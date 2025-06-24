Голова "Ростєху" поскаржився на відсутність грошей на виконання наказу Путіна про "технологічний прорив"

Росія не зможе "наздогнати і перегнати" західні країни у галузі технологій, а на організацію обіцяного Путіним "технологічного прориву" у російських підприємств немає грошей.

Про це голова держкорпорації "Ростєх" Сергій Чемезов написав у колонці для російського агентства РБК.

За його словами, четвертий рік повномасштабної війни проти України свідчить, що "вороги у Росії не закінчаться ніколи", а у майбутньому країну-агресорку чекає "турбулентність, якої не видно кінця".

За таких умов, він закликав "не фантазувати, що на нас чекає там, за обрієм", а зосередитись на імпортозаміщенні та досягненні "технологічного суверенітету".

Втім, Чємєзов визнав, що досягти рівня західних країн у галузі технологій Росія не зможе.

"Немає завдання "наздогнати і перегнати" вже існуючі розвинені технологічні напрямки, на які країни Заходу витратили десятиліття та трильйонні інвестиції... Перспектива – за так званими критичними технологіями, або "підривними інноваціями" (штучний інтелект, квантові технології, високотехнологічний бізнес), які створюють нові галузі та ліквідують існуючі. Тут ми в рівних умовах", – написав голова "Ростєху".

Однак для розвитку новітніх технологій російським підприємствам бракує коштів, поскаржився Чємєзов. Зокрема, через дорогі кредити "Ростєх" заморозив будівництво трьох із п'яти електростанцій, що мали працювати, спалюючи відходи.

"З подібними труднощами стикаються й інші підприємства корпорації, які інвестують позикові кошти у розширення, модернізацію, розробку, науку, виробництво продукції", – додав російський топменеджер.

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Як повідомлялося, минулої п'ятниці російський диктатор Путін визнав ризик стагнації та рецесії у Росії та наказав у жодному разі цього не допустити. На його слумку, для цього економіка Росії має стати більш технологічною, у ній має відбутися "технологічний прорив".

Раніше російська "Об'єднана авіабудівна корпорація" оголосила про звільнення 1,5 тисячі співробітників у межах "програми з оптимізації чисельності управлінського персоналу".

З труднощами стикаються також російські металургійні та вуглевидобувні підприємства, а також "Російська залізниця", яка змушена відкладати реалізацію ключових інвестпроєктів.