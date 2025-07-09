ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за порушення прав людини у справі МН17

Велика палата Європейського суду з правд людини оголосила рішення у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії". У ньому визнано численні порушення прав людини з боку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так, президент ЄСПЛ Маттіас Гійомар оголосив, що у справі про збиття рейсу MH17 мали місце порушення статті 2 та 13.

Суд також одноголосно постановив, що страждання родичів жертв MH17 підпадають під сферу застосування статті 3 Конвенції (заборона нелюдського або принизливого поводження). В інших заявах були визнанні порушення Європейської конвенції з прав людини, зокрема статей 2-5, 8–11, 13 і 14 - право на життя, заборона тортур, свободи слова, мирних зібрань, свобода совісті та низки інших.

Справа обʼєднує чотири заяви та охоплює події на сході України за участю проросійських сепаратистів, що розпочались у 2014 році, включно зі збиттям літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines, а також з вторгненням російських військ на територію України з 2022 року.

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Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

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