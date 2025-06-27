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Новости Прекращение войны Трамп о россии
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Трамп о войне РФ против Украины: Мы должны урегулировать этот вопрос

Трамп о войне РФ против Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что прекращение войны России против Украины должно быть урегулировано, добавив, что его команда работает над этим.

Об этом президент США сказал 27 июня во время пресс-конференции в Белом доме, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о России, мы будем работать, мы работаем над этим",- сказал Трамп.

Он также вспомнил, как на прошлой неделе ему звонил российский диктатор Владимир Путин с предложением помочь США с Ираном.

"Я сказал, сделайте мне одолжение, я сам займусь Ираном, помогите мне лучше с Россией. Мы должны урегулировать этот вопрос. И я думаю, там что-то таки произойдет", - сказал американский лидер.

Читайте также: Трамп меняет отношение к Зеленскому и Путину, - Financial Times

Автор: 

россия (96420) Трамп Дональд (5842) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+6
Знову сарказм?((Трампон своєю поведінкою фактично дав дозвіл ***** прінуждать к міру((
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27.06.2025 20:26 Ответить
+6
З тим же успіхом Трамп міг проспівати - ****-бам-пух-шмяк-ляпсь-шмяпсь.
Сенс був би той самий...
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27.06.2025 20:29 Ответить
+5
Да, пора разбомбить Кацапский ******** к Бниной маме...
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27.06.2025 20:27 Ответить
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Знову сарказм?((Трампон своєю поведінкою фактично дав дозвіл ***** прінуждать к міру((
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27.06.2025 20:26 Ответить
війну росітї ПРОТИ!!!! України - НЕВЖЕ!!! Тулсі розвідниця підказала хто проти кого війну веде ...
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27.06.2025 21:54 Ответить
Якось смутно))
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27.06.2025 22:02 Ответить
Він працює.
Щось подібне вже було.
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27.06.2025 20:27 Ответить
Да, пора разбомбить Кацапский ******** к Бниной маме...
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27.06.2025 20:27 Ответить
З тим же успіхом Трамп міг проспівати - ****-бам-пух-шмяк-ляпсь-шмяпсь.
Сенс був би той самий...
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27.06.2025 20:29 Ответить
А він щось подібне і пробелькотів ! А нейромережа переклала це тими словами , що ми тут прочитали
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27.06.2025 20:42 Ответить
Шось відбудеться - на чию користь відбудеться?
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27.06.2025 20:30 Ответить
ВСЁ БОЛЬШЕ НЕМОГУ УХОЖУ В НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ДОЛГИЙ ОТПУСК!ЭТОТ БРЕД ЧИТАТЬ!ПРО ДОЛБОДЯТЛОВ!
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27.06.2025 20:31 Ответить
ну, будемо сподіватись на сплеск гормонів у донні
дива трапляються.
роханці допомогли Гондору, Гендальф прийшов вранці на п'ятий день, знов-таки, Месники десь існують.
America is great.
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27.06.2025 20:32 Ответить
Дух Хлестакова почив на рабі Божому Гондональді!
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27.06.2025 20:33 Ответить
Не треба нічого вигадувати. Вдарити, як по Ірану. По ключовим точкам, і головне по Пуйло-бункеру.
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27.06.2025 20:36 Ответить
Тромп допоміг Ірану перемогти, так само допоможе і нам
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27.06.2025 20:39 Ответить
А прутін Трампу, і картину пристхлав, на яку він щось там робив, щоб тільки на Україну Трамп, тарифи наклав, а на московію і не думав!?
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27.06.2025 20:40 Ответить
Старий дроччер тільки балакати може, толку нуль.
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27.06.2025 20:40 Ответить
Слово дав, слово забрав чи сказав шо пАшутіл тіпа... Хто його і за що спитає?
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27.06.2025 20:42 Ответить
Спочатку зроби Америку знов великою..
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27.06.2025 20:44 Ответить
Досить виправдовуватися по Тегерану можна а по москві чом ні? в'їбаште по самому кремлю і ***** відповзе у свій бункер!
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27.06.2025 21:08 Ответить
Прощай πzдаболл
нє скучай смотрі футбол...
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27.06.2025 21:10 Ответить
тут цапи на Чуба уже карикатури малюють. )) https://cdn4.cdn-telegram.org/file/JWCEl51yPsp3zqlSuK2r4DFkGGp6oXq61Yh9Y4R1ocrrxfA1EfG2wYeS4XJOFQ-fjTf7YuWXlwM-052*******************************************************************************************-LacLKI7gYVKrwytQ4i2Xi0W8yGDLOXLQ_H2ZKvDPROJJw_iNQTCsHGagrD9juYlgDQyCOda7ODmsC3X-YorIj_89pOBIotpfwy1-w5OYkSSfDhcxWnQPk5NTvpIUuJI8861hm3P3GsUWJu2ivCvIr42ApKtsMIoxLTODGf8cdhw.jpg
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27.06.2025 21:53 Ответить
Та й тут, мєстниє хохло цапи за старшімі браттями - ажбігом.
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27.06.2025 22:10 Ответить
та ***** його *******, миротворець ****
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27.06.2025 22:50 Ответить
 
 