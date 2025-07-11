МЗС України про "новий підхід" РФ щодо припинення війни: Ми не бачили цю концепцію

В Україні поки не бачили "нову концепцію" з вирішення війни в Україні, яку Росія запропонувала держсекретарю США Марко Рубіо після переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб висловити своє ставлення, мені потрібно побачити цю концепцію. Станом на зараз ні я, ні наскільки мені відомо, будь-хто інший в Україні, цю концепцію не бачив. Якщо нам її передадуть – будемо вивчати",- заявив Тихий.

Речник зовнішньополітичного відомства зазначив, що в Україні бачать "не концепцію, а конкретні російські удари по наших містах і громадах і щоденний терор".

"Нам здається, що російські удари про Україні набагато більш промовисто свідчать про курс Москви і її позицію щодо миру, ніж будь-які концепції, яких ніхто не бачив", - сказав речник МЗС.

Читайте також: США хочуть бачити "дорожню карту" для завершення війни РФ проти України, - Рубіо

Тихий додав, що потрібно дивитися на дії РФ, а не на заяви, які, "як правило, є брехливими".

Раніше держсекретар США Марко Рубіо після перемовин з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявляв, що Росія запропонувала "новий і інший підхід" щодо припинення війни в Україні, не уточнюючи, що саме він із себе представляє.

Читайте також: Росія вже чотири місяці відкидає пропозицію тридцятиденного припинення вогню, - МЗС України