Прем’єр Малайзії поспілкувався з диктатором Путіним щодо збиття літака рейсу MH17 у 2014 році

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім повідомив, що спілкувався з російським президентом Володимиром Путіним щодо авіакатастрофи рейсу MH17, який російські військові у 2014 році збили у небі над тимчасово окупованою Донеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Ібрагім зазначив, що розмова відбулась під час його візиту до Москви, за кілька днів після того, як Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала Росію відповідальною за катастрофу.

РФ, традиційно, звинувачення відкинула, назвавши рішення ICAO упередженим.

"Малайзія залишається рішучою у забезпеченні відповідальності та справедливого вирішення для жертв та їхніх сімей, які продовжують нести тягар цієї трагедії", - заявив прем'єр-міністр.

Він додав, що Путін висловив співчуття рідним загиблих та закликав до ретельного та всестороннього розслідування, яке не було б політизованим.

"Я згадав про доповідь ICAO, на що він (Путін) відповів, що від початку просив, щоб розслідування було незалежним і ретельним".

Анвар додав, що Росія готова співпрацювати, аби гарантувати, що доповідь про авіакатастрофу буде достовірнішою чи авторитетнішою.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.