УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4425 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни Трамп про Росію
3 108 24

Трамп про війну РФ проти України: Маємо врегулювати це питання

Трамп про війну рф проти України

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що припинення війни Росії проти України має бути врегульоване, додавши, що його команда працює над цим.

Про це президент США сказав 27 червня під час пресконференції в Білому домі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про Росію, ми працюватимемо, ми працюємо над цим",- сказав Трамп.

Він також згадав, як минулого тижня йому телефонував російський диктатор Володимир Путін з пропозицією допомогти США з Іраном.

"Я сказав, зробіть мені послугу, я сам займуся Іраном, допоможіть мені краще з Росією. Ми маємо врегулювати це питання. І я думаю, там щось таки відбудеться", - сказав американський лідер.

Читайте також: Трамп змінює ставлення щодо Зеленського та Путіна, - Financial Times

Автор: 

росія (66431) Трамп Дональд (6308) війна в Україні (5000)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Знову сарказм?((Трампон своєю поведінкою фактично дав дозвіл ***** прінуждать к міру((
показати весь коментар
27.06.2025 20:26 Відповісти
+6
З тим же успіхом Трамп міг проспівати - ****-бам-пух-шмяк-ляпсь-шмяпсь.
Сенс був би той самий...
показати весь коментар
27.06.2025 20:29 Відповісти
+5
Да, пора разбомбить Кацапский ******** к Бниной маме...
показати весь коментар
27.06.2025 20:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову сарказм?((Трампон своєю поведінкою фактично дав дозвіл ***** прінуждать к міру((
показати весь коментар
27.06.2025 20:26 Відповісти
війну росітї ПРОТИ!!!! України - НЕВЖЕ!!! Тулсі розвідниця підказала хто проти кого війну веде ...
показати весь коментар
27.06.2025 21:54 Відповісти
Якось смутно))
показати весь коментар
27.06.2025 22:02 Відповісти
Він працює.
Щось подібне вже було.
показати весь коментар
27.06.2025 20:27 Відповісти
Да, пора разбомбить Кацапский ******** к Бниной маме...
показати весь коментар
27.06.2025 20:27 Відповісти
З тим же успіхом Трамп міг проспівати - ****-бам-пух-шмяк-ляпсь-шмяпсь.
Сенс був би той самий...
показати весь коментар
27.06.2025 20:29 Відповісти
А він щось подібне і пробелькотів ! А нейромережа переклала це тими словами , що ми тут прочитали
показати весь коментар
27.06.2025 20:42 Відповісти
Шось відбудеться - на чию користь відбудеться?
показати весь коментар
27.06.2025 20:30 Відповісти
ВСЁ БОЛЬШЕ НЕМОГУ УХОЖУ В НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ДОЛГИЙ ОТПУСК!ЭТОТ БРЕД ЧИТАТЬ!ПРО ДОЛБОДЯТЛОВ!
показати весь коментар
27.06.2025 20:31 Відповісти
ну, будемо сподіватись на сплеск гормонів у донні
дива трапляються.
роханці допомогли Гондору, Гендальф прийшов вранці на п'ятий день, знов-таки, Месники десь існують.
America is great.
показати весь коментар
27.06.2025 20:32 Відповісти
Дух Хлестакова почив на рабі Божому Гондональді!
показати весь коментар
27.06.2025 20:33 Відповісти
Не треба нічого вигадувати. Вдарити, як по Ірану. По ключовим точкам, і головне по Пуйло-бункеру.
показати весь коментар
27.06.2025 20:36 Відповісти
Тромп допоміг Ірану перемогти, так само допоможе і нам
показати весь коментар
27.06.2025 20:39 Відповісти
А прутін Трампу, і картину пристхлав, на яку він щось там робив, щоб тільки на Україну Трамп, тарифи наклав, а на московію і не думав!?
показати весь коментар
27.06.2025 20:40 Відповісти
Старий дроччер тільки балакати може, толку нуль.
показати весь коментар
27.06.2025 20:40 Відповісти
Слово дав, слово забрав чи сказав шо пАшутіл тіпа... Хто його і за що спитає?
показати весь коментар
27.06.2025 20:42 Відповісти
Спочатку зроби Америку знов великою..
показати весь коментар
27.06.2025 20:44 Відповісти
Досить виправдовуватися по Тегерану можна а по москві чом ні? в'їбаште по самому кремлю і ***** відповзе у свій бункер!
показати весь коментар
27.06.2025 21:08 Відповісти
Прощай πzдаболл
нє скучай смотрі футбол...
показати весь коментар
27.06.2025 21:10 Відповісти
тут цапи на Чуба уже карикатури малюють. )) https://cdn4.cdn-telegram.org/file/JWCEl51yPsp3zqlSuK2r4DFkGGp6oXq61Yh9Y4R1ocrrxfA1EfG2wYeS4XJOFQ-fjTf7YuWXlwM-052*******************************************************************************************-LacLKI7gYVKrwytQ4i2Xi0W8yGDLOXLQ_H2ZKvDPROJJw_iNQTCsHGagrD9juYlgDQyCOda7ODmsC3X-YorIj_89pOBIotpfwy1-w5OYkSSfDhcxWnQPk5NTvpIUuJI8861hm3P3GsUWJu2ivCvIr42ApKtsMIoxLTODGf8cdhw.jpg
показати весь коментар
27.06.2025 21:53 Відповісти
Та й тут, мєстниє хохло цапи за старшімі браттями - ажбігом.
показати весь коментар
27.06.2025 22:10 Відповісти
та ***** його *******, миротворець ****
показати весь коментар
27.06.2025 22:50 Відповісти
 
 