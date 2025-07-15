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Новости Санкции США против России Требования РФ относительно прекращения огня
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РФ хочет понять, что стоит за заявлением Трампа о 50 днях для мирного соглашения с Украиной, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ нужно понять, что стоит за высказываниями президента США Дональда Трампа о необходимости за 50 дней заключить соглашение с Украиной о завершении войны.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует российский "Интерфакс".

"Мы, в общем, никогда не выстраиваем свою линию в ущерб национальным интересам, в ущерб обеспечению безопасности страны. А специальная военная операция (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины - ред.) нацелена именно на это: устранить в корне, в зародыше те угрозы, которые не один день, не один год, а десятилетия создавал Североатлантический альянс прямо на наших границах", - сказал Лавров.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о необходимости для РФ заключить соглашение по урегулированию войны против Украины в течение 50 дней, Лавров упомянул о западных санкциях и якобы давлении на Трампа.

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"Против нас и так уже объявлено беспрецедентное количество санкций - мы справляемся. Я не сомневаюсь, что мы справимся с новыми. 50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили. (...) Зная наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики. У них есть обязательства. Мы действительно хотим понять, чем руководствуется президент Соединенных Штатов", - говорит российский министр.

"Понятно, что он (Трамп) находится под огромным -- я бы сказал, неприличным -- давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным, оружием за счет все больших и больших убытков налогоплательщикам в западных странах", - добавил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о "новом подходе" РФ по прекращению войны: Мы не видели эту концепцию

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас о 50 днях Трампа для России: Это очень долгий срок

Автор: 

Лавров Сергей (2347) россия (96590) Трамп Дональд (5972) война в Украине (5210)


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Топ комментарии
+8
Лавруха відкритим текстом послав трампа найух.
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15.07.2025 16:08 Ответить
+6
Учора дивилася вечірній випуск Скобеєвої. Риторика до "піндосів" з Трампом пом"якшала, відносно щодо його заяв в останні дні напередодні . Мало того - гості ефіру з радістю відзначали, що нарешті мають НОВИЙ ДЕДЛАЙН від Трампа, й він співпадає з планами хйла на завершення планів літнього наступу!
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15.07.2025 15:45 Ответить
+6
Тьху! Ще й "очкі надєл." А як був конем, так і зостався...
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15.07.2025 15:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Що стоїть.... те що давно у вас з пукалкою не стоїть
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15.07.2025 15:45 Ответить
ну що ж, кацапи трампа послали у сьомий раз !

і скільки ще попереду ?

.
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15.07.2025 16:25 Ответить
Учора дивилася вечірній випуск Скобеєвої. Риторика до "піндосів" з Трампом пом"якшала, відносно щодо його заяв в останні дні напередодні . Мало того - гості ефіру з радістю відзначали, що нарешті мають НОВИЙ ДЕДЛАЙН від Трампа, й він співпадає з планами хйла на завершення планів літнього наступу!
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15.07.2025 15:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s009dCw462Q&t=383s

...а в той же час...
Портніков- Мєдвєдєв знущається над Трампом
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15.07.2025 15:56 Ответить
>> Учора дивилася вечірній випуск Скобеєвої

