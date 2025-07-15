Китай пообещал усилить поддержку РФ после угроз Трампа о санкциях, - The Telegraph

Китай уже пообещал усилить поддержку России после того, как 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% для торговых партнеров Москвы.

Об этом пишет The Telegraph, передает Цензор.НЕТ.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Москва должны "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах" после встречи с министром иностранных дел России в Пекине 15 июля.

Доверие между Китаем и Россией "углубилось" и обе страны "создают модель нового типа международных отношений", сказал Си Цзиньпин.

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Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп угрожал ввести 100-процентные пошлины на основных торговых партнеров России, включая Китай, если Путин не подпишет мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней.