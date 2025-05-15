УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10196 відвідувачів онлайн
Новини Російські терористи збили Боїнг
5 147 18

Прем’єр Малайзії поспілкувався з диктатором Путіним щодо збиття літака рейсу MH17 у 2014 році

Збитий літак рейсу MH17 у 2014 році

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім повідомив, що спілкувався з російським президентом Володимиром Путіним щодо авіакатастрофи рейсу MH17, який російські військові у 2014 році збили у небі над тимчасово окупованою Донеччиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Ібрагім зазначив, що розмова відбулась під час його візиту до Москви, за кілька днів після того, як Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) офіційно визнала Росію відповідальною за катастрофу.

РФ, традиційно, звинувачення відкинула, назвавши рішення ICAO упередженим.

"Малайзія залишається рішучою у забезпеченні відповідальності та справедливого вирішення для жертв та їхніх сімей, які продовжують нести тягар цієї трагедії", - заявив прем'єр-міністр.

Він додав, що Путін висловив співчуття рідним загиблих та закликав до ретельного та всестороннього розслідування, яке не було б політизованим.

"Я згадав про доповідь ICAO, на що він (Путін) відповів, що від початку просив, щоб розслідування було незалежним і ретельним".

Анвар додав, що Росія готова співпрацювати, аби гарантувати, що доповідь про авіакатастрофу буде достовірнішою чи авторитетнішою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще один крок до відновлення справедливості за цей злочин, - Сибіга про визнання РФ винною в збитті MH17

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

Автор: 

путін володимир (24633) росія (67271) Малайзія (64) Боїнг-777 Malasia Airli... (760)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Цікаво, ***** вже завербував прем'єр-міністра Малайзії, чи ще в процессі? Нахіба він в московію сам поїхав?
показати весь коментар
15.05.2025 14:27 Відповісти
+9
О чём можно говорить с убийцей? Тем более с убийцей твоих братьев???
показати весь коментар
15.05.2025 14:29 Відповісти
+9
короче, власної відповідальності за збиття літака, ні касапи, ні ***** не визнають вовіки віків.
показати весь коментар
15.05.2025 14:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, ***** вже завербував прем'єр-міністра Малайзії, чи ще в процессі? Нахіба він в московію сам поїхав?
показати весь коментар
15.05.2025 14:27 Відповісти
путін його купив, разом з усією пальмовою олією Малайзії...
показати весь коментар
15.05.2025 15:15 Відповісти
трампобол
показати весь коментар
15.05.2025 14:28 Відповісти
О чём можно говорить с убийцей? Тем более с убийцей твоих братьев???
показати весь коментар
15.05.2025 14:29 Відповісти
про поставки скрапленого газу з боліт вони говорили і щоб кацапи побудували там у порті пункт прийому спг і далі газопроводи по Малайзії. короче, Малайзія - це китайські холуї. скоро така сама доля чекає і Індонезію. кацапи уже там придивляються до аеродрому стратегічної авіацції, який хочуть взяти в оренду.
показати весь коментар
15.05.2025 14:40 Відповісти
короче, власної відповідальності за збиття літака, ні касапи, ні ***** не визнають вовіки віків.
показати весь коментар
15.05.2025 14:33 Відповісти
А це нікого нікого і не хвилює. Просто обідруть як липу і пошлють за курсом крейсера мАсквА.
показати весь коментар
15.05.2025 18:28 Відповісти
Прем'єр Малайзії, поспілкувавшись з диктатором Путіним щодо збиття літака рейсу MH17 у 2014 році переконливо довів, що він був, є і напевно вже і буде кінченим дебілом.
показати весь коментар
15.05.2025 14:34 Відповісти
А шо він хотів ще почути від ***** який стоїть по горло в людській крові?
показати весь коментар
15.05.2025 14:36 Відповісти
Ну ось бачте а ви думали що збиття пасажирських літаків московитами то така біда нестерпна, а ніт всі вже забули і готові жити і працювати далі в т ч і з московією
показати весь коментар
15.05.2025 14:37 Відповісти
О, голос прорізався! Чи може чує, що мокшандії звізда наступає й хоче шматок від компенсацій відірвати...якщо вдасться - в його партії рейтинг захмарним стане..і може знову стати прем'єром..мабудь в них вибори скоро..
показати весь коментар
15.05.2025 14:38 Відповісти
а прем'ер Малайзії не додав що якщо пуйло докине трохи співчуттів то може ще збити парочку рейсів
показати весь коментар
15.05.2025 14:44 Відповісти
гроші знову просив?
показати весь коментар
15.05.2025 14:44 Відповісти
Почмокав ***** у проміжність .
показати весь коментар
15.05.2025 14:49 Відповісти
Не пам"ятаю хто, яквсь високопоставлена особа Малайзії, кілька років тому, заявляла що у всьому винна Україна.
показати весь коментар
15.05.2025 15:13 Відповісти
Хрен лі спілкуватись.Конфісковуйте рашкіни закордонні активи, рішення суду є, що ще потрібно?
показати весь коментар
15.05.2025 17:03 Відповісти
Що ж вони туди всі пруться...!? *****- чарівник ?
показати весь коментар
15.05.2025 17:58 Відповісти
 
 