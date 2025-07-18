Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным, - The Times

Лидер Китая Си Цзиньпин хочет организовать трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Пекине во время празднования завершения Второй мировой войны 3 сентября.

Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ.

Путин уже принял приглашение, а Трампа, по предположениям, могут официально пригласить в ближайшее время. В Китае считают, что такая встреча подаст "сильный сигнал мира и стабильности", пишет издание со ссылкой на китайских комментаторов.

Трамп и Си ранее уже обменивались приглашениями, однако даты не назначали. По мнению аналитиков, саммит в Пекине может стать выгодным для Китая и России, но команда Трампа может воспринять это как политическую ловушку, которая принесет преимущество именно Си.

Аналитики предполагают, что Трамп вряд ли согласится: он предпочитает двусторонние форматы, а не роль "одного из трех" на мероприятии, которое контролирует Китай.

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