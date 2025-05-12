Ще один крок до відновлення справедливості за цей злочин, - Сибіга про визнання РФ винною в збитті MH17

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації при ООН (ICAO) про визнання Росії винною у збитті пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю сьогоднішнє важливе рішення ICAO, яке підтверджує відповідальність Росії за збиття рейсу MH17 . Це ще один крок до відновлення справедливості за цей злочин. І чітке послання: скільки б грошей і зусиль Росія не вкладала у брехню, щоб приховати свої злочини, правда перемагає, і справедливість восторжествує", - підкреслив Сибіга.

Також він привітав своїх колег міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Каспара Вельдкампа та міністерку закордонних справ Австралії Пенні Вонг – із цією спільною перемогою, яка є надзвичайно важливою для родин загиблих у трагедії MH17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у 10-ту річницю збиття рейсу MH17: Російська відповідальність за це - неминуча

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

12 травня 2025 року Рада Міжнародної організації цивільної авіації при ООН (ICAO) назвала Росію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа MH17: рідні жертв вимагають, щоб РФ визнала відповідальність у рамках мирної угоди