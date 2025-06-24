Нидерланды объявили о новом пакете помощи для Украины на 175 млн евро: радары для обнаружения дронов, модульные машины для эвакуации раненых
Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму примерно 175 миллионов евро.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов со ссылкой на заявление министра Рубена Брекельманса перед саммитом НАТО в Гааге.
"Нидерланды передадут Украине 100 дополнительных радаров для обнаружения дронов. В страну также направляются транспортные средства для транспортировки раненых. Кроме того, Нидерланды инвестируют дополнительные средства в поддержку дронов. Это пакет поддержки на общую сумму примерно 175 миллионов евро. Это в дополнение к контрактам, которые были подписаны на днях с украинской промышленностью на производство дронов на сумму 500 миллионов евро", - говорится в сообщении.
Отмечается, что радары способны обнаруживать дроны, а затем передавать эту информацию системам противовоздушной обороны, которые могут их нейтрализовать. Поставка радаров обнаружения должна быть завершена до конца года.
Также Украина получит 20 беспилотных аппаратов Ermine casevac (частично), которые смогут использовать для эвакуации раненых. Наконец, Нидерланды выделяют дополнительные 80 миллионов евро на дроны. Эта поддержка предоставляется через международную коалицию дронов. Ранее Нидерланды объявили, что инвестируют в это 20 миллионов евро.
"Новый пакет поддержки дополняет недавно объявленный пакет на сумму 400 миллионов евро для обеспечения безопасности на море", - отметили в минобороны страны.
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З перших днів повномасштабної війни ми почали допомагати армії. І весь цей час - намагалися не просто допомагати, а підлаштовуватися. Під нові фронти. Під нові задачі. Під зміну характеру війни.
У 2022 році ми починали з броньовиків і пікапів. 2023-й і 2024-й пройшли під знаком вантажівок - сотні переданих машин на всі напрямки.
Але війна змінюється. І ми теж змінюємо номенклатуру.
З 2024 року ми почали закуповувати в Китаї квадроцикли. Маневрені. Компактні. Зручні на пересіченій місцевості. Вони не замінять пікапи чи вантажівки, але там, де важлива швидкість, маневровність та маршрут поза дорогами - кращого варіанту немає. Саме квадроцикли зараз часто використовуються для евакуації з посадок, для вивезення поранених, для підвезення БК у важкодоступні точки.
Робоча техніка, якій не потрібен піар. Їй потрібна робота - і пальне.
Ми вже передали майже 200 штук. Щойно отримали ще 100 одиниць.
Якщо порахувати всі передані чотириколісні транспортні засоби - броньовики й мікроавтобуси, пікапи й вантажівки, автобуси й квадроцикли - загальна цифра вже давно перевищила тисячу одиниць.
І все це - завдяки Петро Порошенко, який покриває левову частку витрат, попри санкції, тиск і блокування.
І все це - завдяки вам, хто підтримує, донатить, поширює, не втомлюється.
Ми не стоїмо на місці, бо війна не стоїть.
І будемо тримати темп далі.
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