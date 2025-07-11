МЗС України про "новий підхід" РФ щодо припинення війни: Ми не бачили цю концепцію
В Україні поки не бачили "нову концепцію" з вирішення війни в Україні, яку Росія запропонувала держсекретарю США Марко Рубіо після переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб висловити своє ставлення, мені потрібно побачити цю концепцію. Станом на зараз ні я, ні наскільки мені відомо, будь-хто інший в Україні, цю концепцію не бачив. Якщо нам її передадуть – будемо вивчати",- заявив Тихий.
Речник зовнішньополітичного відомства зазначив, що в Україні бачать "не концепцію, а конкретні російські удари по наших містах і громадах і щоденний терор".
"Нам здається, що російські удари про Україні набагато більш промовисто свідчать про курс Москви і її позицію щодо миру, ніж будь-які концепції, яких ніхто не бачив", - сказав речник МЗС.
Тихий додав, що потрібно дивитися на дії РФ, а не на заяви, які, "як правило, є брехливими".
Раніше держсекретар США Марко Рубіо після перемовин з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявляв, що Росія запропонувала "новий і інший підхід" щодо припинення війни в Україні, не уточнюючи, що саме він із себе представляє.
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Недовго музика іграла.
Кацапи нагодували Рубіо "новою концепцією" - тепер треба почекати два-три тижні, максимум рускій мєсяц поки трампуша розбереться...
1. "Долю України та її післявоєнного устрою повинна визначити "Міжнародна конференція Великих Держав" (по суті "Великої двадцятки" плюс БРІКС).
2. На час скликання такої та до моменту прийняття кінцевих рішень учасниками Конференції, які зобов'язана прийняти Україна, бойові дій не можуть бути зупинені. Одночасно на час роботи такої Конференція ніяки санкційні рестрікції направлені проти учасників її не можуть бути введені.
3. Гарантами нейтрального статусу та безпеки України повинні стати учасники Конференції і ці Гарантії повинні бути затверджені на рівні ООН.
4. Восени Китай, рф та США у ході переговорного процесу повинні "остаточно визначитися з розподілом сфер впливу у світі та прийняти зобов'язання не зазіхати на перерозподіл таких сфер одна одної". Україна, на думку лаврова-путіна, повинна бути демілітаризована, мати нейтральний статус та перетворена на "федерацію з елементами конфедерації з розподілом на 4 частини - Захід, Південь, Північ та Центр".
Вивчили б краще українську, ніж такою "ламаною рсускою" писати.