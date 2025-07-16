Кремль призывает давить на Украину, чтобы новый раунд переговоров с РФ состоялся, - Песков

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил о необходимости давить на Украину, чтобы начался новый раунд переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Кремль призывает все стороны оказывать давление на Украину для того, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся", - сказал он.

Также спикер Путина, комментируя решение Трампа поставлять оружие Киеву за счет Европы, сказал: "Это бизнес".

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренности с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Кроме того, США готовятся прислать Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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