Китай выступает против новых санкций США против России, - спикер МИД Линь Цзянь
Китай считает, что новые инициативы США по усилению антироссийских санкций не будут способствовать решению войны в Украине.
Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он прокомментировал предложение американского сенатора Линдси Грэма ввести 500% пошлины против РФ и ее партнеров.
"Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции "длинной руки" (введение одной страной санкций против другой на основе собственного законодательства - ред.), тарифные войны и давление не помогут решению проблемы", - сказал представитель МИД.
Пекин в очередной раз подчеркнул, что поддерживает "урегулирование украинского кризиса" (так в КНР называют российско-украинскую войну - ред.) исключительно путем диалога и переговоров.
Китайский дипломат призвал стороны создать благоприятную атмосферу для мирного урегулирования, избежав прямых оценок действий России или указаний, как достичь компромисса.
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Так тиск на ***** і є створенням такої атмосфери. Якщо на ***** не тиснути, а допомогати йому, як це робить КНР - атмосфери для мирного врегулювання не створити.
Ніхто ті санкції вводить не буде, це вже здається зрозуміло всім...