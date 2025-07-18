РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11973 посетителя онлайн
Новости Встреча Си, Трампа и путина
2 715 30

Си Цзиньпин хочет провести трехсторонний саммит с Трампом и Путиным, - The Times

си,цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин хочет организовать трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Пекине во время празднования завершения Второй мировой войны 3 сентября.

Об этом сообщает The Times, передает Цензор.НЕТ.

Путин уже принял приглашение, а Трампа, по предположениям, могут официально пригласить в ближайшее время. В Китае считают, что такая встреча подаст "сильный сигнал мира и стабильности", пишет издание со ссылкой на китайских комментаторов.

Трамп и Си ранее уже обменивались приглашениями, однако даты не назначали. По мнению аналитиков, саммит в Пекине может стать выгодным для Китая и России, но команда Трампа может воспринять это как политическую ловушку, которая принесет преимущество именно Си.

Аналитики предполагают, что Трамп вряд ли согласится: он предпочитает двусторонние форматы, а не роль "одного из трех" на мероприятии, которое контролирует Китай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай пообещал усилить поддержку РФ после угроз Трампа о санкциях, - The Telegraph

Автор: 

путин владимир (31724) Си Цзиньпин (304) Трамп Дональд (6012)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Хитрозаде косооке падло сосне прутня.
показать весь комментарий
18.07.2025 14:48 Ответить
+7
Про що?
показать весь комментарий
18.07.2025 14:47 Ответить
+4
Будуть вмовляти санкції не накладати
показать весь комментарий
18.07.2025 14:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та давайте.... Давайте домовляйтесь вже
показать весь комментарий
18.07.2025 14:46 Ответить
Про що?
показать весь комментарий
18.07.2025 14:47 Ответить
Якщо ці три імперці зустрінуться, то вони будуть домовлятись про переділ світу!
показать весь комментарий
18.07.2025 14:54 Ответить
Вони і шмат лайна не поділять.
показать весь комментарий
18.07.2025 14:56 Ответить
Підор з гоміком, ціе зрозуміло .а а от при чому дорасмий трамп?:
показать весь комментарий
18.07.2025 14:56 Ответить
для повного комплекту на 3 вересня ще Шуфутинського не хвата
показать весь комментарий
18.07.2025 15:01 Ответить
показать весь комментарий
18.07.2025 15:20 Ответить
Трамп не поїде
показать весь комментарий
18.07.2025 14:47 Ответить
***** й сі дуже й дуже ризикують, враховуючи патологічну агресивність трампа ))
показать весь комментарий
18.07.2025 14:48 Ответить
Хитрозаде косооке падло сосне прутня.
показать весь комментарий
18.07.2025 14:48 Ответить
Будуть вмовляти санкції не накладати
показать весь комментарий
18.07.2025 14:49 Ответить
якщо Трампу нагадають про "сдєлку" з Китаєм і про те, шо у Сі Цзіньпіна свого ніц немає, а все крадене у штатів, то Доня може і погодитись аби залишити )(уйлоСіЦзіньпін без штанів.
показать весь комментарий
18.07.2025 14:53 Ответить
❗️Україна має перейти в наступ, щоб змінити хід війни - це слова Трампа, повідомив український чиновник для WP
показать весь комментарий
18.07.2025 14:53 Ответить
Ну так завтра він скаже,що цього не казав.
показать весь комментарий
18.07.2025 14:54 Ответить
у мене все записано
показать весь комментарий
18.07.2025 14:55 Ответить
зброю рудий надасть?
хоча б ту, гроші на яку виділив ще Байден, близько 4 млрд$ ще було
показать весь комментарий
18.07.2025 15:00 Ответить
Що це дасть? Ідіотська порада.
показать весь комментарий
18.07.2025 15:24 Ответить
якраз перед накладанням санкцій по закінченню 50 днів. трампу це навіщо, це пастка з метою примусити до дій на користь китаю-рф.
показать весь комментарий
18.07.2025 14:55 Ответить
Воно ще живе? Два інсульти...
показать весь комментарий
18.07.2025 14:57 Ответить
яке відношення п.здоглазий китаєть має до другої світової війни?
показать весь комментарий
18.07.2025 14:57 Ответить
китай вигрібав люлей від Японії та був союзником Штатів
показать весь комментарий
18.07.2025 15:02 Ответить
да - китай був поневолений японцями і комуністами-ссікунами зраджений
показать весь комментарий
18.07.2025 15:20 Ответить
Аналітики припускають, що Трамп навряд чи погодиться: він віддає перевагу двостороннім форматам, а не ролі "одного з трьох" на заході, який контролює Китай.

Куплять Трампа на бажанні отримати премію Нобеля. Зіграють на слабостях Трампа
показать весь комментарий
18.07.2025 15:02 Ответить
Тут новини немає. У трьох диктаторів така ідея виношувалась давно. Трамп про це просто марить.
показать весь комментарий
18.07.2025 15:08 Ответить
Ялта 2.0. Все як хоче *****
показать весь комментарий
18.07.2025 15:10 Ответить
Тегеран - 25...
показать весь комментарий
18.07.2025 15:29 Ответить
Трампу там робить нічогою... Сі Дзінь Піну досить зателефонувать у Москву, і дать наказ "мавпі з гранатою", на вивід військ з України...
показать весь комментарий
18.07.2025 15:32 Ответить
Сі не визнає агресію Московщини проти України (мовить про якусь "українську кризу"), Х-уйло, який здійснює цю агресію, запрошується китайцем до себе як найкращий друг, і що робити у Китаї Трампону, який кричить, що весь свій до нього дослухається ... Та й небагато залежить від згоди Трампа догодити цим диктаторам, навіть якби він на це і погодився ...
Принаймні стосовно України, то Україна буде захищатися, а Європа, яку до речі якась міністерська шавка Сі нещодавно шантажувала, що не дозволить поразки Х-уйла, не відмовиться від підтримки України.
показать весь комментарий
18.07.2025 15:35 Ответить
Підари хочуть забити стрілку і переділити між собою світ, як бандюгани з 90-х
показать весь комментарий
18.07.2025 15:55 Ответить
Замітьте що Сі не приїхав в сша на інавгурацію Тампона хоча той його запрошував. Тепер побачим чи Тампон побіжить як собачка коли Сі покличе його до себе. Да ще й на якесь незрозуміле свято виграшу Китаю в другій світовій війні.
показать весь комментарий
18.07.2025 16:00 Ответить
 
 