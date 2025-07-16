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Новости переговоры с РФ
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Кремль призывает давить на Украину, чтобы новый раунд переговоров с РФ состоялся, - Песков

В Кремле хотят давления на Украину и переговоров

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил о необходимости давить на Украину, чтобы начался новый раунд переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Кремль призывает все стороны оказывать давление на Украину для того, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся", - сказал он.

Также спикер Путина, комментируя решение Трампа поставлять оружие Киеву за счет Европы, сказал: "Это бизнес".

Читайте: Новые заявления Трампа очень серьезные, нужно время для анализа, - Песков

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Кроме того, США готовятся прислать Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

Также читайте: Песков о решениях ЕСПЧ: Россия считает их "ничтожными" и не собирается выполнять

Автор: 

Песков Дмитрий (1968) россия (96604) переговоры с Россией (1214)


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Топ комментарии
+17
Цинічна падаль...
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16.07.2025 12:26 Ответить
+6
ПСК ПНХ!
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16.07.2025 12:27 Ответить
+6
Во,як заволали...бізнес згадали,не бутафорія вже виявляється...
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16.07.2025 12:27 Ответить
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Цинічна падаль...
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16.07.2025 12:26 Ответить
" Кремль закликає тиснути на Україну, щоб..." та капітулювала якомога швидше...
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16.07.2025 12:37 Ответить
ПСК ПНХ!
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16.07.2025 12:27 Ответить
Во,як заволали...бізнес згадали,не бутафорія вже виявляється...
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16.07.2025 12:27 Ответить
...переговори з ким, істориком?)))
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16.07.2025 12:28 Ответить
перемовини на кшталт - віддайте чотири області та Крим, роззбройте ЗСУ, відновіть мпц та захистіть мацкваротих, забудьте за НАТО, передайте ********** усе наявне озброєння?
афуєнно, йоршик унітазний, просто афуєнно...
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16.07.2025 12:28 Ответить
А Україна у відповідь - відійдіть мінімум до кордону 2013 або будемо наполягати на кордонах 1918! Буферна зона 300км на схід від укркордону.
Виплати відшкодуваня + репарації!
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16.07.2025 12:34 Ответить
А кого ця мезота закликає? Хто там бажає тиснути?
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16.07.2025 12:29 Ответить
"50 дней" оценили. Требуют добавки.
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16.07.2025 12:32 Ответить
***** скаже що піськов знову пургу нєсьот і типу він це не говорив.
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16.07.2025 12:33 Ответить
рашка й так кожен день тисне
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16.07.2025 12:34 Ответить
Тобто москвити не можуть перемогти - та вирішили такім чином тиснути на Україну ?
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16.07.2025 12:35 Ответить
шо тепер скаже Трамп? погодиться?
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16.07.2025 12:35 Ответить
Што
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16.07.2025 12:36 Ответить
Хотели бы переговоров - перестали бы обстреливать Украину. Я только в нашем районе вчера насчитал 17 взрывов
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16.07.2025 12:39 Ответить
рашистські дипломати - це як досвічені маньяки-збоченці зі стажем 30+ років
на тлі наївного слюнявого 6-річного хлопчика Трампа
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16.07.2025 12:47 Ответить
Під "переговорами" піськов має на увазі капітуляцію України.
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16.07.2025 12:53 Ответить
а шо зеленський 🤡 дав згоду трампу ,шо підпише капітуляцію України, та віддасть половино української теріторії русні ?...
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16.07.2025 12:55 Ответить
чтобы еще раз выслушать ипанутый на всю голову ультиматум кремлядей о безоговорочной капитуляции Украины?!! смысл?!
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16.07.2025 13:23 Ответить
Нафіга? Мєдінскій не дорасказував до кінця свою псевдоісторичну маячню?
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16.07.2025 13:29 Ответить
Переговори та примус до капітуляції - різні речі. Будуть пропозиції не про капітуляцію, будемо домовлятися.
Якщо знову про капітуляцію - ідіть в сраку...
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16.07.2025 13:37 Ответить
Щоб відбулися переговори треба постійно і масово мочити москалів!
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16.07.2025 13:38 Ответить
Піськов йди *****
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16.07.2025 13:40 Ответить
Клопи заметушилися. Відчувають близький їхній кінець.
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16.07.2025 13:48 Ответить
 
 