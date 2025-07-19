Ничего не знаем о трехстороннем саммите с Си Цзиньпином, Трампом и Путиным, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин пока не планирует встречи с президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - сказал Песков.
Отметим, что ранее издание The Times сообщили, что Путин, Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться во время парада в Китае. По данным издания, Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным.
Больше о подготовке возможной встречи на данный момент не известно.
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+8 Gary Grant
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+1 Sophia-Maria Duglass #550966
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Ти ба як заворушилися нещасливі. 50 днів швидко пройдуть)
США, які вибороли і ПЕРЕМОГЛИ, разом з країнами антигітлерівської коаліцієі, намагаються затягують, дві нікчеми, у такий гнилий захід!!
Те, що сьогодні Компартія Сі, називає Китаєм, під час ДСВ і близько цим не було! Історію, треба знати, як отому Сі, так і його рабу московіту!
(Президент Чан Кайші разом з президентом США Дуайтом Д. Ейзенхауером візиту останього до Тайбею, Тайвань, у червні 1960 року. У грудні 1949 року збройні сили Республіки Китай і Гоміндан зазнали поразки в громадянській війні в Китаї, що змусило владу Республіки Китай повністю евакуюватися на Тайвань.)
Добре, що Історію знають у США!!