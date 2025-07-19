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Ничего не знаем о трехстороннем саммите с Си Цзиньпином, Трампом и Путиным, - Песков

Песков о мирных переговорах

Российский диктатор Владимир Путин пока не планирует встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - сказал Песков.

Также читайте: Кремль призывает давить на Украину, чтобы новый раунд переговоров с РФ состоялся, - Песков

Отметим, что ранее издание The Times сообщили, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться во время парада в Китае. По данным издания, Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.

Больше о подготовке возможной встречи на данный момент не известно.

Автор: 

Песков Дмитрий (1969) путин владимир (31728) Си Цзиньпин (306) Трамп Дональд (6020)


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Топ комментарии
+8
Ну то й х#й на вас.
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19.07.2025 09:53 Ответить
+2
знов три пердячі колоди ділили світ??як же вже обридли старі маразматики з замашками імператорів!!!
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19.07.2025 09:55 Ответить
+1
А на фіга вам щось взагалі знати , письков, вас незабаром вбьють як Каддафі
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19.07.2025 09:53 Ответить
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Ну то й х#й на вас.
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19.07.2025 09:53 Ответить
А на фіга вам щось взагалі знати , письков, вас незабаром вбьють як Каддафі
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19.07.2025 09:53 Ответить
знов три пердячі колоди ділили світ??як же вже обридли старі маразматики з замашками імператорів!!!
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19.07.2025 09:55 Ответить
Ввічливіше потрібно. Не старі пердуни, а вінтажні газогенератори..
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19.07.2025 11:25 Ответить
А ти взагалі шось колись знаєш??
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19.07.2025 09:55 Ответить
Частіше треба вуса з валізи виймати, а бо до неї прислухатися може ху...ло з дерьмо щось і для тебе скинути не пожалкує
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19.07.2025 10:02 Ответить
"Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним"
Ти ба як заворушилися нещасливі. 50 днів швидко пройдуть)
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19.07.2025 10:13 Ответить
Крисениш, твій господар сунь *** в чай винь сухим та трампон за такі слова тебе раком поставлять.
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19.07.2025 10:30 Ответить
та просто ***** розказали, який трамп агресивний, ну просто до патології, і він засцяв зустрічатись ))
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19.07.2025 10:30 Ответить
Два злидня, Сі та *****, намагаються затягнути США, на дивне збіговисько, «80 літієм пабєдітєлєй»???
США, які вибороли і ПЕРЕМОГЛИ, разом з країнами антигітлерівської коаліцієі, намагаються затягують, дві нікчеми, у такий гнилий захід!!
Те, що сьогодні Компартія Сі, називає Китаєм, під час ДСВ і близько цим не було! Історію, треба знати, як отому Сі, так і його рабу московіту!
(Президент Чан Кайші разом з президентом США Дуайтом Д. Ейзенхауером візиту останього до Тайбею, Тайвань, у червні 1960 року. У грудні 1949 року збройні сили Республіки Китай і Гоміндан зазнали поразки в громадянській війні в Китаї, що змусило владу Республіки Китай повністю евакуюватися на Тайвань.)
Добре, що Історію знають у США!!
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19.07.2025 10:42 Ответить
Фактично Ху..ла там не дуже, якщо китайці вирішать, що вже необхідно завершити війну, у орків не буде іншого виходу, без західної і китайської електроніки вони не зможуть воювати.
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19.07.2025 11:09 Ответить
 
 