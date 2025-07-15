РФ хочет понять, что стоит за заявлением Трампа о 50 днях для мирного соглашения с Украиной, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ нужно понять, что стоит за высказываниями президента США Дональда Трампа о необходимости за 50 дней заключить соглашение с Украиной о завершении войны.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитирует российский "Интерфакс".

"Мы, в общем, никогда не выстраиваем свою линию в ущерб национальным интересам, в ущерб обеспечению безопасности страны. А специальная военная операция (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины - ред.) нацелена именно на это: устранить в корне, в зародыше те угрозы, которые не один день, не один год, а десятилетия создавал Североатлантический альянс прямо на наших границах", - сказал Лавров.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа о необходимости для РФ заключить соглашение по урегулированию войны против Украины в течение 50 дней, Лавров упомянул о западных санкциях и якобы давлении на Трампа.

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"Против нас и так уже объявлено беспрецедентное количество санкций - мы справляемся. Я не сомневаюсь, что мы справимся с новыми. 50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили. (...) Зная наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики. У них есть обязательства. Мы действительно хотим понять, чем руководствуется президент Соединенных Штатов", - говорит российский министр.

"Понятно, что он (Трамп) находится под огромным -- я бы сказал, неприличным -- давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным, оружием за счет все больших и больших убытков налогоплательщикам в западных странах", - добавил Лавров.

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Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО о поставках вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

Дмитрий Медведев назвал 50 дней Трампа "театральным ультиматумом", добавив, что России все равно.

Кроме того, США готовятся отправить Украине комплексы Patriot из одной страны, имеющей на вооружении аж 17 таких систем.

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