РФ хочет понять, что стоит за заявлением Трампа о 50 днях для мирного соглашения с Украиной, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ нужно понять, что стоит за высказываниями президента США Дональда Трампа о необходимости за 50 дней заключить соглашение с Украиной о завершении войны.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует российский "Интерфакс".
"Мы, в общем, никогда не выстраиваем свою линию в ущерб национальным интересам, в ущерб обеспечению безопасности страны. А специальная военная операция (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины - ред.) нацелена именно на это: устранить в корне, в зародыше те угрозы, которые не один день, не один год, а десятилетия создавал Североатлантический альянс прямо на наших границах", - сказал Лавров.
Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о необходимости для РФ заключить соглашение по урегулированию войны против Украины в течение 50 дней, Лавров упомянул о западных санкциях и якобы давлении на Трампа.
"Против нас и так уже объявлено беспрецедентное количество санкций - мы справляемся. Я не сомневаюсь, что мы справимся с новыми. 50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили. (...) Зная наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики. У них есть обязательства. Мы действительно хотим понять, чем руководствуется президент Соединенных Штатов", - говорит российский министр.
"Понятно, что он (Трамп) находится под огромным -- я бы сказал, неприличным -- давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным, оружием за счет все больших и больших убытков налогоплательщикам в западных странах", - добавил Лавров.
Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО о поставках вооружения Украине.
В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.
Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.
Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.
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і скільки ще попереду ?
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...а в той же час...
Портніков- Мєдвєдєв знущається над Трампом
Мені здавалося, що нормальна людина ригати почне не те, що від усього "випуску", а від перших хвилин його.
Тупенька, не зрозуміє...
Тому ви не напали,що раша ніколи не нападала на сильніших себе.Ви сцикуни,путятін сцикло.Ви завжди лізли туди де бачили і давали оцінку що супротивник слабкіший.
Прийде час будете ,суки,на лаві підсудних як були нацистські злочинці
Думаю, дальше стоят ещё 50 дней, потом ещё 50... Ну, как раньше с двумя неделями
-щоби Хвуйло луснуло від реготу
Все це , цей вдаваний кремлівський пох.їзм - до пори до часу . Те що кацапні вдавалося петляти раніше , якось зводячи кінці з кінцями , не значить що так буде і надалі . хз що у трампа в голові , і як він поведеться далі .
Я б на місці лаврушки не був такий занадто самовпевненим .
ну так, а якщо згадати за гроші ? військові бюджети всіх країн НАТО, включно із США, впали після розпаду ссср, і тільки після початку війни в Україні почали потроху зростати
тобто, якщо НАТО "десятиріччями створювало загрозу росії" - тоді чому військові бюджети країн НАТО скорочувались ?
бреше "коняка" !
А що означатимуть ці 50 діб для України?
Це застосоване руськими на фронті все, що є в наявності від Кенігсберга до Сахаліна. Це безпрецедентні м'ясні штурми проти наших військ, поряд з якими Бахмут - місце, де ніколи не було війни.
Це втрата нами по 5 км фронту в глибину щодня, як і зараз, порахуйте самі, скільки у підсумку.
Це нові сотні тисяч біженців.
Це зростання кількості випущених шахедів у прогресії bn = b1 * q(n-1).
Це руїни та пожежі кожного дня.
Це таке саме чорне небо, як було над Києвом, але тепер вже над усією Україною.
Це перехід від цифри 700 ударів за раз до тисячі достроково, до проанонсованого вересня.
Ось що таке п'ятьдесят днів Трампа. Це - видана ліцензія на масове вбивство , ліцензія на максимальне, надінтенсивне знищення тилу та один безкінечний штурм тривалістю 1200 годин на фронті.
Подобається вам така нова висока світова політика від людини яка претендує на Нобелівську премію Миру?