Трамп о войне РФ против Украины: Мы должны урегулировать этот вопрос
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что прекращение войны России против Украины должно быть урегулировано, добавив, что его команда работает над этим.
Об этом президент США сказал 27 июня во время пресс-конференции в Белом доме, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда мы говорим о России, мы будем работать, мы работаем над этим",- сказал Трамп.
Он также вспомнил, как на прошлой неделе ему звонил российский диктатор Владимир Путин с предложением помочь США с Ираном.
"Я сказал, сделайте мне одолжение, я сам займусь Ираном, помогите мне лучше с Россией. Мы должны урегулировать этот вопрос. И я думаю, там что-то таки произойдет", - сказал американский лидер.
Топ комментарии
+6 Igor Grytselyak
показать весь комментарий27.06.2025 20:26 Ответить Ссылка
+6 Пересічний українець #452786
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+5 Серый Вовк
показать весь комментарий27.06.2025 20:27 Ответить Ссылка
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Щось подібне вже було.
Сенс був би той самий...
дива трапляються.
роханці допомогли Гондору, Гендальф прийшов вранці на п'ятий день, знов-таки, Месники десь існують.
America is great.
нє скучай смотрі футбол...