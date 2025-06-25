Рубіо: Трамп "знатиме правильний час і місце" для запровадження санкцій проти РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що наразі не час для нових санкцій проти Росії.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Рубіо, Білий дім побоюється, що посилення санкцій зірве можливість ведення переговорів із Москвою про припинення вогню.

"Якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме втрутимося і розгромимо їх новими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти?", - пояснив він.

За його словами, президент України Володимир Зеленський та лідери європейських країн сподіваються переконати Трампа змінити позицію під час саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться в середу.

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Рубіо наголосив, що Трамп "знатиме правильний час і місце" для введення економічних заходів. За його словами, наразі ведеться робота з Конгресом, щоб надати президенту США достатню гнучкість у цьому питанні.

Водночас він визнав, що якщо санкції все ж будуть запроваджені, це означатиме, що "вікно можливостей для переговорів" з Росією, ймовірно, зачиниться.

Коментуючи ситуацію на фронті, Рубіо зазначив, що Москва намагається досягти своїх цілей саме воєнним шляхом.

"Наше відчуття таке, що росіяни будуть намагатися досягти на полі бою того, чого вони вимагали за столом переговорів, а саме збереження адміністративних кордонів певних територій тощо. Ми вважаємо, що їм буде набагато складніше досягти цього, ніж вони думають", - додав він.

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