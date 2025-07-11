Росія вже чотири місяці відкидає пропозицію тридцятиденного припинення вогню, - МЗС України

11 липня виповнюється рівно чотири місяці відтоді, як Україна погодилася на пропозицію про повне і безумовне припинення вогню. Це були чотири місяці російського терору.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні виповнюється рівно чотири місяці відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США про повне, безумовне припинення вогню. Минуло чотири місяці. Ми дуже розраховували, що це будуть чотири місяці дипломатії. Натомість це були чотири місяці російського терору", – сказав дипломат.

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Як він зауважив, Росія тоді відкинула цю пропозицію і зараз посилює терор проти цивільних людей та українських міст. Таким чином, на думку МЗС, Росія демонструє всьому світові, що саме вона є перешкодою до миру і єдиною причиною, чому ця війна триває.

Путін, очевидно, обирає війну за будь-яку ціну, бо для нього це єдиний спосіб збереження влади, утримання в страху своїх людей усередині Росії й уникнення відповідальності за тяжкі міжнародні злочини, які він і його поплічники вчинили", – наголосив речник МЗС України.

Тихий запевнив, що Україна продовжить використовувати кожну можливість наближення справедливого миру для повернення наших людей і шукати дипломатичні вирішення. Україна також продовжить посилювати власну обороноздатність та працювати з партнерами, щоб покарання для всіх російських злочинців були незворотніми.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.