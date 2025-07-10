США хотят видеть дорожную карту для завершения войны РФ против Украины, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты хотят видеть так называемую дорожную карту завершения войны России против Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report и Reuters.
По его словам, президент США Дональд Трамп разочарован действиями России.
"Администрация Трампа сотрудничает с Сенатом США относительно того, как должен выглядеть законопроект санкций против России. Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны российской стороны в отношении Украины. Соединенные Штаты должны увидеть план действий по решению конфликта в Украине", - подчеркнул Рубио.
Говоря о своей встрече с Лавровым, Рубио отметил, что они "имели откровенный и важный разговор" о войне в Украине.
Он также сказал, что США разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса, и "это было сложно".
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інші карти із кацапами не працюють
А по факту, Рубіо прослухав лекцію від кацапского виродка, як ми вбивали "мірноє насєлєніє на данбасє восємь лєт"...
Посланий нах.й майже завжди розчарований...
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала його США,- ЗМІ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
У Рубіо - відверті і важливі
результат той самий - лапша на вухах мерикосів.
Кремлевские террористы нарисуют Рубио хоть 150 дорожных карт.... лишь бы сша не вводили санкции против убийц....
Хочемо дорожну карту, бо зараз вбивають хаоьично несистемно, у Додіка чуб кипить від цього хаосу