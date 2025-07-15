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Новини Санкції США проти Росії Вимоги РФ щодо припинення війни
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Лавров: "50 днів. Було раніше і 24 години, було і 100 днів, ми все це проходили"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ потрібно зрозуміти, що стоїть за висловлюваннями президента США Дональда Трампа про необхідність за 50 днів укласти угоду з Україною про завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує російський "Інтерфакс". 

"Ми, загалом, ніколи не вибудовуємо свою лінію на шкоду національним інтересам, на шкоду забезпеченню безпеки країни. А спеціальна військова операція (так у РФ називають повномасштабну війну проти України - ред.) націлена саме на це: усунути в корені, в зародку ті загрози, які не один день, не один рік, а десятиліття створював Північноатлантичний альянс прямо на наших кордонах", - сказав Лавров.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про необхідність для РФ укласти угоду щодо врегулювання війни проти України протягом 50 днів, Лавров згадав про західні санкції й нібито тиск на Трампа.

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"Проти нас і так вже оголошено безпрецедентну кількість санкцій — ми справляємося. Я не сумніваюся, що ми впораємося з новими. 50 днів, було раніше і 24 години, було і 100 днів, ми все це проходили. (...) Знаючи наших партнерів, я не бачу, як вони можуть відмовитися від своєї незалежної політики. У них є зобов'язання. Ми дійсно хочемо зрозуміти, чим керується президент Сполучених Штатів", - каже російський міністр.

"Зрозуміло, що він (Трамп) перебуває під величезним –– я б сказав, непристойним –– тиском Європейського союзу і нинішнього керівництва НАТО, які безцеремонно підтримують вимоги Зеленського продовжувати накачувати його сучасною, в тому числі наступальною, зброєю за рахунок все більших і більших збитків платникам податків у західних країнах", - додав Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України про "новий підхід" РФ щодо припинення війни: Ми не бачили цю концепцію

Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каллас про 50 днів Трампа для Росії: Це дуже довгий термін

Автор: 

Лавров Сергій (1633) росія (66686) Трамп Дональд (6447) війна в Україні (5247)


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Топ коментарі
+16
>> Учора дивилася вечірній випуск Скобеєвої

Мені здавалося, що нормальна людина ригати почне не те, що від усього "випуску", а від перших хвилин його.
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15.07.2025 16:02 Відповісти
+13
Лавруха відкритим текстом послав трампа найух.
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15.07.2025 16:08 Відповісти
+11
Учора дивилася вечірній випуск Скобеєвої. Риторика до "піндосів" з Трампом пом"якшала, відносно щодо його заяв в останні дні напередодні . Мало того - гості ефіру з радістю відзначали, що нарешті мають НОВИЙ ДЕДЛАЙН від Трампа, й він співпадає з планами хйла на завершення планів літнього наступу!
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15.07.2025 15:45 Відповісти
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Що стоїть.... те що давно у вас з пукалкою не стоїть
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15.07.2025 15:45 Відповісти
ну що ж, кацапи трампа послали у сьомий раз !

і скільки ще попереду ?

.
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15.07.2025 16:25 Відповісти
Учора дивилася вечірній випуск Скобеєвої. Риторика до "піндосів" з Трампом пом"якшала, відносно щодо його заяв в останні дні напередодні . Мало того - гості ефіру з радістю відзначали, що нарешті мають НОВИЙ ДЕДЛАЙН від Трампа, й він співпадає з планами хйла на завершення планів літнього наступу!
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15.07.2025 15:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=s009dCw462Q&t=383s

...а в той же час...
Портніков- Мєдвєдєв знущається над Трампом
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15.07.2025 15:56 Відповісти
>> Учора дивилася вечірній випуск Скобеєвої

