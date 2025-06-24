Третина російських компаній поскаржилися на погіршення фінансового стану

У Росії різко погіршився фінансовий стан бізнесу на тлі високих процентних ставок та уповільнення економіки. Частка компаній, які за останні пів року заявляють про зміну ситуації в гірший бік, зросла до 34%, і це найвищий показник від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Для порівняння: у травні 2024 року про погіршення внутрішньої ситуації повідомляли 16% російських компаній, а у грудні 2022 року – 24%, пише The Moscow Times.

Цього року погіршення становища найчастіше відзначали представники гірничодобувної, важкої та хімічної промисловості, нафтогазового сектору, а також енергетики та транспорту Росії.

При цьому 25% компаній повідомили, що призупинили або сповільнили деякі інвестиційні проєкти, а 13% – призупинили все, що могли. На проблеми зростання вартості капіталу на тлі високої ключової ставки Центробанку РФ поскаржилися 42% підприємств проти 38% 2024 року. Водночас, проблема дефіциту кадрів поступово почала слабшати: на неї звернули увагу 48% респондентів після 60% минулого року.

При цьому 66% російських компаній відзначили збереження чи навіть покращення внутрішньої ситуації за останні пів року (торік таких було 84%). 90% голів підприємств висловили сподівання, що до кінця року ситуація покращає або залишиться стабільною. Про покращення становища частіше говорили представники компаній, які працюють в IT-сфері, роздрібній торгівлі, медицині та виробництві споживчих товарів.

Окрім того, російський бізнес адаптувався до нових зовнішньоекономічних реалій. Так, свою актуальність втратила проблема зовнішньоторговельних обмежень: про її значущість заявили лише 20% керівників, хоча у 2022 році цей показник був на рівні 63%.

Фактор геополітичної напруженості теж помітно послабився – одним із ключових викликів його назвали лише 15% респондентів, тоді як 2022 року таким його вважали 56% представників компаній.

Серед ключових пріоритетів російського бізнесу зараз стоїть скорочення витрат, залучення та утримання співробітників, а також зростання випуску продукції та послуг.

Раніше повідомлялося, що малий та середній бізнес у Росії дедалі гостріше відчуває вплив високих ставок та гальмування економіки. Так, за січень-квітень цього року його прострочена заборгованість збільшилася на 14,8%, до 735 млрд руб. на 1 травня.

Перед тим повідомлялося, що індикатор бізнес-клімату, який розраховує Центробанк Росії за підсумками опитування підприємств (у червні – 13,5 тис.), опустився з 4,8 пункту в травні до 2,9 – мінімальне значення з грудня 2022 року.

До того глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.