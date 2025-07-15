Китай выступает против новых санкций США против России, - спикер МИД Линь Цзянь

Китай считает, что новые инициативы США по усилению антироссийских санкций не будут способствовать решению войны в Украине.

Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он прокомментировал предложение американского сенатора Линдси Грэма ввести 500% пошлины против РФ и ее партнеров.

"Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции "длинной руки" (введение одной страной санкций против другой на основе собственного законодательства - ред.), тарифные войны и давление не помогут решению проблемы", - сказал представитель МИД.

Пекин в очередной раз подчеркнул, что поддерживает "урегулирование украинского кризиса" (так в КНР называют российско-украинскую войну - ред.) исключительно путем диалога и переговоров.

Китайский дипломат призвал стороны создать благоприятную атмосферу для мирного урегулирования, избежав прямых оценок действий России или указаний, как достичь компромисса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США отложил голосование за новые санкции против России после заявления Трампа о 50 днях для Путина