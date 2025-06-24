Нидерланды объявили о новом пакете помощи для Украины на 175 млн евро: радары для обнаружения дронов, модульные машины для эвакуации раненых

Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму примерно 175 миллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов со ссылкой на заявление министра Рубена Брекельманса перед саммитом НАТО в Гааге.

"Нидерланды передадут Украине 100 дополнительных радаров для обнаружения дронов. В страну также направляются транспортные средства для транспортировки раненых. Кроме того, Нидерланды инвестируют дополнительные средства в поддержку дронов. Это пакет поддержки на общую сумму примерно 175 миллионов евро. Это в дополнение к контрактам, которые были подписаны на днях с украинской промышленностью на производство дронов на сумму 500 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радары способны обнаруживать дроны, а затем передавать эту информацию системам противовоздушной обороны, которые могут их нейтрализовать. Поставка радаров обнаружения должна быть завершена до конца года.

Также Украина получит 20 беспилотных аппаратов Ermine casevac (частично), которые смогут использовать для эвакуации раненых. Наконец, Нидерланды выделяют дополнительные 80 миллионов евро на дроны. Эта поддержка предоставляется через международную коалицию дронов. Ранее Нидерланды объявили, что инвестируют в это 20 миллионов евро.

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"Новый пакет поддержки дополняет недавно объявленный пакет на сумму 400 миллионов евро для обеспечения безопасности на море", - отметили в минобороны страны.