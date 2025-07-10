США хотят видеть дорожную карту для завершения войны РФ против Украины, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотят видеть так называемую дорожную карту завершения войны России против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report и Reuters.

По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован действиями России.

"Администрация Трампа сотрудничает с Сенатом США относительно того, как должен выглядеть законопроект санкций против России. Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны российской стороны в отношении Украины. Соединенные Штаты должны увидеть план действий по решению конфликта в Украине", - подчеркнул Рубио.

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Говоря о своей встрече с Лавровым, Рубио отметил, что они "имели откровенный и важный разговор" о войне в Украине.

Он также сказал, что США разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса, и "это было сложно".