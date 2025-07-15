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Новости Санкции США против России
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Китай выступает против новых санкций США против России, - спикер МИД Линь Цзянь

лінь,цзянь

Китай считает, что новые инициативы США по усилению антироссийских санкций не будут способствовать решению войны в Украине.

Об этом заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он прокомментировал предложение американского сенатора Линдси Грэма ввести 500% пошлины против РФ и ее партнеров.

"Китай выступает решительно против любых незаконных односторонних санкций и юрисдикции "длинной руки" (введение одной страной санкций против другой на основе собственного законодательства - ред.), тарифные войны и давление не помогут решению проблемы", - сказал представитель МИД.

Пекин в очередной раз подчеркнул, что поддерживает "урегулирование украинского кризиса" (так в КНР называют российско-украинскую войну - ред.) исключительно путем диалога и переговоров.

Китайский дипломат призвал стороны создать благоприятную атмосферу для мирного урегулирования, избежав прямых оценок действий России или указаний, как достичь компромисса.

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Автор: 

Китай (3088) санкции (11649) США (27494)


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Топ комментарии
+9
А я виступаю за те щоб вузькооких спонсорів паРаші поставили раком і гатили в сраку
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15.07.2025 13:09 Ответить
+8
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15.07.2025 13:06 Ответить
+7
Загорілася шапка.
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15.07.2025 13:12 Ответить
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15.07.2025 13:06 Ответить
Сясі шаоліню і фен-Шуй
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15.07.2025 13:07 Ответить
А я виступаю за те щоб вузькооких спонсорів паРаші поставили раком і гатили в сраку
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15.07.2025 13:09 Ответить
"Китайський дипломат закликав сторони створити сприятливу атмосферу для мирного врегулювання"

Так тиск на ***** і є створенням такої атмосфери. Якщо на ***** не тиснути, а допомогати йому, як це робить КНР - атмосфери для мирного врегулювання не створити.
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15.07.2025 13:11 Ответить
Все що патякають косоокі покидьки треба сприймати з точністю до навпаки. Піськови китайського розливу.
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15.07.2025 13:12 Ответить
Загорілася шапка.
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15.07.2025 13:12 Ответить
Та вона вже давно палає,)
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15.07.2025 13:14 Ответить
Якось "ПОХЄР"... Хай нагадають китайцям, що Росія (і всі країни Європи, а також США та Канада), є підписантами Хельсінської угоди, 1975 року... А Китай до того стосунку не має...Так що хай не "пхають носа, не в свої справи...".
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15.07.2025 13:13 Ответить
瞇眼的同性戀！
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15.07.2025 13:15 Ответить
Санкції були?
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15.07.2025 13:16 Ответить
Я виступаю за те, щоб після фрази "укрАінскій крізіс" одразу били з ноги йоко - гері в жовте косооке #бало
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15.07.2025 13:19 Ответить
Якщо китайським покидькам щось не до вподоби - значить так треба робити, гарні санкції.
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15.07.2025 13:27 Ответить
Тю, китайцы теперь могут выбить скидку на расейские нефть и газ ещё больше, что им не так?
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15.07.2025 13:29 Ответить
якщо американці вважають Китай головним суперником то точно треба вводити санкції . чи тупі американці вводять мита проти своїх союзників ЄС ?
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15.07.2025 13:34 Ответить
Хай не переживають.
Ніхто ті санкції вводить не буде, це вже здається зрозуміло всім...
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15.07.2025 13:36 Ответить
лицемірні виродки
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15.07.2025 13:39 Ответить
Підлили масла у вогонь.
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15.07.2025 13:41 Ответить
Ранее было заявление"Китай не може допустити програшу РФ у війні, оскільки тоді США зосередяться на Пекіні", - SCMP Джерело: https://censor.net/ua/n3561461 Поэтому, все призывы Китая по поводу "мирного урегулирования украинского конфликта" - не более чем словоблудие.
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15.07.2025 13:48 Ответить
Переговори з акулою про перехід харчування на морську капусту...
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15.07.2025 13:53 Ответить
Ну і дураку зрозуміло,що Китай влаштовує війна в Україні на всі 100%!!! Енергоносії--даремно(майже),всей непотріб сплавляють рашці,території помаленьку підминають,США повністю в темі України,не до Китаю чого ще більшого хотіти,лише одного--щоб ця війна була якнайдовше!!!!
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15.07.2025 14:14 Ответить
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15.07.2025 14:27 Ответить
Односторонніх!? несеш дичину, вилупок ти комуняцький. звісно, через Радбез ООН ви з кацапами заветуєте ці санкції. а от якщо питання цих санкцій і їх посилення винести на Генасамблею ООН, то за ці санкції проголосує не менше 120 чи навіть 140 країн, які раніше кілька разів голосували за резолюції, в яких рашку визнали агресором.
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15.07.2025 14:49 Ответить
китайські пси.котрі благословили рашиста на війну проти України ідіть накуй...
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15.07.2025 14:50 Ответить
Швидке закінчення війни це погано для Китаю. Китай чекає, доки Росія стане настільки слабкою, що сама віддасть все від Сахаліну до Уралу. А швидке закінчення війни це ще й зменшення закупівель у косооких товарів подвійного і військового призначення.
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15.07.2025 15:24 Ответить
 
 