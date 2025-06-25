Рубіо: Трамп "знатиме правильний час і місце" для запровадження санкцій проти РФ
Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що наразі не час для нових санкцій проти Росії.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Рубіо, Білий дім побоюється, що посилення санкцій зірве можливість ведення переговорів із Москвою про припинення вогню.
"Якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме втрутимося і розгромимо їх новими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти?", - пояснив він.
За його словами, президент України Володимир Зеленський та лідери європейських країн сподіваються переконати Трампа змінити позицію під час саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться в середу.
Рубіо наголосив, що Трамп "знатиме правильний час і місце" для введення економічних заходів. За його словами, наразі ведеться робота з Конгресом, щоб надати президенту США достатню гнучкість у цьому питанні.
Водночас він визнав, що якщо санкції все ж будуть запроваджені, це означатиме, що "вікно можливостей для переговорів" з Росією, ймовірно, зачиниться.
Коментуючи ситуацію на фронті, Рубіо зазначив, що Москва намагається досягти своїх цілей саме воєнним шляхом.
"Наше відчуття таке, що росіяни будуть намагатися досягти на полі бою того, чого вони вимагали за столом переговорів, а саме збереження адміністративних кордонів певних територій тощо. Ми вважаємо, що їм буде набагато складніше досягти цього, ніж вони думають", - додав він.
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Що там риже може " знати" ? Воно дупля не відбиває ,що в світі зараз робиться , ляпає ротом що попало , а всі ці прихвостні виконують перед дегенератом-піндосом , що дегенерат - Гуру .
Реально шоу імбицилів , до речі підхвачене й нашим відбитим на голову виборцем з числа 73% ще в 2019 р.
- Какой месяц самый лучший для женитьбы?
- Мартобрь.
- Но такого месяца нет в календаре.
- Вот именно.
Прогнали вокруг света весь воздушный флот бомбовозов и заправщиков, сожгли годовой запас топлива.
Сбросили в иранской пустыне 13 ржавых железнодорожных цистерн с порохом.
Перепугали всех коз и верблюдов округе и оставили 2-х метровые воронки в песке.
Банкет обошелся бюджету в 8 миллиардов $.
90% которых украли Иблон, Витьков и Трампонов.
1. Дочекатися, поки раша 100% буде на межі краху,
2. ввести санкції, які а) вже нічого не вирішуватимуть, б) триватимуть недовго,
3. Випустити на сцену руду людину яка скаже: "Без наших дуже руйнівних санкцій перемоги б не було, США в черговий раз довели, що США виробляє найпотужніші санкції в світі, всі потужні санкції ЄС відстали на 50 років від наших неймовірних санкцій США. Ви бачите? Варто нам було ввести наші руйнівні та дуже потужні санкції і все скінчилось. Бо я президент. Якби це був Байден, він би не ввів, а я ввів." Потім вийде Венс, скаже "а ви подякували хоч раз за наші потужні санкції?" ну і всьо.