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Новости Российские террористы сбили Боинг Мирные переговоры
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Дело MH17: родные жертв требуют, чтобы РФ признала ответственность в рамках мирного соглашения

Родные жертв рейса MH17 обратились к Трампу и фон дер Ляйен

Родственники жертв сбитого самолета рейса MH17 в 2014 году над Украиной считают, что надежного мирного соглашения трудно достичь без признания Россией ответственности за сбивание самолета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Соответствующие письма они направили президенту США Дональду Трампу и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Родные жертв длительное время требуют от России признания своей роли, извинений и публичного расследования в отношении всех причастных и причин сбивания самолета. Правительство Нидерландов последовательно поддерживало эти требования. Теперь родственники считают, что их требования должны быть частью любого потенциального мирного урегулирования.

Также читайте: Нидерланды в 10-ю годовщину уничтожения Россией рейса MH17: Будут прилагать усилия для достижения справедливости

"Без этого не может быть надежного мира с Россией", - говорится в обращении.

Копии писем также были направлены премьер-министру Нидерландов Дику Схоофу, комитетам (Министерства иностранных дел и юстиции и безопасности) нижней палаты парламента и руководительнице европейской дипломатии Каи Каллас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС в 10-ю годовщину сбития рейса MH17 российскими террористами: РФ должна признать ответственность за трагедию

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело MH17: Решение о передаче ЗРК "Бук", которым сбили самолет, принял Путин

Автор: 