Мені здавалося, що нормальна людина ригати почне не те, що від усього "випуску", а від перших хвилин його.
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15.07.2025 16:02 Відповісти
а я не нормальна я хочу знаты реакцію рашистів сама без переказів блогерів - доречі , чекала на отаких нормальних як ви з реакцією
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15.07.2025 16:06 Відповісти
Скажу відверто - дуже "боюся" дивитись ці передачі ... Мені телевізор шкода ( я навіть пульт подалі відкладаю ... )
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15.07.2025 16:09 Відповісти
дивіться вибіркову антифашистську медіафренію блогерів з їхніми іронічними знущалками - це згладжує ефект ригального спазму .
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15.07.2025 16:14 Відповісти
Нормальна людина також правильно пише її "хфаміліє": *********.
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15.07.2025 16:21 Відповісти
нормальна людина дивиться не заготовки інтерв"ю зливного бачка з чеченськими ЛАПТЯМИ в беретках, а прокуручує "аналіз"типу шановних незаангажованих аналітиків гостей ... Й аналізує, куди прямують їхні думки та прогнози. Ну для цього треба аналітичний склад розуму мати , вибачаюсь за нескромність . Це трішки простіше, ніж дивитися українських хитророзумних аналітиків типу ЗАГОРОДНЬОГО Й НА МАРАФОНІ Й НА ПРЯМОМУ - ТОЧНО РИГАТИ ХОЧЕТЬСЯ...
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15.07.2025 16:41 Відповісти
АЛЕ Я Й НЕ ДИВУЮСЬ - РЕЙТИНГ ГОЛОВНОГО АКТОРА в ПРодюсерських сюжетах Єрмака-Татрова височенний ....
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15.07.2025 16:44 Відповісти
ааа ще у політтехнолога зеЄрмакомародерні Шейтельмана в Україні рейтинг зашкалює- дуже показово як для ригаючих від зливних бачків Кремля.
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15.07.2025 16:46 Відповісти
Нормальна людина, живучи у Злучених Північноамериканських Штатах, багато читає англійською мовою: науково-технічну, історичну, хорошу художню літературу. А не споживає цілими "випусками" медіа-лайно, що ллється з чорних ротів московитських пропагандонів.
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15.07.2025 18:21 Відповісти
коняці мізків не стає допетрати, шо рудий донні пообіцяв ***** повну кацапсячу піZду?!
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15.07.2025 15:46 Відповісти
Де пообіцяв,коли пообіцяв??
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15.07.2025 15:58 Відповісти
він лиш дайот "гаям" паіграть в войнушку , але підвищуючи рівень забезпечення лиш для України та рівень плюсових домовленостей з країнами НАТО , а значить з Європою. Це його реакція- дія на падіння рейтингів та розчарування його МАГАшистського електорату - Україні це в плюс , ну то й нехай... Бо саме ультраправі типу Венса з його Кьортісами за знищення демократичних правлячих кіл у ЄС та послаблення НАТО ...
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15.07.2025 16:12 Відповісти
Тьху! Ще й "очкі надєл." А як був конем, так і зостався...
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15.07.2025 15:47 Відповісти
Цитата: РФ потрібно зрозуміти, що стоїть за висловлюваннями президента США Дональда Трампа про необхідність за 50 днів укласти угоду з Україною про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3563398

Тупенька, не зрозуміє...
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15.07.2025 15:48 Відповісти
Кляча ти стара,чого ж ви не напали на крану чи країни НАТО ?
Тому ви не напали,що раша ніколи не нападала на сильніших себе.Ви сцикуни,путятін сцикло.Ви завжди лізли туди де бачили і давали оцінку що супротивник слабкіший.
Прийде час будете ,суки,на лаві підсудних як були нацистські злочинці
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15.07.2025 15:50 Відповісти
Сергей Лавров заявил, что РФ нужно понять, что стоит за высказываниями президента США Дональда Трампа о необходимости за 50 дней заключить соглашение с Украиной о завершении войны.

