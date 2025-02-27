Дело MH17: родные жертв требуют, чтобы РФ признала ответственность в рамках мирного соглашения

Родственники жертв сбитого самолета рейса MH17 в 2014 году над Украиной считают, что надежного мирного соглашения трудно достичь без признания Россией ответственности за сбивание самолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Соответствующие письма они направили президенту США Дональду Трампу и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Родные жертв длительное время требуют от России признания своей роли, извинений и публичного расследования в отношении всех причастных и причин сбивания самолета. Правительство Нидерландов последовательно поддерживало эти требования. Теперь родственники считают, что их требования должны быть частью любого потенциального мирного урегулирования.

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"Без этого не может быть надежного мира с Россией", - говорится в обращении.

Копии писем также были направлены премьер-министру Нидерландов Дику Схоофу, комитетам (Министерства иностранных дел и юстиции и безопасности) нижней палаты парламента и руководительнице европейской дипломатии Каи Каллас.

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Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

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