россия (95352) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Трамп Дональд (5075) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+5
якщо орки не зробили цього раніше, то нині такі надії взагалі примарні...
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27.02.2025 08:35
+5
Забудьте. В теперішньому гнилому світі терористи та вбивці не винні. Винні жертви.
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27.02.2025 08:52
+3
будь які визнання злочинів московією не тільки мн17 а і всіх за 400 років можливі тільки після руйнації і перемоги над нею , а для цієї цілі однієї України не вистачить , потрібна військова коаліція всієї Європи, а це означає цвинтарі з прапорами не тільки у нас а і у вас
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27.02.2025 08:53
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Правила форума Совет форумчан
якщо орки не зробили цього раніше, то нині такі надії взагалі примарні...
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27.02.2025 08:35 Ответить
Тільки бомбити орків, поки не розпадеться їх імперія. Тільки так!
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27.02.2025 08:47 Ответить
Ото шоб не сидіти в посадці для цього і треба домбити кацапів. Де наші далекобійні крилаті та балістичні ракети, які будуть знищувати заводи, аєродроми з літаками та електропідстанції в морозну погоду на росії? Ми взагалі 3 роки втратили, а ракетну програму не зробили. Тому Трамп правильно каже, треба з цим кінчати, бо все життя сидіти в глухій обороні поки нас планомірно і методично не знищать це явно не вихід
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27.02.2025 09:07 Ответить
Щось вони ***** та трампону першому не так челобітну б'ють
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27.02.2025 08:37 Ответить
Судді в Гагазі- кончені дебіли. Призначили винних цапів відбувайлів. І все у цих суддів гаразд. Але очевидно, що екіпаж- це військовослужбовці єрефії. ЗРК- штатна військової частини ерефії. Який на хер гіркін? Команди віддавав пуйло. Вони знали , що збивають цивільний літак. Оператор ЗРК бачив і висоту і швідкість літака.. До кордону з ерефією літаку було летіти 5 хв. У нас немає таких бомбардувальників. Та і яке бомбардування на такій швидкості та висоті? Оператор бачив, що це коридор для цивільних літаків. Судді в Гаазі кончені ублюдки і тварі. Теба було пуйла, герасимова, шойгу, командирв частини, дівізіону, батареї, розрахунок саджати, а не трьох шестьорок.
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27.02.2025 08:45 Ответить
Ну МКС таки выдали ордер на арест путлера
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27.02.2025 09:00 Ответить
За що? За викрадення дітей. А за вбивства- це зовсім інший вимір.
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27.02.2025 09:03 Ответить
Цинічно це звучить, але основний вигодополучатель від цієї трагедії, Україна. Тільки після загибелі 400 людей, Захід почав вводити санкції та дивитися на пуйла як на терориста та агресора.
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27.02.2025 09:03 Ответить
вигодополучатель? Вигодоотримувач українською.Тяжко дається українська мова кацапе. Піздуй на ***.
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27.02.2025 09:17 Ответить
вигодонабувач українською
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27.02.2025 09:22 Ответить
Нi, все таки- Вигодоотримувач/
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27.02.2025 10:28 Ответить
Звичайно, тяжко, якщо половина слів однакова. Треба весь час думати і згадувати, як воно звучить українською мовою. Це ж ні англійська, де неможливо нічого переплутати. (тяжко-важко)
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27.02.2025 10:26 Ответить
А чому до цього язики в жопі примали???
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27.02.2025 08:47 Ответить
Читай, потім пиши. Чи боти рекомендацій не дослухаються?
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27.02.2025 09:48 Ответить
Ти думай а потім пиши
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27.02.2025 09:49 Ответить
Ого... включення цього пункту в угоду дял рашкі - дуже болюче питання, так манулося спітляти з цієї теми вже
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27.02.2025 08:50 Ответить
Забудьте. В теперішньому гнилому світі терористи та вбивці не винні. Винні жертви.
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27.02.2025 08:52 Ответить
дійсно, сіли в літак і спеціально провокували кацапів нахабним польотом над донбасом.
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27.02.2025 18:45 Ответить
будь які визнання злочинів московією не тільки мн17 а і всіх за 400 років можливі тільки після руйнації і перемоги над нею , а для цієї цілі однієї України не вистачить , потрібна військова коаліція всієї Європи, а це означає цвинтарі з прапорами не тільки у нас а і у вас
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27.02.2025 08:53 Ответить
Бідосі...
Не знають, що вони, їхні загиблі родичі лише пилюка для рашки.
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27.02.2025 08:53 Ответить
буратіна віддав ключового свідка *****,тому це марні сподівання
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27.02.2025 08:54 Ответить
Той Цьомах хоть живий ще чи вже спився к хєрам
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27.02.2025 09:14 Ответить
Була якась інформація,що подохло
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27.02.2025 09:33 Ответить
Мені вчора саме з цього приводу на думку спала погана думка. Чим Трамп зміг так різко переконати Макрона не вводити свої війська в Україну. Має бути якийсь вагомий аргумент, крім посилення ескалації, необхідності дипломатії та іншої лабуди. Так ось, думка майнула така. А чи не пов'язаний цей аргумент із цим MH-17. Чомусь США так жодного разу і не виставили супутникові знімки з траєкторіями польоту цього літака і ракети БУКа. Мутно там все. Звичайно версія про випадкову поразку головна, але може бути й інший варіант. Чорт його знає. Нині нічому вірити не можна.
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27.02.2025 08:57 Ответить
Там интереснее версия есть.
Хотели сбить рейс масква-Ларнака и спихнуть что это Украина сбила, и начать под этим соусом полномасштабное вторжение ещё в 2014г. Но промахнулись и сбили малайзийский Боинг. Абасрались по полной, и пришлось отложить вторжение на 8 лет
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27.02.2025 09:05 Ответить
Действительно, провезти тайно мощный ЗРК на территорию другой страны и работать им там по ВСЕМ целям, даже по тем, которые связались с диспетчерами на территории РФ и ничего не сообщать об этом экипажу ЗРК - что там могло случиться?
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27.02.2025 10:47 Ответить
Знайдіть хоча б в Вікіпедії термін "сарказм" і почитайте, що то таке.
Доказів було зібрано достатньо. Цікаво інше. Росія свої супутникові знімки тої події надала? А що ж так?
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27.02.2025 12:42 Ответить
Пояснюю ще раз, сарказм містився в моєму пості "Действительно, провезти тайно мощный ЗРК на территорию другой страны и работать им там по ВСЕМ целям, даже по тем, которые связались с диспетчерами на территории РФ и ничего не сообщать об этом экипажу ЗРК - что там могло случиться?"
Де там хоч слово про супутникову розвідку? Ви, в своїх спробах виправдати РФ, вже опускаєтеся до підтасовок.
Карти роблять за допомогою програми Google планета земля. Для карт роблять один знімок певної ділянки за кілька тижнів, а може і місяців. Для картографії цього достатньо. Супутники, які відстежують військові дії, постачають СЕКРЕТНУ інформацію. Ви домагаєтесь від США розкрити секретні дані 2015 року, в той час, як Росія не розсекретила всі архіви 2 світової війни? Вам не здається, що у Вас подвійні стандарти? Росія не надала навіть raw information зі своїх цивільних радарів в той день. Цікаво, чому?
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27.02.2025 17:01 Ответить
Є ще одне цікаве питання. З якою метою, після збиття МН-17, в Росії почали виробництво і продаж дитячих ліжок і формі пускової установки ЗРУ "Бук"?
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27.02.2025 12:59 Ответить
А те, що цей "креатив" вони проявили тільки в 2015 році, після того, як під час збиття МН-17 Буком загинуло 89 дітей це ви теж поясните "чисто випадковим співпадінням"?
Випадковості мають відбуватись випадково, а тут проглядається нахабний кацапський цинізм.
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27.02.2025 17:25 Ответить
Не придурюйтесь, а то звикнете дурнем жити.
Саме Росія висунула кілька брехливих версій катастрофи МН-17. Як Ви вважаєте, нащо це вона робила?
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27.02.2025 19:17 Ответить
Ви уважно слідкували за судовим процесом по МН-17? Ось вам фото інверсійного сліду від ракети, що збила літак.

