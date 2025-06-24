УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8939 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
368 3

Глава МЗС Нідерландів Вельдкамп: ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії до кінця червня

Велдкамп

Європейський Союз готується ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії вже до кінця поточного місяця.

Про це заявив міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни.

"Я очікую, що до кінця місяця ми матимемо 18-й пакет санкцій", - сказав Вельдкамп. За його словами, під нові санкції потраплять російські банки, компанії та судна тіньового флоту, які використовуються для обходу вже чинних обмежень.

Він також зазначив, що нідерландські експерти брали активну участь у поповненні списку суден, які потраплять під санкції. За оцінками, тіньовий флот є ключовим інструментом Росії в торгівлі нафтою в обхід цінової стелі та ембарго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Третина російських компаній поскаржилися на погіршення фінансового стану

Автор: 

Нідерланди (1601) росія (66461) санкції (12273)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Готує чи задобряє Орбана і Фіцо?
показати весь коментар
24.06.2025 17:13 Відповісти
А скаким соусом?Брбекю или просто Пиканте?Молодец!!мяско интесно свин?гов?гав?баранина 100%ато дыркаКадырка обидется!!!😂😂😂
показати весь коментар
24.06.2025 17:19 Відповісти
Главно нежно готовьте мистер!!!
показати весь коментар
24.06.2025 17:20 Відповісти
 
 