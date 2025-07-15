Лавров: "50 днів. Було раніше і 24 години, було і 100 днів, ми все це проходили"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ потрібно зрозуміти, що стоїть за висловлюваннями президента США Дональда Трампа про необхідність за 50 днів укласти угоду з Україною про завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує російський "Інтерфакс".

"Ми, загалом, ніколи не вибудовуємо свою лінію на шкоду національним інтересам, на шкоду забезпеченню безпеки країни. А спеціальна військова операція (так у РФ називають повномасштабну війну проти України - ред.) націлена саме на це: усунути в корені, в зародку ті загрози, які не один день, не один рік, а десятиліття створював Північноатлантичний альянс прямо на наших кордонах", - сказав Лавров.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про необхідність для РФ укласти угоду щодо врегулювання війни проти України протягом 50 днів, Лавров згадав про західні санкції й нібито тиск на Трампа.

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"Проти нас і так вже оголошено безпрецедентну кількість санкцій — ми справляємося. Я не сумніваюся, що ми впораємося з новими. 50 днів, було раніше і 24 години, було і 100 днів, ми все це проходили. (...) Знаючи наших партнерів, я не бачу, як вони можуть відмовитися від своєї незалежної політики. У них є зобов'язання. Ми дійсно хочемо зрозуміти, чим керується президент Сполучених Штатів", - каже російський міністр.

"Зрозуміло, що він (Трамп) перебуває під величезним –– я б сказав, непристойним –– тиском Європейського союзу і нинішнього керівництва НАТО, які безцеремонно підтримують вимоги Зеленського продовжувати накачувати його сучасною, в тому числі наступальною, зброєю за рахунок все більших і більших збитків платникам податків у західних країнах", - додав Лавров.

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Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.

Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.

Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.

Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.

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