Була встановлена людина, яка її зробила, у неї слідчі викупили фотоапарат і експертиза точно встановила точку зйомки і геолокацію пускової установки. Крім цього зібрана ще купа доказів.
Але Ви вимагаєте розкриття надсекретної інформації США і не вимагає того самого від Росії. Це вигідно Росії і її прибічником. Тож, за Вашою ж логікою маю вважати або ворогом, або корисною для них недалекою людиною.
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27.02.2025 23:28 Ответить
Клеїти з себе дурня - відомий прийом багатьох злочинців. Це фото інверсійного сліду від пуску ракети. Дим від мангала на таку висоту не піднімається і має зовсім іншу форму. Експертиза встановила геолокацію місця запуску. Є ряд знімків, як везли пускову установку Бука на ТОТ і як її везли назад без однієї ракети.
Так що, висновок з нашої бесіди Ви - ворог. Ви свідомо не хочете передивитись наявні у вільному доступі матеріали справи по МН-17 і всіма силами намагаєтесь виправдати Росію, яка своїми діями порушує норми міжнародного права, що вже і було доведено в міжнародному суді.
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28.02.2025 11:32 Ответить
Ось ділянка поля, визначена за геолокацією з того знімку, що я наводив вище. Воно знаходиться біля села Червоний Жовтень, жителі якого спостерігали пуск ракети близько 16:20 17 червня 2014 року. Видно випалену від пуску ракети ділянку поля. Також, слідчі знайшли там сліди від гусениць. Не дуже схоже на сліди від мангалу, правда ж?
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28.02.2025 13:18 Ответить
Ви вже відверто брешете.
1. На фото чітко видео, шо на фото поля за 16 липня випаленої ділянки немає, а на фото за 21 липня і за 23 липня ця ділянка є.
2. Ще я писав "Також, слідчі знайшли там сліди від гусениць." Я що, написав, що на наведеному фото їх видно? Хочете їх побачити - вони є у відкритому доступі. Дивіться
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28.02.2025 18:47 Ответить
З приводу Ваошого твердження
"А там поле має бути витоптано повністю. Не менше п'яти машин, наскільки я пам'ятаю, має бути в цьому комплексі. 1. Машина управління 2. Радар виявлення та наведення (РЛС) 3. Пускова установка (на колесах а не на гусеницях вона раніше була) 4. Машина технічного обслуговування.5. Машина розвідки. 6. УАЗик там ще є, що б за горілкою та бабами вечорами їздити. 7.Автомобіль зв'язку теж там буває іноді. Усі вони працюють у тісній зв'язці."
повідомляю наступне
в точці збору всіх машин ЗРК БУК в апаратуру топопривязки вводять однакові координати, після чого вони розсереджуються і апаратура вносить корективи в координати при передачі даних з СОЦ на СОУ. Це робится для зменшення уразливості комплексу від протирадіолокаційних ракет.
Але і сама СОУ може вести пошук цілей в діаграмі направленості зоні ±45° за азимуту та до 70° за підвищенням.
Так що це ваше твердження не витримує критики.
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28.02.2025 19:04 Ответить
Ідіот. Яка випадковість? Ти взагалі розумієш про що мова і як це працює? Ніякої випадковості. Все зазделегіть було сплановано. Цивільні літаки не літають там де їм схочеться . Вони літают в ещелонах та коридорах визначених для ціього. Кацапи не дарма поставили ЗРК поруч з цим коридором. Оператор ЗРК бачив не лише цей літак. Він знав, що збиває цивільний пасажирський борт. І команду на це могла дати лише одна тварина - пуйло.
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27.02.2025 09:13 Ответить
"випадкову поразку" - зовсім не палиться перекладений текст з кацапської, ага. США тому і не виставили нічого, бо тоді довелося б валити кацапів у хвіст і в гриву. Як інакше потім виправдатися перед виборцями?
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27.02.2025 09:15 Ответить
"на думку спала погана думка" - теж лажає гугл-транслейт...
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27.02.2025 10:49 Ответить
А до чого тут рф ? Всі питання до іспанского диспетчера Карлоса...
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27.02.2025 08:59 Ответить
Трамп та його бариги скажуть, що вони за війну і проти миру.
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27.02.2025 09:00 Ответить
Нехай до Трампа звернуться, то ще й винуватими лишаться: не там літав, не так літав, спровокував...
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27.02.2025 09:36 Ответить
Але ж діспетчер Карлос…
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27.02.2025 10:08 Ответить
Що це за фігня? Віддайте заморожені кошти кацапів нам і собі візьміть на компенсацію. Дайте ракет та ППО, запускайте заводи на максимум, один фіг ті гроші знову до вас же ж і прийдуть бо треба буде купувати все і довго. Перестаньте купувати кацапське та ізолюйте кацапстан. Треба поставити кацапню на коліна, тоді вони і вибачатися почнуть, а інакше це просто якийсь безкінечний...онанізм
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27.02.2025 10:14 Ответить
прям побігли
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27.02.2025 15:23 Ответить
схоже до людей нічого не дійшло і за 10 років. Кацапи тут такого натворили, що і на 1000 трибуналів не вистачить, а вони ждуть каяття за якийсь нещасний літак.
"Нечего било летать в нашем небе". Вам так сказали? вот и кушайте.
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27.02.2025 18:48 Ответить
 
 