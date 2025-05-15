РУС
Новости
Премьер Малайзии пообщался с диктатором Путиным по поводу сбитого самолета рейса MH17 в 2014 году

Сбитый самолет рейса MH17 в 2014 году

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что общался с российским президентом Владимиром Путиным относительно авиакатастрофы рейса MH17, который российские военные в 2014 году сбили в небе над временно оккупированной Донецкой областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Ибрагим отметил, что разговор состоялся во время его визита в Москву, через несколько дней после того, как Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) официально признал Россию ответственной за катастрофу.

РФ, традиционно, обвинения отвергла, назвав решение ICAO предвзятым.

"Малайзия остается решительной в обеспечении ответственности и справедливого решения для жертв и их семей, которые продолжают нести бремя этой трагедии", - заявил премьер-министр.

Он добавил, что Путин выразил соболезнования родным погибших и призвал к тщательному и всестороннему расследованию, которое не было бы политизированным.

"Я упомянул о докладе ICAO, на что он (Путин) ответил, что изначально просил, чтобы расследование было независимым и тщательным".

Анвар добавил, что Россия готова сотрудничать, чтобы гарантировать, что доклад об авиакатастрофе будет достоверным или авторитетным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еще один шаг к восстановлению справедливости за это преступление, - Сибига о признании РФ виновной в сбитии MH17

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

