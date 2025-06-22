У Росії настрої бізнесу обвалилися до мінімуму з 2022 року

Індикатор бізнес-клімату (ІБК), який розраховує Центробанк Росії за підсумками опитування підприємств (у червні – 13,5 тис.), опустився з 4,8 пункту в травні до 2,9 – мінімальне значення з грудня 2022 року.

Про це пише The Moscow Times.

Цей індикатор відображає ділову активність: ІБК більше нуля означає її зростання, менше – падіння. Формально активність ще зростає, просто повільніше. При цьому гальмування майже фронтальне.

У Росії погіршилися як оцінки поточного стану (виробництва та попиту), так і очікування компаній, причому це відбувається в більшості галузей.

Оцінки поточних бізнес-умов у Росії перебувають у мінусі з початку року, у червні спад посилився, особливо – в частині виробництва. Оцінки знизилися практично у всіх галузях, крім видобутку корисних копалин та сільського господарства. Особливо сильно, за даними Центробанку РФ, погіршилася ситуація в обробних виробництвах (особливо серед виробників споживчих та проміжних товарів).

Оптимізм зменшився у більшості видів економічної діяльності, найбільше – в торгівлі. Споживання стагнує, і за січень-квітень (останні дані Росстату) оборот роздрібної торгівлі знизився до 2,4% у річному вираженні з 7,2% за підсумками минулого року.

Зростання уповільнюється не лише в більшості галузей, а й серед усіх видів підприємств (великих, середніх і малих). Найсильніше оцінки бізнес-клімату погіршилися в середніх компаній, найвищі оцінки – у великого бізнесу.

Підприємства називають традиційні для останнього часу проблеми, що заважають бізнесу. Це, перш за все, зростання витрат, дефіцит кадрів та нестача коштів для фінансування оборотного капіталу.

Як повідомлялося, глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Раніше російський Центробанк припустив, що не всі великі компанії переживуть різке гальмування економіки та тривалий період високих ставок.

Також повідомлялося, що темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Так, російський ВВП за результатами січня-березня цього року зріс на 1,7% – у 2,6 раза менше, ніж минулого кварталу (4,5%).