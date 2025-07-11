МИД Украины о "новом подходе" РФ к прекращению войны: Мы не видели эту концепцию
В Украине пока не видели "новую концепцию" по решению войны в Украине, которую Россия предложила госсекретарю США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Для того, чтобы выразить свое отношение, мне нужно увидеть эту концепцию. По состоянию на сейчас ни я, ни, насколько мне известно, кто-либо другой в Украине эту концепцию не видел. Если нам ее передадут, будем изучать",- заявил Тихий.
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что в Украине видят "не концепцию, а конкретные российские удары по нашим городам и громадам и ежедневный террор".
"Нам кажется, что российские удары по Украине гораздо более красноречиво свидетельствуют о курсе Москвы и ее позиции относительно мира, чем любые концепции, которых никто не видел", - сказал спикер МИД.
Тихий добавил, что нужно смотреть на действия РФ, а не на заявления, которые, "как правило, являются лживыми".
Ранее госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявлял, что Россия предложила "новый и другой подход" по прекращению войны в Украине, не уточняя, что именно он из себя представляет.
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Недовго музика іграла.
Кацапи нагодували Рубіо "новою концепцією" - тепер треба почекати два-три тижні, максимум рускій мєсяц поки трампуша розбереться...
1. "Долю України та її післявоєнного устрою повинна визначити "Міжнародна конференція Великих Держав" (по суті "Великої двадцятки" плюс БРІКС).
2. На час скликання такої та до моменту прийняття кінцевих рішень учасниками Конференції, які зобов'язана прийняти Україна, бойові дій не можуть бути зупинені. Одночасно на час роботи такої Конференція ніяки санкційні рестрікції направлені проти учасників її не можуть бути введені.
3. Гарантами нейтрального статусу та безпеки України повинні стати учасники Конференції і ці Гарантії повинні бути затверджені на рівні ООН.
4. Восени Китай, рф та США у ході переговорного процесу повинні "остаточно визначитися з розподілом сфер впливу у світі та прийняти зобов'язання не зазіхати на перерозподіл таких сфер одна одної". Україна, на думку лаврова-путіна, повинна бути демілітаризована, мати нейтральний статус та перетворена на "федерацію з елементами конфедерації з розподілом на 4 частини - Захід, Південь, Північ та Центр".
Держсекретар США передав пропозиції своєму Президенту. Ми на цей час не знаємо про реакцію Трампа на них, але знаємо про реакцію Держсекретаря який, за його словами, пожартував над пропозиціями Лаврова сказавши, "Ваше прізвище не Молотов, а я не Ріббетроп".
Вивчили б краще українську, ніж такою "ламаною рсускою" писати.