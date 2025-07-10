США хочуть бачити "дорожню карту" для завершення війни РФ проти України, - Рубіо

Державний секретер США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати хочуть бачити так звану "дорожню карту" завершення війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report та Reuters.

За його словами, президент США Дональд Трамп розчарований діями Росії.

"Адміністрація Трампа співпрацює із Сенатом США щодо того, як має виглядати законопроєкт санкцій проти Росії. Президент [Трамп] розчарований і засмучений тим, що з боку Росії немає гнучкості щодо України. Але ми продовжимо взаємодіяти, коли побачимо можливість для змін. Сполучені Штати повинні побачити план дій щодо вирішення конфлікту в Україні", - наголосив Рубіо.

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Говорячи про свою зустріч з Лавровим, Рубіо зазначив, що вони "мали відверту і важливу розмову" про війну в Україні.

Він також сказав, що США розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу, і "це було складно".

Рубіо додав, що Росія запропонувала "новий і інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він із себе представляє.

"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", - резюмував американський посадовець.

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