МИД Украины о "новом подходе" РФ к прекращению войны: Мы не видели эту концепцию

В Украине пока не видели "новую концепцию" по решению войны в Украине, которую Россия предложила госсекретарю США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы выразить свое отношение, мне нужно увидеть эту концепцию. По состоянию на сейчас ни я, ни, насколько мне известно, кто-либо другой в Украине эту концепцию не видел. Если нам ее передадут, будем изучать",- заявил Тихий.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что в Украине видят "не концепцию, а конкретные российские удары по нашим городам и громадам и ежедневный террор".

"Нам кажется, что российские удары по Украине гораздо более красноречиво свидетельствуют о курсе Москвы и ее позиции относительно мира, чем любые концепции, которых никто не видел", - сказал спикер МИД.

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Тихий добавил, что нужно смотреть на действия РФ, а не на заявления, которые, "как правило, являются лживыми".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявлял, что Россия предложила "новый и другой подход" по прекращению войны в Украине, не уточняя, что именно он из себя представляет.

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