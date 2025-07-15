Китай пообещал усилить поддержку РФ после угроз Трампа о санкциях, - The Telegraph
Китай уже пообещал усилить поддержку России после того, как 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% для торговых партнеров Москвы.
Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва должны "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах" после встречи с министром иностранных дел России в Пекине 15 июля.
Доверие между Китаем и Россией "углубилось" и обе страны "создают модель нового типа международных отношений", сказал Си Цзиньпин.
Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп угрожал ввести 100-процентные пошлины на основных торговых партнеров России, включая Китай, если Путин не подпишет мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней.
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це повинні розуміти всі
навіть якщо не відмовитись від чінарського хламу зовсім - його можна скоротити до мінімуму.
Параноя, але ж як приємно китайцям підг ...
І тоді Європа почне дружити з Китаєм ??
А нам що тоді робити ?
Так само і Китай, замість того, щоб скористатися війною росії з Україною, повзучою окупацією захопити величезні території росії і змусити її капітулювати - вони підтримують їх і готуються до свого Перл-Харбору на Тайвані. І, якщо у путіна при замєсі Китая з США, з'явиться можливість вдарити у спину Китай - він скористаються тією нагодою, не задумуючись.
Без костилів від ірану, пупсіка і сі пу вже давно б здувся.
...а дядько сем все наблюдає, зволікає і хфилософствує.
Чого лише була варта заборона бити по військовим цілям в ерефії, по складам, аеродромах, з яких взлітали самольоти, які бомбят Україну: типа обороняйтися зі зв'язаними руками та обмеженими ресурсами, адже якщо зробите пу дуже боляче, то він ядерку застосує
...мабудь тому і не добили його вояк в Херсоні... дали можливість шахедами прибарахлиться і т.д... бояться досі розпаду імперії зла - це і є проблема, без вирішення якої війна пошириться на Захід
Що одні що інші відверті і вічні вороги США , і американцям варто було б це не просто запам'ятати , а слід взагалі - затвердити в своїй Конституції !!
Європа до речі теж - має закарбувати собі на носі , що - миру , між демократичним і авторитарним світом , не бувати ніколи . І що авторитарний світ ЗАВЖДИ намагатиметься знищити - вільний і демократичний . Тому авторитарні країни слід тримати на короткому повідку - постійно , а не годувати їх грошима , до ригачки . Як ЄС робить ще й до цього часу .
Питання до Українців - ви досі купуєте "майд ін Чайна"???