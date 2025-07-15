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Новости Санкции США против России Отношения РФ и Китая
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Китай пообещал усилить поддержку РФ после угроз Трампа о санкциях, - The Telegraph

Си Цзиньпин пообещал России поддержку на фоне угроз Трампа

Китай уже пообещал усилить поддержку России после того, как 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% для торговых партнеров Москвы.

Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва должны "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах" после встречи с министром иностранных дел России в Пекине 15 июля.

Доверие между Китаем и Россией "углубилось" и обе страны "создают модель нового типа международных отношений", сказал Си Цзиньпин.

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Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп угрожал ввести 100-процентные пошлины на основных торговых партнеров России, включая Китай, если Путин не подпишет мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней.

Автор: 

Китай (3089) пошлина (504) россия (96590) Си Цзиньпин (303) Трамп Дональд (5972)


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Топ комментарии
+19
Це мєрзость жовтопика.
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15.07.2025 16:31 Ответить
+18
Значить ми маємо тріскучу пі'здьош Трампа про "допомогу" Україні та горемичний 18 пакет санкцій ЕС з одного боку і реальне посилення допомоги русні від Китаю та КНДР...
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15.07.2025 16:37 Ответить
+11
Китай може повторити помилку Японії у Другій Світовій. Замість вдарити у спину Сталіну і захопити Далекий Схід та Східний Сибір, коли всі війська Сталіна були зв'язані боями з Німеччиною - Японія підписала пакт про ненапад з СССР, поперлась на Перл-Харбор і прирекла себе на поразку. До речі, Сталін той пакт негайно порушив і вдарив у спину Японії, захопивши Куріли.
Так само і Китай, замість того, щоб скористатися війною росії з Україною, повзучою окупацією захопити величезні території росії і змусити її капітулювати - вони підтримують їх і готуються до свого Перл-Харбору на Тайвані. І, якщо у путіна при замєсі Китая з США, з'явиться можливість вдарити у спину Китай - він скористаються тією нагодою, не задумуючись.
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15.07.2025 17:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це мєрзость жовтопика.
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15.07.2025 16:31 Ответить
Обережно - расизм !
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15.07.2025 18:55 Ответить
Ну навіть куплену шльондру, поки чухають, захищають...
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15.07.2025 16:33 Ответить
... Допоки не пустять її на органи (Сибір, Владивосток...)
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15.07.2025 16:35 Ответить
Відверті курси підвищення політичної кваліфікації респів з Трампом-
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15.07.2025 16:33 Ответить
Васал, із своїм сюзереном, покажуть Трампу з оточенням, кузькіну мать????!!!
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15.07.2025 16:33 Ответить
Гнилий овоч
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15.07.2025 16:33 Ответить
Головкитаєзу вже не влаштовує: "поділити світ на трьох", жовтопикий хоче одноосібно бути "небесним імператором" планети Земля.
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15.07.2025 16:34 Ответить
Хто б сумнівався - Китай рашку не кине
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15.07.2025 16:36 Ответить
Значить ми маємо тріскучу пі'здьош Трампа про "допомогу" Україні та горемичний 18 пакет санкцій ЕС з одного боку і реальне посилення допомоги русні від Китаю та КНДР...
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15.07.2025 16:37 Ответить
В ответ на угрозі Трампа Си завезет еще 1 млн. китайцев в Сибирь!
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15.07.2025 16:40 Ответить
Пам'ятай, купуючи китайські товари - ти спонсоруєш ракети які летять тобі на голову.
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15.07.2025 16:50 Ответить
100%
це повинні розуміти всі
навіть якщо не відмовитись від чінарського хламу зовсім - його можна скоротити до мінімуму.
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15.07.2025 17:06 Ответить
Я спецом смартфон шукав збирання не китайського.
Параноя, але ж як приємно китайцям підг ...
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15.07.2025 18:58 Ответить
Нам би таких партнерів!
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15.07.2025 16:52 Ответить
саме кумедне що санкції Америка похерила зато Китай офіційно буде допомогати Кацапії
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15.07.2025 16:55 Ответить
"саме кумедне" буде після амерських 30% на європейські товари.
І тоді Європа почне дружити з Китаєм ??
А нам що тоді робити ?
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15.07.2025 18:59 Ответить
Ця" пара" має здохнути і тоді на планеті Земля наступить МИР!!!
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15.07.2025 17:02 Ответить
Буданов-шукай кілерів
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15.07.2025 18:15 Ответить
шоу триває
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15.07.2025 17:03 Ответить
Китай може повторити помилку Японії у Другій Світовій. Замість вдарити у спину Сталіну і захопити Далекий Схід та Східний Сибір, коли всі війська Сталіна були зв'язані боями з Німеччиною - Японія підписала пакт про ненапад з СССР, поперлась на Перл-Харбор і прирекла себе на поразку. До речі, Сталін той пакт негайно порушив і вдарив у спину Японії, захопивши Куріли.