Думаю, дальше стоят ещё 50 дней, потом ещё 50... Ну, как раньше с двумя неделями
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15.07.2025 15:52 Відповісти
проржаться хотят таким планам, путын насрав трампу вже тонну, а тому все рози
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15.07.2025 15:53 Відповісти
Прикидається дебілом?
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15.07.2025 15:53 Відповісти
Ні, поводив доні піструном ро губкам....
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15.07.2025 16:00 Відповісти
Це китрий план трампона
-щоби Хвуйло луснуло від реготу
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15.07.2025 16:01 Відповісти
Ну а чого вони не впораються?
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15.07.2025 16:02 Відповісти
Правильно. Мочіть мордою в лайно рудого балабола і чепушилу.
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15.07.2025 16:03 Відповісти
Рудому плюнули в обличчя
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15.07.2025 16:03 Відповісти
В який раз. Для рижої мавпи, ввх хороший парінь, ось він йому в око загляне як наш клоун-боневіт і побачить там темне просвітлення наяву, не те про що джідівенс патякає, а справжнє. Тай таке.
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15.07.2025 16:14 Відповісти
Лавруха відкритим текстом послав трампа найух.
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15.07.2025 16:08 Відповісти
Навіть лошадь смієтся з трампа з його наївної спроби схилити ***** до миру )
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15.07.2025 16:09 Відповісти
Із президента держави світового жандарма ірже безпородний кульгавий кінь.
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15.07.2025 16:16 Відповісти
Трамп, між іншим, і є нинішнє керівництво НАТО де-факто. Але мерину педальному цього в школі не розказали.
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15.07.2025 16:11 Відповісти
Стара кляча знущається над Трампом, а Доні якщо розлютиться то горітиме Масцква ращом с Підєрбургом аж бігом.
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15.07.2025 16:13 Відповісти
Добре що мідом на россії керує саме лавров. Старий дурень вже неадекватно сприймає реальність. Це в підсумку приведе до чудових наслідків.
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15.07.2025 16:15 Відповісти
Пройшла одна доба з 50 а чубом Додіка вже підтерся, навіть не сам плешивий срарь, а його старий понурий кінь.
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15.07.2025 16:16 Відповісти
То просто додік фальстартонув, нічого через 51 добу пановай стартаньот.
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15.07.2025 16:23 Відповісти
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15.07.2025 16:27 Відповісти
..це хороший сигнал для Трампа показати свою силу, *********** рашисти!!!
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15.07.2025 16:29 Відповісти
Знову ці кацапські понти - на публіку .! Хоча багато хто з самих же кацапів пишуть в тг про явно - істеричні настрої серед керівництва паРаші , у зв'язку з заявами трампа .. Звісно - заявам Донні теж довіра невелика , але все ж !!
Все це , цей вдаваний кремлівський пох.їзм - до пори до часу . Те що кацапні вдавалося петляти раніше , якось зводячи кінці з кінцями , не значить що так буде і надалі . хз що у трампа в голові , і як він поведеться далі .
Я б на місці лаврушки не був такий занадто самовпевненим .
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15.07.2025 16:32 Відповісти
Ну тоді, можливо, США і не треба чекати цілих 50 днів, якщо офіційна Москва (Лавров, мєдвєдєв) вже відповіли на Трампову заяву?
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15.07.2025 16:33 Відповісти
логіка в "коня" така : в НАТО вступають сусіди росії, створюючи їй загрозу, тому треба йти війною на тих, які ще не вступили, а тим паче на колишні республіки ссср

ну так, а якщо згадати за гроші ? військові бюджети всіх країн НАТО, включно із США, впали після розпаду ссср, і тільки після початку війни в Україні почали потроху зростати

тобто, якщо НАТО "десятиріччями створювало загрозу росії" - тоді чому військові бюджети країн НАТО скорочувались ?