Мені здавалося, що нормальна людина ригати почне не те, що від усього "випуску", а від перших хвилин його.
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15.07.2025 16:02 Ответить
а я не нормальна я хочу знаты реакцію рашистів сама без переказів блогерів - доречі , чекала на отаких нормальних як ви з реакцією
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15.07.2025 16:06 Ответить
Скажу відверто - дуже "боюся" дивитись ці передачі ... Мені телевізор шкода ( я навіть пульт подалі відкладаю ... )
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15.07.2025 16:09 Ответить
дивіться вибіркову антифашистську медіафренію блогерів з їхніми іронічними знущалками - це згладжує ефект ригального спазму .
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15.07.2025 16:14 Ответить
Нормальна людина також правильно пише її "хфаміліє": *********.
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15.07.2025 16:21 Ответить
нормальна людина дивиться не заготовки інтерв"ю зливного бачка з чеченськими ЛАПТЯМИ в беретках, а прокуручує "аналіз"типу шановних незаангажованих аналітиків гостей ... Й аналізує, куди прямують їхні думки та прогнози. Ну для цього треба аналітичний склад розуму мати , вибачаюсь за нескромність . Це трішки простіше, ніж дивитися українських хитророзумних аналітиків типу ЗАГОРОДНЬОГО Й НА МАРАФОНІ Й НА ПРЯМОМУ - ТОЧНО РИГАТИ ХОЧЕТЬСЯ...
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15.07.2025 16:41 Ответить
АЛЕ Я Й НЕ ДИВУЮСЬ - РЕЙТИНГ ГОЛОВНОГО АКТОРА в ПРодюсерських сюжетах Єрмака-Татрова височенний ....
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15.07.2025 16:44 Ответить
ааа ще у політтехнолога зеЄрмакомародерні Шейтельмана в Україні рейтинг зашкалює- дуже показово як для ригаючих від зливних бачків Кремля.
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15.07.2025 16:46 Ответить
коняці мізків не стає допетрати, шо рудий донні пообіцяв ***** повну кацапсячу піZду?!
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15.07.2025 15:46 Ответить
Де пообіцяв,коли пообіцяв??
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15.07.2025 15:58 Ответить
він лиш дайот "гаям" паіграть в войнушку , але підвищуючи рівень забезпечення лиш для України та рівень плюсових домовленостей з країнами НАТО , а значить з Європою. Це його реакція- дія на падіння рейтингів та розчарування його МАГАшистського електорату - Україні це в плюс , ну то й нехай... Бо саме ультраправі типу Венса з його Кьортісами за знищення демократичних правлячих кіл у ЄС та послаблення НАТО ...
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15.07.2025 16:12 Ответить
Тьху! Ще й "очкі надєл." А як був конем, так і зостався...
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15.07.2025 15:47 Ответить
Цитата: РФ потрібно зрозуміти, що стоїть за висловлюваннями президента США Дональда Трампа про необхідність за 50 днів укласти угоду з Україною про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3563398

Тупенька, не зрозуміє...
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15.07.2025 15:48 Ответить
Кляча ти стара,чого ж ви не напали на крану чи країни НАТО ?
Тому ви не напали,що раша ніколи не нападала на сильніших себе.Ви сцикуни,путятін сцикло.Ви завжди лізли туди де бачили і давали оцінку що супротивник слабкіший.
Прийде час будете ,суки,на лаві підсудних як були нацистські злочинці
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15.07.2025 15:50 Ответить
Сергей Лавров заявил, что РФ нужно понять, что стоит за высказываниями президента США Дональда Трампа о необходимости за 50 дней заключить соглашение с Украиной о завершении войны.