Так само і Китай, замість того, щоб скористатися війною росії з Україною, повзучою окупацією захопити величезні території росії і змусити її капітулювати - вони підтримують їх і готуються до свого Перл-Харбору на Тайвані. І, якщо у путіна при замєсі Китая з США, з'явиться можливість вдарити у спину Китай - він скористаються тією нагодою, не задумуючись.
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15.07.2025 17:10 Ответить
серйозно? якою окупацією? зараз не 40-ві роки. зараз у русні повно ядерки. якщо комуняки полізуть відкрито на кацапів, то кацапи можуть закидати їх ядерними бімбами. можуть вони це зробити? теоретично - так. фактично - хз, хз. швидше ні, ніж так. проте гадати тут і випробовувати долю сенсу нема. тим більше, що каци тоді можуть примінити ядерку згідно їх доктрини в оборонних цілях. кілька боєголовок по густонаселеній чайні і жертви там будуть вимірюватися десятками, а може навіть і сотнями мільйонів. стануть комуняки так ризикувати заради тих сибірських ресурсів, які вони і так зараз мають можливість купувати по дуже низьким цінам, точно не стануть.. тому і приводити ці аналогії стоілітньої давності зовсім недоречно. не ті часи і не ті озброєння.
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15.07.2025 18:29 Ответить
Кітай захоплює Сибир і Д.Схід м'якою силою: оренда на 50 років, заселення цих земель кітайцями..., що їх в отдаленній перспективі апріорі зробить кітайськими. Зараз дешеві углеводороди сприяють розвитку промисловості, необмеженний попит в расєї на товари ... теж важливий.
Без костилів від ірану, пупсіка і сі пу вже давно б здувся.
...а дядько сем все наблюдає, зволікає і хфилософствує.
Чого лише була варта заборона бити по військовим цілям в ерефії, по складам, аеродромах, з яких взлітали самольоти, які бомбят Україну: типа обороняйтися зі зв'язаними руками та обмеженими ресурсами, адже якщо зробите пу дуже боляче, то він ядерку застосує
...мабудь тому і не добили його вояк в Херсоні... дали можливість шахедами прибарахлиться і т.д... бояться досі розпаду імперії зла - це і є проблема, без вирішення якої війна пошириться на Захід
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15.07.2025 18:56 Ответить
так отож. немає сенсу китайозам захоплювати той Сибір військами. він його економічно і так з часом прибере до рук..
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15.07.2025 19:52 Ответить
Ці точно посилять. Бо руде дурко лише струшує повітря своїми нікчемними погрозами, а вузькоокі реально допомагають.
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15.07.2025 17:10 Ответить
Трамп мав увести санкції без виляння хвостом. Тоді б Китай та кацапія так голосно б не сміялися. Китай буде вступати у війну на боці московії.
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15.07.2025 17:14 Ответить
З одного боку це погано , а з іншого - може хоч це допоможе США позбутися дурнуватих ілюзій того що їм мовляв вдасться роз'єднати упряжку - жовтопиких і свинорилих .
Що одні що інші відверті і вічні вороги США , і американцям варто було б це не просто запам'ятати , а слід взагалі - затвердити в своїй Конституції !!
Європа до речі теж - має закарбувати собі на носі , що - миру , між демократичним і авторитарним світом , не бувати ніколи . І що авторитарний світ ЗАВЖДИ намагатиметься знищити - вільний і демократичний . Тому авторитарні країни слід тримати на короткому повідку - постійно , а не годувати їх грошима , до ригачки . Як ЄС робить ще й до цього часу .
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15.07.2025 17:26 Ответить
Шо и требовалось доказать, узкоглазые помогали и будут помогать ***** в войне с Украиной, добро на которую давали на Олимпиаде в Пекине!!!!!
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15.07.2025 17:28 Ответить
Косоокий покидьок
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15.07.2025 17:34 Ответить
Украина становится полигоном.
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15.07.2025 17:48 Ответить
Как **** на Украину нападать он герой , но когда возле жопы болт завертелся сразу китаезе побежал дрыщ...
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15.07.2025 17:58 Ответить
..А почему бы Зеленскому не встретиться с Си и поговорить с ним по душам, вспомнить вероломное нападение гитлеровской Германией и т.д..
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15.07.2025 18:01 Ответить
Китайці навіть нашого посла ігнорують. Не те що Зе*.
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15.07.2025 19:02 Ответить
алоазрахамія любитель китаю ти і дальше будеш лизати дупу товарищ Сі
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15.07.2025 18:07 Ответить
Саранча підтримує вошей !
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15.07.2025 18:16 Ответить
Тобто відгалуження гниди
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15.07.2025 19:14 Ответить
А хтось сумнівався в жовторилих??? Трамп, твій хід!!!!
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15.07.2025 18:20 Ответить
Трамп цими своїми погрозами тільки підіграв рашці і Китаю. Тепер китайози кацапам швиденько допоможуть, а ми допомогу партнерів чекатимемо місяці, мля... Хто хоче реально допомогти не кричить про це на увесь світ. То може Китай кацапам теж тільки на словах допомагатиме? Не такі вони дурні, щоб свої реальні плани розкривати...
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15.07.2025 18:21 Ответить
Україна не зможе перемогти рашку и жовторашку без прямого втручання партнерів.
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15.07.2025 19:11 Ответить
"Маски" злетіли. Але деякі політики ще цього якийсь час "не помічатимуть"....
Питання до Українців - ви досі купуєте "майд ін Чайна"???
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15.07.2025 20:16 Ответить
 
 