Дело MH17: родные жертв требуют, чтобы РФ признала ответственность в рамках мирного соглашения
Родственники жертв сбитого самолета рейса MH17 в 2014 году над Украиной считают, что надежного мирного соглашения трудно достичь без признания Россией ответственности за сбивание самолета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Соответствующие письма они направили президенту США Дональду Трампу и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Родные жертв длительное время требуют от России признания своей роли, извинений и публичного расследования в отношении всех причастных и причин сбивания самолета. Правительство Нидерландов последовательно поддерживало эти требования. Теперь родственники считают, что их требования должны быть частью любого потенциального мирного урегулирования.
"Без этого не может быть надежного мира с Россией", - говорится в обращении.
Копии писем также были направлены премьер-министру Нидерландов Дику Схоофу, комитетам (Министерства иностранных дел и юстиции и безопасности) нижней палаты парламента и руководительнице европейской дипломатии Каи Каллас.
Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.
Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.
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Не знають, що вони, їхні загиблі родичі лише пилюка для рашки.
Хотели сбить рейс масква-Ларнака и спихнуть что это Украина сбила, и начать под этим соусом полномасштабное вторжение ещё в 2014г. Но промахнулись и сбили малайзийский Боинг. Абасрались по полной, и пришлось отложить вторжение на 8 лет
Доказів було зібрано достатньо. Цікаво інше. Росія свої супутникові знімки тої події надала? А що ж так?
Де там хоч слово про супутникову розвідку? Ви, в своїх спробах виправдати РФ, вже опускаєтеся до підтасовок.
Карти роблять за допомогою програми Google планета земля. Для карт роблять один знімок певної ділянки за кілька тижнів, а може і місяців. Для картографії цього достатньо. Супутники, які відстежують військові дії, постачають СЕКРЕТНУ інформацію. Ви домагаєтесь від США розкрити секретні дані 2015 року, в той час, як Росія не розсекретила всі архіви 2 світової війни? Вам не здається, що у Вас подвійні стандарти? Росія не надала навіть raw information зі своїх цивільних радарів в той день. Цікаво, чому?
Випадковості мають відбуватись випадково, а тут проглядається нахабний кацапський цинізм.
Саме Росія висунула кілька брехливих версій катастрофи МН-17. Як Ви вважаєте, нащо це вона робила?
Була встановлена людина, яка її зробила, у неї слідчі викупили фотоапарат і експертиза точно встановила точку зйомки і геолокацію пускової установки. Крім цього зібрана ще купа доказів.
Але Ви вимагаєте розкриття надсекретної інформації США і не вимагає того самого від Росії. Це вигідно Росії і її прибічником. Тож, за Вашою ж логікою маю вважати або ворогом, або корисною для них недалекою людиною.
Так що, висновок з нашої бесіди Ви - ворог. Ви свідомо не хочете передивитись наявні у вільному доступі матеріали справи по МН-17 і всіма силами намагаєтесь виправдати Росію, яка своїми діями порушує норми міжнародного права, що вже і було доведено в міжнародному суді.
1. На фото чітко видео, шо на фото поля за 16 липня випаленої ділянки немає, а на фото за 21 липня і за 23 липня ця ділянка є.
2. Ще я писав "Також, слідчі знайшли там сліди від гусениць." Я що, написав, що на наведеному фото їх видно? Хочете їх побачити - вони є у відкритому доступі. Дивіться
"А там поле має бути витоптано повністю. Не менше п'яти машин, наскільки я пам'ятаю, має бути в цьому комплексі. 1. Машина управління 2. Радар виявлення та наведення (РЛС) 3. Пускова установка (на колесах а не на гусеницях вона раніше була) 4. Машина технічного обслуговування.5. Машина розвідки. 6. УАЗик там ще є, що б за горілкою та бабами вечорами їздити. 7.Автомобіль зв'язку теж там буває іноді. Усі вони працюють у тісній зв'язці."
повідомляю наступне
в точці збору всіх машин ЗРК БУК в апаратуру топопривязки вводять однакові координати, після чого вони розсереджуються і апаратура вносить корективи в координати при передачі даних з СОЦ на СОУ. Це робится для зменшення уразливості комплексу від протирадіолокаційних ракет.
Але і сама СОУ може вести пошук цілей в діаграмі направленості зоні ±45° за азимуту та до 70° за підвищенням.
Так що це ваше твердження не витримує критики.
"Нечего било летать в нашем небе". Вам так сказали? вот и кушайте.