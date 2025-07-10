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Новини Санкції США проти Росії Трамп про Росію
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США хочуть бачити "дорожню карту" для завершення війни РФ проти України, - Рубіо

Рубіо: Трамп розчарований Росією щодо війни проти України

Державний секретер США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати хочуть бачити так звану "дорожню карту" завершення війни Росії проти України. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report та Reuters.

За його словами, президент США Дональд Трамп розчарований діями Росії. 

"Адміністрація Трампа співпрацює із Сенатом США щодо того, як має виглядати законопроєкт санкцій проти Росії. Президент [Трамп] розчарований і засмучений тим, що з боку Росії немає гнучкості щодо України. Але ми продовжимо взаємодіяти, коли побачимо можливість для змін. Сполучені Штати повинні побачити план дій щодо вирішення конфлікту в Україні", - наголосив Рубіо.

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Говорячи про свою зустріч з Лавровим, Рубіо зазначив, що вони "мали відверту і важливу розмову" про війну в Україні.

Він також сказав, що США розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу, і "це було складно".

Рубіо додав, що Росія запропонувала "новий і інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він із себе представляє.

"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", - резюмував американський посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубіо: Трамп "знатиме правильний час і місце" для запровадження санкцій проти РФ

Автор: 

росія (66629) Трамп Дональд (6408) Рубіо Марко (240) війна в Україні (5182)


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Топ коментарі
+8
Це вам - до бацьки Лукашенка, спец по картах у нас він, любу покаже!
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10.07.2025 15:07 Відповісти
+7
"друг-владімір"-ху#ло намалює вам "карту",придурки.
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10.07.2025 15:07 Відповісти
+3
Рубіо зазначив, що вони "мали відверту і важливу розмову" про війну в Україні....

А по факту, Рубіо прослухав лекцію від кацапского виродка, як ми вбивали "мірноє насєлєніє на данбасє восємь лєт"...
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10.07.2025 15:13 Відповісти
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"друг-владімір"-ху#ло намалює вам "карту",придурки.
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10.07.2025 15:07 Відповісти
Це вам - до бацьки Лукашенка, спец по картах у нас він, любу покаже!
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10.07.2025 15:07 Відповісти
У рашки всі карти крАплені - нічого нового - підсильте зброєю Україну
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10.07.2025 15:08 Відповісти
дорожня карта тіко одна: по їпалу ***** та **********, і чим дужче та глибше
інші карти із кацапами не працюють
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10.07.2025 15:11 Відповісти
Рубіо зазначив, що вони "мали відверту і важливу розмову" про війну в Україні....

А по факту, Рубіо прослухав лекцію від кацапского виродка, як ми вбивали "мірноє насєлєніє на данбасє восємь лєт"...
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10.07.2025 15:13 Відповісти
а компас їм ***** чи сусанін подарить?
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10.07.2025 15:15 Відповісти
Для свідомих людей в Світі,для кацапії та їхнього *****,карта з дорогою до Гааги а далі на той світ.
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10.07.2025 15:17 Відповісти
Питання у тому, як цього досягти - саме це й називається "дорожньою картою" - у ній має бути не тільки мета, але й шлях до неї.
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10.07.2025 15:25 Відповісти
12 рік війни, новий сезон "дорожня карта"
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10.07.2025 15:19 Відповісти
Так звана дорожня карта припиненя війни ,це ліквідація рашиських злочинців насамперед терориста путіна та крах рашиських імперських замашок що до України.
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10.07.2025 15:20 Відповісти
Береш гвинтівку в руки і в окоп, там на реалі малюєш карту яку хочеш, якщо встигнеш...
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10.07.2025 15:21 Відповісти
Щодо дорожної карти звільнення окупованих територій України ви навіть не здогадуєтесь?
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10.07.2025 15:25 Відповісти
А ці придурки все про карти... Ага. Намалюйте карту щоб ***** не переживав за нежданчики
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10.07.2025 15:27 Відповісти
"...президент США Дональд Трамп розчарований діями Росії." Джерело: https://censor.net/ua/n3562559

Посланий нах.й майже завжди розчарований...
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10.07.2025 15:28 Відповісти
Який до сраки конфлікт!?!? Конфлікт - це коли я межу з судом не можу поділити, але не лізу на його територію. Тут війна, сама технологічна війна за всю історію. І дехто ******** на ній наживається та випробовує нову зброю та методи. І так, нехіло піднялись на цьому китайозці і непогано так підзаробити.
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10.07.2025 15:29 Відповісти
РФ відправила вам дорожню карту коли переміг Трамп, на жаль інші карти для РФ неприйнятні...
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала його США,- ЗМІ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
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10.07.2025 15:31 Відповісти
Є два варіанти, або прийняти цю карту..., або реально їбашити русню, щоб для РФ з'явились інші прийнятні варіанти завершення війни...
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10.07.2025 15:36 Відповісти
У доні розмови з кацапами були "чудові"
У Рубіо - відверті і важливі
результат той самий - лапша на вухах мерикосів.
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10.07.2025 15:34 Відповісти
американцы, в очередной раз, просят у террористов дать им (американцам) какой то формальный повод не реагировать на агрессию рф против Украины...
Кремлевские террористы нарисуют Рубио хоть 150 дорожных карт.... лишь бы сша не вводили санкции против убийц....
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10.07.2025 15:34 Відповісти
Jibanuty... Геноцидну війну тупо прирівньюють до якогось проекту, у бізнесі чи будівництві 🤮
Хочемо дорожну карту, бо зараз вбивають хаоьично несистемно, у Додіка чуб кипить від цього хаосу
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10.07.2025 15:34 Відповісти
Ось вам карта: вводите реальні санкції проти росії, надаєте потрібну оборонну зброю, яку обіцяли, коли забирали ядерку. Війна за тиждень завершується, без грошей рашка не воюватиме. А все решта - балачки та маячня, перекладання з хворої голови на здорову. Європа газ купляє і далі, рашка нас на ці гроші бомбить. А українці мають не тільки вмирати, але й зробити план завершення війни. Офігєнна схема. Може вже якось узгодимо з рашкою, щоб шахеди через нас летіли на захід, а ми їх не збивали? Чого стільки щастя - і тільки нам? Гра в одні ворота: ми вмираємо, Європа живе життя, в неї війна "десь далеко", і не видно щоб приходила до тями (та й нащо, коли не твій електорат вищої раси вмирає, а якісь абстрактні миколи, які ж до того мають наглість жити на такій родючій землі).
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10.07.2025 15:35 Відповісти
ще курва один картьожнік!!!Ви *****..и з своїми картами,!Поки живе куйло і його система,всі ваші карти до сра..и!!!Рубіо ваш рейтинг скоро нижче плінтуса буде,вибори наступного року ви точно просрете якщо куйла не завалите,а там і всю решта влади!І походу не бачити вам ні конгресу ні сенату а потім і призиденства десятки років!!!Дегенерати!
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10.07.2025 15:35 Відповісти
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10.07.2025 15:41 Відповісти
А може скинутися й купити їм потужний мікроскоп?? Можливо тоді побачать?
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10.07.2025 15:54 Відповісти
В ЗЄльонського только одні козиря,а дорожніх і не було ніколи...)
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10.07.2025 16:14 Відповісти
 
 