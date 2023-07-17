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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Євросоюз очікує від РФ визнання відповідальності за збиття рейсу MH-17

mh17

У дев’яті роковини збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17, коли загинули 298 осіб, Європейський Союз очікує від Росії визнання відповідальності за катастрофу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться в заяві глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля від імені всього Євросоюзу.

У Євросоюзі наголосили, що докази, представлені Спільною слідчою групою у провадженнях в Окружному суді Нідерландів та Європейському суді з прав людини, чітко вказують на те, що установка "Бук, яка була використана для збиття МН17, поза сумнівом, належала збройним силам Росії.

У своєму рішенні про прийнятність справи "Україна та Нідерланди проти Росії" 25 січня 2023 рок Європейський суд з прав людини став першим міжнародним судом, який підтвердив причетність Росії до збиття рейсу MH17.

Нагадуючи про свої попередні заяви, ЄС бере до уваги всі юридичні процедури, які відбуваються у зв'язку з цим, і очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю співпрацюватиме з зусиллями, спрямованими на встановлення істини, справедливості та відповідальності, йдеться у заяві.

Читайте: Кулеба у роковини збиття росіянами рейсу MH17: Відповідальність РФ за її злочини неминуча

Автор: 

Євросоюз (13799) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству. - Птицы, - говорил он им звучным голосом, - покайтесь в своих грехах публично!

(Илья Ильф, Евгений Петров, "Двенадцать стульев")
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17.07.2023 13:08 Відповісти
+5
ГЛУХОЙ ОТКАЗ - це вечная тактика столетней кровавой ЛУБЯНСКОЙ ОПГ. "Какие ваши дАказатИльства"???
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17.07.2023 13:24 Відповісти
+4
Те що неодноразово сказано Євросоюз і країни світу не розуміють що таке рашисти і живуть в своїй фантазії законів і людяності.В рашці немає законів і людяності.Це варвари 21 століття їм начхати на все,вони отримують задоволення від вбивств і розрухи.А світ тупий і дурний.
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17.07.2023 13:11 Відповісти
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aha - zhdite....shas
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17.07.2023 13:07 Відповісти
На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству. - Птицы, - говорил он им звучным голосом, - покайтесь в своих грехах публично!

(Илья Ильф, Евгений Петров, "Двенадцать стульев")
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17.07.2023 13:08 Відповісти
Це знаєте як називається - ****** буду, все забуду..
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17.07.2023 13:08 Відповісти
Не дочекаєтесь.
Мантра буде незмінною: сбіла Украіна, ми нє прі дєлах.
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17.07.2023 13:11 Відповісти
Те що неодноразово сказано Євросоюз і країни світу не розуміють що таке рашисти і живуть в своїй фантазії законів і людяності.В рашці немає законів і людяності.Це варвари 21 століття їм начхати на все,вони отримують задоволення від вбивств і розрухи.А світ тупий і дурний.
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17.07.2023 13:11 Відповісти
Інфантили. Очікують вони...
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17.07.2023 13:12 Відповісти
ждітє
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17.07.2023 13:12 Відповісти
Якийсь ***....тий той Євросоюз. Коли вони нарешті знімуть рожеві окуляри ?
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17.07.2023 13:14 Відповісти
Кацапи ніколи ні в чому не зізнавались. Заважає якась хромосома.
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17.07.2023 13:16 Відповісти
Бл#, аж смішно. Безпорадні невдахи. Недивно, що в британців вистачило гідності не бути разом з цими соплями.
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17.07.2023 13:18 Відповісти
Євротерпіли
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17.07.2023 13:23 Відповісти
Цікаво, а чи є десь така свиня, якій соромно за те, що вона гола у багнюці валяється?
Щож - нехай чекають...
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17.07.2023 13:24 Відповісти
ГЛУХОЙ ОТКАЗ - це вечная тактика столетней кровавой ЛУБЯНСКОЙ ОПГ. "Какие ваши дАказатИльства"???
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17.07.2023 13:24 Відповісти
Які ж наївні! 9 років пройшло!
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17.07.2023 13:30 Відповісти
Нехай звертається до поляків. Вони багато можуть розповісти про розстріли руськими військовополонених та цивільних заручників у Катині та мордовських таборах. Минуло вже 80 років, реакція під@rusов: дЄдитралівалі.
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17.07.2023 13:39 Відповісти
фашисти не признаються що вони фашисти
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17.07.2023 19:31 Відповісти
Іноді складається враження, що лідери західних країн в маразмі. Хто визнає? Що визнає? А головне для чого? Злочинці встановлені. Оголошуйте їх в розшук. А ще краще ліквідуйте на їхній же території. Ви це вмієте. В чому проблема?
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17.07.2023 22:14 Відповісти
 
 