бреше "коняка" !
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15.07.2025 16:49 Відповісти
50 діб - це класний весільний подарунок *****, про який тисячі пєдовок у світі можуть тільки мріяти.Дивлячись, наскільки глибоко путін засовує Трампові, я починаю розуміти, хто в цьому шлюбі жінка. Так давати, як це робить президент наддержави номер один, вміє не кожна курва.У підарів тепер є чіткий та зрозумілий дедлайн, узгоджений на стратегічній сесії бенефіціарами проекту: другий тиждень вересня. Й треба, як в будь-якій транснаціональній корпорації, всратися, але вкластися. Й вони будуть намагатися зробити все, що їми вже озвучено, А це як мінімум повна окупація Луганськоі,Донецькоі,Запорізькоі та Херсонськоі областей.....
А що означатимуть ці 50 діб для України?
Це застосоване руськими на фронті все, що є в наявності від Кенігсберга до Сахаліна. Це безпрецедентні м'ясні штурми проти наших військ, поряд з якими Бахмут - місце, де ніколи не було війни.
Це втрата нами по 5 км фронту в глибину щодня, як і зараз, порахуйте самі, скільки у підсумку.
Це нові сотні тисяч біженців.
Це зростання кількості випущених шахедів у прогресії bn = b1 * q(n-1).
Це руїни та пожежі кожного дня.
Це таке саме чорне небо, як було над Києвом, але тепер вже над усією Україною.
Це перехід від цифри 700 ударів за раз до тисячі достроково, до проанонсованого вересня.
Ось що таке п'ятьдесят днів Трампа. Це - видана ліцензія на масове вбивство , ліцензія на максимальне, надінтенсивне знищення тилу та один безкінечний штурм тривалістю 1200 годин на фронті.
Подобається вам така нова висока світова політика від людини яка претендує на Нобелівську премію Миру?
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15.07.2025 16:50 Відповісти
ты от зеленськава "руських" нахватался?)
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15.07.2025 17:01 Відповісти
?????
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15.07.2025 17:54 Відповісти
Стара коняка сказав те ж саме, що вчора писали українці під новиною про 50 днів
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15.07.2025 16:54 Відповісти
Трамп пише "Я йду додому і кажу першій леді: "Я сьогодні розмовляв з Володимиром, у нас була чудова розмова, - А вона каже: "О, справді? Але щойно атакували ще одне місто".

Американський президент каже, що не раз розповідав Меланії про ті "чудові" розмови, і як він був переконаний, що справу зроблено, скоро буде угода з Путіним… А потім вмикав телевізор або чув від дружини: "Що ж, це дивно, тому що вони щойно розбомбили пологовий будинок".
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15.07.2025 17:02 Відповісти
...коняка вже назвала нову першопричину: вдерлися в Україну із за наближення НАТО...а як же Фінляндія і Швеція? Ім що тепер приготуватися як і бившим соц.лагерникам?.
а над тр кремліни вже голосно сміються... да ще й кажуть: якщо пу знизойде до відповіді якомусь там тр... то щось скаде, а може і ні, тобто буде продовжувати своє сво..
ситуація не просто комічна, а огидна і трагична: добігла до логічного кінця байка про світового поліцейського - стража справедлівості і порядку...
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15.07.2025 17:04 Відповісти
Кремлівська коняка дала чергового копняка "краснову".
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15.07.2025 17:14 Відповісти
Цього разу Киса Воробьянинов не береше.
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15.07.2025 17:24 Відповісти
Хто на болотах ще не висцявся Трумпу в очі?
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15.07.2025 17:39 Відповісти
усунути в корені, в зародку ті загрози, які не один день, не один рік, а десятиліття створював Північноатлантичний альянс прямо на наших кордонах", - сказав Лавров.

ну так чого ви тоді, кацапські виб*дки домахались до України? Україна що, хіба є членом НАТО? пече вас НАТО, то дойо буйтесь до НАТО. що, сциконтно? та ні.. питання тут зовсім не у НАТО. питання в тому, що ви не визнаєте право України на її незалежне існування. для вас, кацапів, або Україна вся ваша, або тоді вона не має права на існування. а це означає буквально - нацизм - заперечення цілій нації на її існування. і це не лише десятиліття, це триває уже сотні років. гасло новітніх нацистів - це "гдє ступіла нага руськава салдата, там і єсть расєя"... Тож світ поки не пізно повинен прозірти і задушити цей неонацизм. бо потім буде пізно, оскільки є всі шанси, що той нацим незворотньо зростеться із итайським і корейським комунізмом. якщо вже не зрісся..
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15.07.2025 17:47 Відповісти
 
 