Думаю, дальше стоят ещё 50 дней, потом ещё 50... Ну, как раньше с двумя неделями
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15.07.2025 15:52 Ответить
проржаться хотят таким планам, путын насрав трампу вже тонну, а тому все рози
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15.07.2025 15:53 Ответить
Прикидається дебілом?
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15.07.2025 15:53 Ответить
Ні, поводив доні піструном ро губкам....
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15.07.2025 16:00 Ответить
Це китрий план трампона
-щоби Хвуйло луснуло від реготу
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15.07.2025 16:01 Ответить
Ну а чого вони не впораються?
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15.07.2025 16:02 Ответить
Правильно. Мочіть мордою в лайно рудого балабола і чепушилу.
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15.07.2025 16:03 Ответить
Рудому плюнули в обличчя
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15.07.2025 16:03 Ответить
В який раз. Для рижої мавпи, ввх хороший парінь, ось він йому в око загляне як наш клоун-боневіт і побачить там темне просвітлення наяву, не те про що джідівенс патякає, а справжнє. Тай таке.
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15.07.2025 16:14 Ответить
Лавруха відкритим текстом послав трампа найух.
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15.07.2025 16:08 Ответить
Навіть лошадь смієтся з трампа з його наївної спроби схилити ***** до миру )
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15.07.2025 16:09 Ответить
Із президента держави світового жандарма ірже безпородний кульгавий кінь.
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15.07.2025 16:16 Ответить
Трамп, між іншим, і є нинішнє керівництво НАТО де-факто. Але мерину педальному цього в школі не розказали.
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15.07.2025 16:11 Ответить
Стара кляча знущається над Трампом, а Доні якщо розлютиться то горітиме Масцква ращом с Підєрбургом аж бігом.
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15.07.2025 16:13 Ответить
Добре що мідом на россії керує саме лавров. Старий дурень вже неадекватно сприймає реальність. Це в підсумку приведе до чудових наслідків.
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15.07.2025 16:15 Ответить
Пройшла одна доба з 50 а чубом Додіка вже підтерся, навіть не сам плешивий срарь, а його старий понурий кінь.
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15.07.2025 16:16 Ответить
То просто додік фальстартонув, нічого через 51 добу пановай стартаньот.
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15.07.2025 16:23 Ответить
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15.07.2025 16:27 Ответить
..це хороший сигнал для Трампа показати свою силу, *********** рашисти!!!
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15.07.2025 16:29 Ответить
Знову ці кацапські понти - на публіку .! Хоча багато хто з самих же кацапів пишуть в тг про явно - істеричні настрої серед керівництва паРаші , у зв'язку з заявами трампа .. Звісно - заявам Донні теж довіра невелика , але все ж !!
Все це , цей вдаваний кремлівський пох.їзм - до пори до часу . Те що кацапні вдавалося петляти раніше , якось зводячи кінці з кінцями , не значить що так буде і надалі . хз що у трампа в голові , і як він поведеться далі .
Я б на місці лаврушки не був такий занадто самовпевненим .
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15.07.2025 16:32 Ответить
Ну тоді, можливо, США і не треба чекати цілих 50 днів, якщо офіційна Москва (Лавров, мєдвєдєв) вже відповіли на Трампову заяву?
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15.07.2025 16:33 Ответить
логіка в "коня" така : в НАТО вступають сусіди росії, створюючи їй загрозу, тому треба йти війною на тих, які ще не вступили, а тим паче на колишні республіки ссср

ну так, а якщо згадати за гроші ? військові бюджети всіх країн НАТО, включно із США, впали після розпаду ссср, і тільки після початку війни в Україні почали потроху зростати

тобто, якщо НАТО "десятиріччями створювало загрозу росії" - тоді чому військові бюджети країн НАТО скорочувались ?

бреше "коняка" !
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15.07.2025 16:49 Ответить
50 діб - це класний весільний подарунок *****, про який тисячі пєдовок у світі можуть тільки мріяти.Дивлячись, наскільки глибоко путін засовує Трампові, я починаю розуміти, хто в цьому шлюбі жінка. Так давати, як це робить президент наддержави номер один, вміє не кожна курва.У підарів тепер є чіткий та зрозумілий дедлайн, узгоджений на стратегічній сесії бенефіціарами проекту: другий тиждень вересня. Й треба, як в будь-якій транснаціональній корпорації, всратися, але вкластися. Й вони будуть намагатися зробити все, що їми вже озвучено, А це як мінімум повна окупація Луганськоі,Донецькоі,Запорізькоі та Херсонськоі областей.....
А що означатимуть ці 50 діб для України?
Це застосоване руськими на фронті все, що є в наявності від Кенігсберга до Сахаліна. Це безпрецедентні м'ясні штурми проти наших військ, поряд з якими Бахмут - місце, де ніколи не було війни.
Це втрата нами по 5 км фронту в глибину щодня, як і зараз, порахуйте самі, скільки у підсумку.
Це нові сотні тисяч біженців.
Це зростання кількості випущених шахедів у прогресії bn = b1 * q(n-1).
Це руїни та пожежі кожного дня.
Це таке саме чорне небо, як було над Києвом, але тепер вже над усією Україною.
Це перехід від цифри 700 ударів за раз до тисячі достроково, до проанонсованого вересня.
Ось що таке п'ятьдесят днів Трампа. Це - видана ліцензія на масове вбивство , ліцензія на максимальне, надінтенсивне знищення тилу та один безкінечний штурм тривалістю 1200 годин на фронті.
Подобається вам така нова висока світова політика від людини яка претендує на Нобелівську премію Миру?
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15.07.2025 16:50 Ответить
 
 