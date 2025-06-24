Глава МЗС Нідерландів Вельдкамп: ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії до кінця червня

Європейський Союз готується ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії вже до кінця поточного місяця.

Про це заявив міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни.

"Я очікую, що до кінця місяця ми матимемо 18-й пакет санкцій", - сказав Вельдкамп. За його словами, під нові санкції потраплять російські банки, компанії та судна тіньового флоту, які використовуються для обходу вже чинних обмежень.

Він також зазначив, що нідерландські експерти брали активну участь у поповненні списку суден, які потраплять під санкції. За оцінками, тіньовий флот є ключовим інструментом Росії в торгівлі нафтою в обхід цінової стелі та ембарго.

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