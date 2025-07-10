США хочуть бачити "дорожню карту" для завершення війни РФ проти України, - Рубіо
Державний секретер США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати хочуть бачити так звану "дорожню карту" завершення війни Росії проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report та Reuters.
За його словами, президент США Дональд Трамп розчарований діями Росії.
"Адміністрація Трампа співпрацює із Сенатом США щодо того, як має виглядати законопроєкт санкцій проти Росії. Президент [Трамп] розчарований і засмучений тим, що з боку Росії немає гнучкості щодо України. Але ми продовжимо взаємодіяти, коли побачимо можливість для змін. Сполучені Штати повинні побачити план дій щодо вирішення конфлікту в Україні", - наголосив Рубіо.
Говорячи про свою зустріч з Лавровим, Рубіо зазначив, що вони "мали відверту і важливу розмову" про війну в Україні.
Він також сказав, що США розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу, і "це було складно".
Рубіо додав, що Росія запропонувала "новий і інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він із себе представляє.
"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", - резюмував американський посадовець.
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інші карти із кацапами не працюють
А по факту, Рубіо прослухав лекцію від кацапского виродка, як ми вбивали "мірноє насєлєніє на данбасє восємь лєт"...
Посланий нах.й майже завжди розчарований...
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала його США,- ЗМІ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
У Рубіо - відверті і важливі
результат той самий - лапша на вухах мерикосів.
Кремлевские террористы нарисуют Рубио хоть 150 дорожных карт.... лишь бы сша не вводили санкции против убийц....
Хочемо дорожну карту, бо зараз вбивають хаоьично несистемно, у Додіка чуб кипить від цього хаосу