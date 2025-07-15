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Новини Санкції США проти Росії
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Китай виступає проти нових санкцій США проти Росії, - речник МЗС Лінь Цзянь

лінь,цзянь

Китай вважає, що нові ініціативи США щодо посилення антиросійських санкцій не сприятимуть вирішенню питання війни в Україні.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він прокоментував пропозицію американського сенатора Ліндсі Грема запровадити 500% мита проти РФ та її партнерів.

"Китай виступає рішуче проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та юрисдикції "довгої руки" (запровадження однією країною санкцій проти іншої на основі власного законодавства, - ред.), тарифні війни і тиск не допоможуть вирішенню проблеми", - сказав представник МЗС.

Пекін вкотре наголосив, що підтримує "врегулювання української кризи" (так у КНР називають російсько-українську війну, - ред.) виключно шляхом діалогу та переговорів.

Китайський дипломат закликав сторони створити сприятливу атмосферу для мирного врегулювання, уникнувши прямих оцінок дій Росії чи вказівок, як саме досягти компромісу.

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Автор: 

Китай (4762) санкції (12365) США (23792)


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Топ коментарі
+7
А я виступаю за те щоб вузькооких спонсорів паРаші поставили раком і гатили в сраку
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15.07.2025 13:09 Відповісти
+6
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15.07.2025 13:06 Відповісти
+6
Загорілася шапка.
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15.07.2025 13:12 Відповісти
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15.07.2025 13:06 Відповісти
Сясі шаоліню і фен-Шуй
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15.07.2025 13:07 Відповісти
А я виступаю за те щоб вузькооких спонсорів паРаші поставили раком і гатили в сраку
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15.07.2025 13:09 Відповісти
"Китайський дипломат закликав сторони створити сприятливу атмосферу для мирного врегулювання"

Так тиск на ***** і є створенням такої атмосфери. Якщо на ***** не тиснути, а допомогати йому, як це робить КНР - атмосфери для мирного врегулювання не створити.
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15.07.2025 13:11 Відповісти
Все що патякають косоокі покидьки треба сприймати з точністю до навпаки. Піськови китайського розливу.
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15.07.2025 13:12 Відповісти
Загорілася шапка.
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15.07.2025 13:12 Відповісти
Та вона вже давно палає,)
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15.07.2025 13:14 Відповісти
Якось "ПОХЄР"... Хай нагадають китайцям, що Росія (і всі країни Європи, а також США та Канада), є підписантами Хельсінської угоди, 1975 року... А Китай до того стосунку не має...Так що хай не "пхають носа, не в свої справи...".
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15.07.2025 13:13 Відповісти
瞇眼的同性戀！
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15.07.2025 13:15 Відповісти
Санкції були?
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15.07.2025 13:16 Відповісти
Я виступаю за те, щоб після фрази "укрАінскій крізіс" одразу били з ноги йоко - гері в жовте косооке #бало
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15.07.2025 13:19 Відповісти
Якщо китайським покидькам щось не до вподоби - значить так треба робити, гарні санкції.
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15.07.2025 13:27 Відповісти
Тю, китайцы теперь могут выбить скидку на расейские нефть и газ ещё больше, что им не так?
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15.07.2025 13:29 Відповісти
якщо американці вважають Китай головним суперником то точно треба вводити санкції . чи тупі американці вводять мита проти своїх союзників ЄС ?
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15.07.2025 13:34 Відповісти
Хай не переживають.
Ніхто ті санкції вводить не буде, це вже здається зрозуміло всім...
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15.07.2025 13:36 Відповісти
лицемірні виродки
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15.07.2025 13:39 Відповісти
Підлили масла у вогонь.
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15.07.2025 13:41 Відповісти
Ранее было заявление"Китай не може допустити програшу РФ у війні, оскільки тоді США зосередяться на Пекіні", - SCMP Джерело: https://censor.net/ua/n3561461 Поэтому, все призывы Китая по поводу "мирного урегулирования украинского конфликта" - не более чем словоблудие.
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15.07.2025 13:48 Відповісти
Переговори з акулою про перехід харчування на морську капусту...
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15.07.2025 13:53 Відповісти
Ну і дураку зрозуміло,що Китай влаштовує війна в Україні на всі 100%!!! Енергоносії--даремно(майже),всей непотріб сплавляють рашці,території помаленьку підминають,США повністю в темі України,не до Китаю чого ще більшого хотіти,лише одного--щоб ця війна була якнайдовше!!!!
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15.07.2025 14:14 Відповісти
 
 