Глава МИД Нидерландов Вельдкамп: ЕС готовит 18-й пакет санкций против России до конца июня

Европейский Союз готовится принять 18-й пакет санкций против России уже до конца текущего месяца.

Об этом заявил министр иностранных дел Каспар Вельдкамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

По словам министра, новые ограничения направлены на усиление давления на Кремль, чтобы заставить его к переговорам о завершении войны.

"Я ожидаю, что до конца месяца мы получим 18-й пакет санкций", - сказал Вельдкамп. По его словам, под новые санкции попадут российские банки, компании и суда теневого флота, которые используются для обхода уже действующих ограничений.

Он также отметил, что нидерландские эксперты принимали активное участие в пополнении списка судов, которые попадут под санкции. По оценкам, теневой флот является ключевым инструментом России в торговле нефтью в обход ценового потолка и эмбарго.

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