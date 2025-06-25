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Новини Санкції проти Росії
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Рубіо: Трамп "знатиме правильний час і місце" для запровадження санкцій проти РФ

Марко Рубіо

Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що наразі не час для нових санкцій проти Росії.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Рубіо, Білий дім побоюється, що посилення санкцій зірве можливість ведення переговорів із Москвою про припинення вогню.

"Якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме втрутимося і розгромимо їх новими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти?", - пояснив він.

За його словами, президент України Володимир Зеленський та лідери європейських країн сподіваються переконати Трампа змінити позицію під час саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться в середу.

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Рубіо наголосив, що Трамп "знатиме правильний час і місце" для введення економічних заходів. За його словами, наразі ведеться робота з Конгресом, щоб надати президенту США достатню гнучкість у цьому питанні.

Водночас він визнав, що якщо санкції все ж будуть запроваджені, це означатиме, що "вікно можливостей для переговорів" з Росією, ймовірно, зачиниться.

Коментуючи ситуацію на фронті, Рубіо зазначив, що Москва намагається досягти своїх цілей саме воєнним шляхом.

"Наше відчуття таке, що росіяни будуть намагатися досягти на полі бою того, чого вони вимагали за столом переговорів, а саме збереження адміністративних кордонів певних територій тощо. Ми вважаємо, що їм буде набагато складніше досягти цього, ніж вони думають", - додав він.

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Автор: 

росія (66431) санкції (12261) Трамп Дональд (6308) Рубіо Марко (238)


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Топ коментарі
+14
Жополизы одни из самых мерзких созданий, алчные, подлые, предадут в любой момент...
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25.06.2025 11:32 Відповісти
+13
Велика держава колись була....перетворилася на пшик
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25.06.2025 11:34 Відповісти
+12
Клован ї6аний, такий саме пітух як і наш Кулєба - колись був нормальним дипломатом/політиком поки не пішов служити дегенерату. І тепер виглядає як повний імбіцил.
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25.06.2025 11:32 Відповісти
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Клован ї6аний, такий саме пітух як і наш Кулєба - колись був нормальним дипломатом/політиком поки не пішов служити дегенерату. І тепер виглядає як повний імбіцил.
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25.06.2025 11:32 Відповісти
"Рубіо наголосив, що Трамп "знатиме правильний час і місце " - 2 дбла то вже сила .

Що там риже може " знати" ? Воно дупля не відбиває ,що в світі зараз робиться , ляпає ротом що попало , а всі ці прихвостні виконують перед дегенератом-піндосом , що дегенерат - Гуру .

Реально шоу імбицилів , до речі підхвачене й нашим відбитим на голову виборцем з числа 73% ще в 2019 р.
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25.06.2025 13:13 Відповісти
Жополизы одни из самых мерзких созданий, алчные, подлые, предадут в любой момент...
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25.06.2025 11:32 Відповісти
Трампуші пора відрощуать вуса як у Піськова чи бацьки. Ху-йло видно любить щоб в попу щекотало..
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25.06.2025 11:33 Відповісти
Велика держава колись була....перетворилася на пшик
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25.06.2025 11:34 Відповісти
Не Трамп а Вселенський всезнайка а його оточення принеси подай - пішов нах - не мішай
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25.06.2025 11:35 Відповісти
стисняюсь отэта спрасить. а 24 чяса ужэ закончились, чи ищо нет?
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25.06.2025 11:39 Відповісти
а две нидели? не? ...
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25.06.2025 11:40 Відповісти
Плавно переросли у два тижня і далі, дивись хроніки з шостої палати
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25.06.2025 11:42 Відповісти
Скоро вже всім стане зрозуміло, що на Америку трампанутого розраховувати немає сенсу, колись велика країна перетворилась в придаток ху... лостану, а трампонутий грає роль чого бажаєте, ваша ху...ловська велич.
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25.06.2025 11:40 Відповісти
Що, опять два тиждня?!
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25.06.2025 11:40 Відповісти
Канєшно, знатиме! Але не в цьому житті!
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25.06.2025 11:43 Відповісти
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25.06.2025 11:43 Відповісти
Молодой человек спрашивает старого холостяка:
- Какой месяц самый лучший для женитьбы?
- Мартобрь.
- Но такого месяца нет в календаре.
- Вот именно.
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25.06.2025 11:49 Відповісти
Коли мордор знищить всю Україну,тоді введуть санкії для розподілу багатств українських.
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25.06.2025 11:50 Відповісти
Як, навіть вже не 2 тижні?
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25.06.2025 11:51 Відповісти
А так вже навіть не цікаво, здулись повністю.
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25.06.2025 11:52 Відповісти
Вибачте, пане мисливцю, у вас вус відклеївся
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25.06.2025 12:35 Відповісти
Рубіо= *****
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25.06.2025 11:51 Відповісти
Трампу некогда **** заниматься. У него с Витьковым, корешом из Брайтон бич серьезный бизнесс.
Прогнали вокруг света весь воздушный флот бомбовозов и заправщиков, сожгли годовой запас топлива.
Сбросили в иранской пустыне 13 ржавых железнодорожных цистерн с порохом.
Перепугали всех коз и верблюдов округе и оставили 2-х метровые воронки в песке.
Банкет обошелся бюджету в 8 миллиардов $.
90% которых украли Иблон, Витьков и Трампонов.
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25.06.2025 12:10 Відповісти
Конченное
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25.06.2025 12:12 Відповісти
Санкції Трампа проти Москви будуть дуже таємними. Ніхто не буде знати коли де що і на який термін. Навіть і сам Трамп, і його друг Балодья.
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25.06.2025 12:28 Відповісти
После ужина с зелёным и похмелья!
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25.06.2025 12:29 Відповісти
тобто ніколи?
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25.06.2025 13:19 Відповісти
Теж мені секрет.
1. Дочекатися, поки раша 100% буде на межі краху,
2. ввести санкції, які а) вже нічого не вирішуватимуть, б) триватимуть недовго,
3. Випустити на сцену руду людину яка скаже: "Без наших дуже руйнівних санкцій перемоги б не було, США в черговий раз довели, що США виробляє найпотужніші санкції в світі, всі потужні санкції ЄС відстали на 50 років від наших неймовірних санкцій США. Ви бачите? Варто нам було ввести наші руйнівні та дуже потужні санкції і все скінчилось. Бо я президент. Якби це був Байден, він би не ввів, а я ввів." Потім вийде Венс, скаже "а ви подякували хоч раз за наші потужні санкції?" ну і всьо.
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25.06.2025 14:06 Відповісти
Невже через два тижні???
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25.06.2025 14:13 Відповісти
нарциз Трамп не бажає вводити санкції проти росії бо не буде кому крім нього вести переговори? Та все просто ... ти введи санкції, а коли путіна припре то він сам буде шукати можливість як закінчити війну. та з ким домовлятись
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25.06.2025 15:10 Відповісти
 
 