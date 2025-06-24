Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги для України на 175 млн євро: радари для виявлення дронів, модульні машини для евакуації поранених

Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 175 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів із посиланням на заяву міністра Рубена Брекельманса перед самітом НАТО в Гаазі.

"Нідерланди передадуть Україні 100 додаткових радарів для виявлення дронів. До країни також надсилаються транспортні засоби для транспортування поранених. Крім того, Нідерланди інвестують додаткові кошти в підтримку дронів. Це пакет підтримки на загальну суму приблизно 175 мільйонів євро. Це на додаток до контрактів, які були підписані цими днями з українською промисловістю на виробництво дронів на суму 500 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що радари здатні виявляти дрони, а потім передавати цю інформацію системам протиповітряної оборони, які можуть їх нейтралізувати. Постачання радарів виявлення має бути завершено до кінця року.

Також Україна отримає 20 безпілотних апаратів Ermine casevac (частково), які зможуть використовувати для евакуації поранених. Нарешті, Нідерланди виділяють додаткові 80 мільйонів євро на дрони. Ця підтримка надається через міжнародну коаліцію дронів. Раніше Нідерланди оголосили, що інвестують у це 20 мільйонів євро.

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"Новий пакет підтримки доповнює нещодавно оголошений пакет на суму 400 мільйонів євро для забезпечення безпеки на морі", - зазначили у міноборони країни.