Китай виступає проти нових санкцій США проти Росії, - речник МЗС Лінь Цзянь

Китай вважає, що нові ініціативи США щодо посилення антиросійських санкцій не сприятимуть вирішенню питання війни в Україні.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він прокоментував пропозицію американського сенатора Ліндсі Грема запровадити 500% мита проти РФ та її партнерів.

"Китай виступає рішуче проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та юрисдикції "довгої руки" (запровадження однією країною санкцій проти іншої на основі власного законодавства, - ред.), тарифні війни і тиск не допоможуть вирішенню проблеми", - сказав представник МЗС.

Пекін вкотре наголосив, що підтримує "врегулювання української кризи" (так у КНР називають російсько-українську війну, - ред.) виключно шляхом діалогу та переговорів.

Китайський дипломат закликав сторони створити сприятливу атмосферу для мирного врегулювання, уникнувши прямих оцінок дій Росії чи вказівок, як саме досягти компромісу.

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