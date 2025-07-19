Ничего не знаем о трехстороннем саммите с Си Цзиньпином, Трампом и Путиным, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин пока не планирует встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - сказал Песков.

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Отметим, что ранее издание The Times сообщили, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться во время парада в Китае. По данным издания, Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.

Больше о подготовке возможной встречи на данный момент не известно.