Євросоюз очікує від РФ визнання відповідальності за збиття рейсу MH-17

У дев’яті роковини збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17, коли загинули 298 осіб, Європейський Союз очікує від Росії визнання відповідальності за катастрофу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться в заяві глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля від імені всього Євросоюзу.

У Євросоюзі наголосили, що докази, представлені Спільною слідчою групою у провадженнях в Окружному суді Нідерландів та Європейському суді з прав людини, чітко вказують на те, що установка "Бук, яка була використана для збиття МН17, поза сумнівом, належала збройним силам Росії.

У своєму рішенні про прийнятність справи "Україна та Нідерланди проти Росії" 25 січня 2023 рок Європейський суд з прав людини став першим міжнародним судом, який підтвердив причетність Росії до збиття рейсу MH17.

Нагадуючи про свої попередні заяви, ЄС бере до уваги всі юридичні процедури, які відбуваються у зв'язку з цим, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме з зусиллями, спрямованими на встановлення істини, справедливості та відповідальності, йдеться у заяві.

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