґрунтованої вимоги компенсації в судовому процесі Нідерландів проти Росії", - заявив він.

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Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

Автор: 

позов (493) Нідерланди (1569) росія (65316) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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нове ШОУ Боїнг МН17
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29.02.2024 15:58 Відповісти
смішного нічого не бачу ..
але розумію поки московія не капітулює ***** притягнути до відповідальності нереально ..
а врпховуючи скільки у нього ядерних бомб як покарати їх навіть не уявляю
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29.02.2024 16:02 Відповісти
У ЦРУ мабуть є багато методів,як покарати і Куйла і всіх інших покидьків.Але кому це треба?
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29.02.2024 16:32 Відповісти
Так не збивав того літака гіркін зі своєю братвою. Діспєтчєр Карлос падтвєрдіт! Тому буратінка й відпустив з миром цемаха на московію.
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29.02.2024 16:04 Відповісти
Можна подати 100500 позовів, а можна передати 100 літаків Ф16, або 5 000 000 снарядів.
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29.02.2024 16:06 Відповісти
з такою блискавичною реакцією поцифістів будуть ******* всі кому не ліньки. Десять років від МН17 до F16.
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29.02.2024 16:09 Відповісти
Відомщення невинних жертв - найкраща відповідь кацапам. Споряджайте пілотів для F-16, що будуть надані Україні, шліть сюди снайперів, все, що завгодно, що зменшуватиме поголів'я людоїдів.
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29.02.2024 16:17 Відповісти
І повідомити про підозру зеленскому за укриття головного свідка цемаха.
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29.02.2024 16:36 Відповісти
***** скільки бабла на марнотратство, - краще один "Петріот" в Україну, хлопці все владнають, останніми днями особливо добре виходить, тож: - "БОГ в поміч!". АРХ М
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29.02.2024 19:28 Відповісти
 
 