Китай виступає проти нових санкцій США проти Росії, - речник МЗС Лінь Цзянь
Китай вважає, що нові ініціативи США щодо посилення антиросійських санкцій не сприятимуть вирішенню питання війни в Україні.
Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він прокоментував пропозицію американського сенатора Ліндсі Грема запровадити 500% мита проти РФ та її партнерів.
"Китай виступає рішуче проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та юрисдикції "довгої руки" (запровадження однією країною санкцій проти іншої на основі власного законодавства, - ред.), тарифні війни і тиск не допоможуть вирішенню проблеми", - сказав представник МЗС.
Пекін вкотре наголосив, що підтримує "врегулювання української кризи" (так у КНР називають російсько-українську війну, - ред.) виключно шляхом діалогу та переговорів.
Китайський дипломат закликав сторони створити сприятливу атмосферу для мирного врегулювання, уникнувши прямих оцінок дій Росії чи вказівок, як саме досягти компромісу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так тиск на ***** і є створенням такої атмосфери. Якщо на ***** не тиснути, а допомогати йому, як це робить КНР - атмосфери для мирного врегулювання не створити.
Ніхто ті санкції вводить не буде, це вже здається зрозуміло всім...