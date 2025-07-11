Россия уже четыре месяца отвергает предложение о тридцатидневном прекращении огня, - МИД Украины

11 июля исполняется ровно четыре месяца с тех пор, как Украина согласилась на предложение о полном и безусловном прекращении огня. Это были четыре месяца российского террора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает корреспондент Укринформа.

"Сегодня исполняется ровно четыре месяца с тех пор, как Украина согласилась на предложение США о полном, безусловном прекращении огня. Прошло четыре месяца. Мы очень рассчитывали, что это будут четыре месяца дипломатии. Вместо этого это были четыре месяца российского террора", - сказал дипломат.

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Как он отметил, Россия тогда отвергла это предложение и сейчас усиливает террор против гражданских людей и украинских городов. Таким образом, по мнению МИД, Россия демонстрирует всему миру, что именно она является препятствием к миру и единственной причиной, почему эта война продолжается.

Путин, очевидно, выбирает войну любой ценой, потому что для него это единственный способ сохранения власти, содержание в страхе своих людей внутри России и избежание ответственности за тяжкие международные преступления, которые он и его приспешники совершили", - подчеркнул представитель МИД Украины.

Тихий заверил, что Украина продолжит использовать каждую возможность приближения справедливого мира для возвращения наших людей и искать дипломатические решения. Украина также продолжит усиливать собственную обороноспособность и работать с партнерами, чтобы наказание для всех российских преступников были необратимыми.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет великим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.