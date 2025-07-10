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Новости Санкции США против России Трамп о россии
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США хотят видеть дорожную карту для завершения войны РФ против Украины, - Рубио

Рубио: Трамп разочарован Россией в отношении войны против Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотят видеть так называемую дорожную карту завершения войны России против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report и Reuters.

По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован действиями России.

"Администрация Трампа сотрудничает с Сенатом США относительно того, как должен выглядеть законопроект санкций против России. Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны российской стороны в отношении Украины. Соединенные Штаты должны увидеть план действий по решению конфликта в Украине", - подчеркнул Рубио.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о войне РФ против Украины: Должны урегулировать этот вопрос

Говоря о своей встрече с Лавровым, Рубио отметил, что они "имели откровенный и важный разговор" о войне в Украине.

Он также сказал, что США разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса, и "это было сложно".

Автор: 

россия (96548) Трамп Дональд (5935) Рубио Марко (235) война в Украине (5142)


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Топ комментарии
+11
"друг-владімір"-ху#ло намалює вам "карту",придурки.
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10.07.2025 15:07 Ответить
+10
Це вам - до бацьки Лукашенка, спец по картах у нас він, любу покаже!
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10.07.2025 15:07 Ответить
+7
Рубіо зазначив, що вони "мали відверту і важливу розмову" про війну в Україні....

А по факту, Рубіо прослухав лекцію від кацапского виродка, як ми вбивали "мірноє насєлєніє на данбасє восємь лєт"...
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10.07.2025 15:13 Ответить
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"друг-владімір"-ху#ло намалює вам "карту",придурки.
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10.07.2025 15:07 Ответить
Це вам - до бацьки Лукашенка, спец по картах у нас він, любу покаже!
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10.07.2025 15:07 Ответить
У рашки всі карти крАплені - нічого нового - підсильте зброєю Україну
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10.07.2025 15:08 Ответить
дорожня карта тіко одна: по їпалу ***** та **********, і чим дужче та глибше
інші карти із кацапами не працюють
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10.07.2025 15:11 Ответить
Рубіо зазначив, що вони "мали відверту і важливу розмову" про війну в Україні....

А по факту, Рубіо прослухав лекцію від кацапского виродка, як ми вбивали "мірноє насєлєніє на данбасє восємь лєт"...
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10.07.2025 15:13 Ответить
а компас їм ***** чи сусанін подарить?
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10.07.2025 15:15 Ответить
Для свідомих людей в Світі,для кацапії та їхнього *****,карта з дорогою до Гааги а далі на той світ.
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10.07.2025 15:17 Ответить
Питання у тому, як цього досягти - саме це й називається "дорожньою картою" - у ній має бути не тільки мета, але й шлях до неї.
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10.07.2025 15:25 Ответить
12 рік війни, новий сезон "дорожня карта"
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10.07.2025 15:19 Ответить
Так звана дорожня карта припиненя війни ,це ліквідація рашиських злочинців насамперед терориста путіна та крах рашиських імперських замашок що до України.
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10.07.2025 15:20 Ответить
Береш гвинтівку в руки і в окоп, там на реалі малюєш карту яку хочеш, якщо встигнеш...
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10.07.2025 15:21 Ответить
Щодо дорожної карти звільнення окупованих територій України ви навіть не здогадуєтесь?
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10.07.2025 15:25 Ответить
А ці придурки все про карти... Ага. Намалюйте карту щоб ***** не переживав за нежданчики
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10.07.2025 15:27 Ответить
"...президент США Дональд Трамп розчарований діями Росії." Джерело: https://censor.net/ua/n3562559

Посланий нах.й майже завжди розчарований...
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10.07.2025 15:28 Ответить
Який до сраки конфлікт!?!? Конфлікт - це коли я межу з судом не можу поділити, але не лізу на його територію. Тут війна, сама технологічна війна за всю історію. І дехто ******** на ній наживається та випробовує нову зброю та методи. І так, нехіло піднялись на цьому китайозці і непогано так підзаробити.
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10.07.2025 15:29 Ответить
РФ відправила вам дорожню карту коли переміг Трамп, на жаль інші карти для РФ неприйнятні...
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала його США,- ЗМІ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
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10.07.2025 15:31 Ответить
Є два варіанти, або прийняти цю карту..., або реально їбашити русню, щоб для РФ з'явились інші прийнятні варіанти завершення війни...
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10.07.2025 15:36 Ответить
У доні розмови з кацапами були "чудові"
У Рубіо - відверті і важливі
результат той самий - лапша на вухах мерикосів.
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10.07.2025 15:34 Ответить
американцы, в очередной раз, просят у террористов дать им (американцам) какой то формальный повод не реагировать на агрессию рф против Украины...
Кремлевские террористы нарисуют Рубио хоть 150 дорожных карт.... лишь бы сша не вводили санкции против убийц....
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10.07.2025 15:34 Ответить
Jibanuty... Геноцидну війну тупо прирівньюють до якогось проекту, у бізнесі чи будівництві 🤮
Хочемо дорожну карту, бо зараз вбивають хаоьично несистемно, у Додіка чуб кипить від цього хаосу
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10.07.2025 15:34 Ответить
Ось вам карта: вводите реальні санкції проти росії, надаєте потрібну оборонну зброю, яку обіцяли, коли забирали ядерку. Війна за тиждень завершується, без грошей рашка не воюватиме. А все решта - балачки та маячня, перекладання з хворої голови на здорову. Європа газ купляє і далі, рашка нас на ці гроші бомбить. А українці мають не тільки вмирати, але й зробити план завершення війни. Офігєнна схема. Може вже якось узгодимо з рашкою, щоб шахеди через нас летіли на захід, а ми їх не збивали? Чого стільки щастя - і тільки нам? Гра в одні ворота: ми вмираємо, Європа живе життя, в неї війна "десь далеко", і не видно щоб приходила до тями (та й нащо, коли не твій електорат вищої раси вмирає, а якісь абстрактні миколи, які ж до того мають наглість жити на такій родючій землі).
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10.07.2025 15:35 Ответить
ще курва один картьожнік!!!Ви *****..и з своїми картами,!Поки живе куйло і його система,всі ваші карти до сра..и!!!Рубіо ваш рейтинг скоро нижче плінтуса буде,вибори наступного року ви точно просрете якщо куйла не завалите,а там і всю решта влади!І походу не бачити вам ні конгресу ні сенату а потім і призиденства десятки років!!!Дегенерати!
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10.07.2025 15:35 Ответить
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10.07.2025 15:41 Ответить
А може скинутися й купити їм потужний мікроскоп?? Можливо тоді побачать?
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10.07.2025 15:54 Ответить
В ЗЄльонського только одні козиря,а дорожніх і не було ніколи...)
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10.07.2025 16:14 Ответить
 
 