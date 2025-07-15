Лавров: "50 днів. Було раніше і 24 години, було і 100 днів, ми все це проходили"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ потрібно зрозуміти, що стоїть за висловлюваннями президента США Дональда Трампа про необхідність за 50 днів укласти угоду з Україною про завершення війни.
Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитує російський "Інтерфакс".
"Ми, загалом, ніколи не вибудовуємо свою лінію на шкоду національним інтересам, на шкоду забезпеченню безпеки країни. А спеціальна військова операція (так у РФ називають повномасштабну війну проти України - ред.) націлена саме на це: усунути в корені, в зародку ті загрози, які не один день, не один рік, а десятиліття створював Північноатлантичний альянс прямо на наших кордонах", - сказав Лавров.
Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про необхідність для РФ укласти угоду щодо врегулювання війни проти України протягом 50 днів, Лавров згадав про західні санкції й нібито тиск на Трампа.
"Проти нас і так вже оголошено безпрецедентну кількість санкцій — ми справляємося. Я не сумніваюся, що ми впораємося з новими. 50 днів, було раніше і 24 години, було і 100 днів, ми все це проходили. (...) Знаючи наших партнерів, я не бачу, як вони можуть відмовитися від своєї незалежної політики. У них є зобов'язання. Ми дійсно хочемо зрозуміти, чим керується президент Сполучених Штатів", - каже російський міністр.
"Зрозуміло, що він (Трамп) перебуває під величезним –– я б сказав, непристойним –– тиском Європейського союзу і нинішнього керівництва НАТО, які безцеремонно підтримують вимоги Зеленського продовжувати накачувати його сучасною, в тому числі наступальною, зброєю за рахунок все більших і більших збитків платникам податків у західних країнах", - додав Лавров.
Нагадаємо, що президент США Трамп заявив про домовленості з НАТО щодо постачання озброєння Україні.
Своєю чергою генсек НАТО Марко Рютте розповів, що НАТО платитиме за зброю для України, яку вироблятимуть Сполучені Штати Америки.
Крім того, президент США також пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.
Дмитро Медведєв назвав 50 днів Трампа "театральним ультиматумом", додавши, що Росії байдуже.
Окрім того, США готуються надіслати Україні комплекси Patriot з однієї країни, що має на озброєнні аж 17 таких систем.
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і скільки ще попереду ?
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...а в той же час...
Портніков- Мєдвєдєв знущається над Трампом
Мені здавалося, що нормальна людина ригати почне не те, що від усього "випуску", а від перших хвилин його.
Тупенька, не зрозуміє...
Тому ви не напали,що раша ніколи не нападала на сильніших себе.Ви сцикуни,путятін сцикло.Ви завжди лізли туди де бачили і давали оцінку що супротивник слабкіший.
Прийде час будете ,суки,на лаві підсудних як були нацистські злочинці
Думаю, дальше стоят ещё 50 дней, потом ещё 50... Ну, как раньше с двумя неделями
-щоби Хвуйло луснуло від реготу
Все це , цей вдаваний кремлівський пох.їзм - до пори до часу . Те що кацапні вдавалося петляти раніше , якось зводячи кінці з кінцями , не значить що так буде і надалі . хз що у трампа в голові , і як він поведеться далі .
Я б на місці лаврушки не був такий занадто самовпевненим .
ну так, а якщо згадати за гроші ? військові бюджети всіх країн НАТО, включно із США, впали після розпаду ссср, і тільки після початку війни в Україні почали потроху зростати
тобто, якщо НАТО "десятиріччями створювало загрозу росії" - тоді чому військові бюджети країн НАТО скорочувались ?
бреше "коняка" !
А що означатимуть ці 50 діб для України?
Це застосоване руськими на фронті все, що є в наявності від Кенігсберга до Сахаліна. Це безпрецедентні м'ясні штурми проти наших військ, поряд з якими Бахмут - місце, де ніколи не було війни.
Це втрата нами по 5 км фронту в глибину щодня, як і зараз, порахуйте самі, скільки у підсумку.
Це нові сотні тисяч біженців.
Це зростання кількості випущених шахедів у прогресії bn = b1 * q(n-1).
Це руїни та пожежі кожного дня.
Це таке саме чорне небо, як було над Києвом, але тепер вже над усією Україною.
Це перехід від цифри 700 ударів за раз до тисячі достроково, до проанонсованого вересня.
Ось що таке п'ятьдесят днів Трампа. Це - видана ліцензія на масове вбивство , ліцензія на максимальне, надінтенсивне знищення тилу та один безкінечний штурм тривалістю 1200 годин на фронті.
Подобається вам така нова висока світова політика від людини яка претендує на Нобелівську премію Миру?
Американський президент каже, що не раз розповідав Меланії про ті "чудові" розмови, і як він був переконаний, що справу зроблено, скоро буде угода з Путіним… А потім вмикав телевізор або чув від дружини: "Що ж, це дивно, тому що вони щойно розбомбили пологовий будинок".
а над тр кремліни вже голосно сміються... да ще й кажуть: якщо пу знизойде до відповіді якомусь там тр... то щось скаде, а може і ні, тобто буде продовжувати своє сво..
ситуація не просто комічна, а огидна і трагична: добігла до логічного кінця байка про світового поліцейського - стража справедлівості і порядку...
ну так чого ви тоді, кацапські виб*дки домахались до України? Україна що, хіба є членом НАТО? пече вас НАТО, то дойо буйтесь до НАТО. що, сциконтно? та ні.. питання тут зовсім не у НАТО. питання в тому, що ви не визнаєте право України на її незалежне існування. для вас, кацапів, або Україна вся ваша, або тоді вона не має права на існування. а це означає буквально - нацизм - заперечення цілій нації на її існування. і це не лише десятиліття, це триває уже сотні років. гасло новітніх нацистів - це "гдє ступіла нага руськава салдата, там і єсть расєя"... Тож світ поки не пізно повинен прозірти і задушити цей неонацизм. бо потім буде пізно, оскільки є всі шанси, що той нацим незворотньо зростеться із итайським і корейським комунізмом. якщо вже не зрісся..