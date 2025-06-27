Трамп про війну РФ проти України: Маємо врегулювати це питання
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що припинення війни Росії проти України має бути врегульоване, додавши, що його команда працює над цим.
Про це президент США сказав 27 червня під час пресконференції в Білому домі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коли ми говоримо про Росію, ми працюватимемо, ми працюємо над цим",- сказав Трамп.
Він також згадав, як минулого тижня йому телефонував російський диктатор Володимир Путін з пропозицією допомогти США з Іраном.
"Я сказав, зробіть мені послугу, я сам займуся Іраном, допоможіть мені краще з Росією. Ми маємо врегулювати це питання. І я думаю, там щось таки відбудеться", - сказав американський лідер.
Топ коментарі
+6 Igor Grytselyak
показати весь коментар27.06.2025 20:26 Відповісти Посилання
+6 Пересічний українець #452786
показати весь коментар27.06.2025 20:29 Відповісти Посилання
+5 Серый Вовк
показати весь коментар27.06.2025 20:27 Відповісти Посилання
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Щось подібне вже було.
Сенс був би той самий...
дива трапляються.
роханці допомогли Гондору, Гендальф прийшов вранці на п'ятий день, знов-таки, Месники десь існують.
America is great.
нє скучай смотрі футбол...