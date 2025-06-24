Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги для України на 175 млн євро: радари для виявлення дронів, модульні машини для евакуації поранених
Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 175 мільйонів євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів із посиланням на заяву міністра Рубена Брекельманса перед самітом НАТО в Гаазі.
"Нідерланди передадуть Україні 100 додаткових радарів для виявлення дронів. До країни також надсилаються транспортні засоби для транспортування поранених. Крім того, Нідерланди інвестують додаткові кошти в підтримку дронів. Це пакет підтримки на загальну суму приблизно 175 мільйонів євро. Це на додаток до контрактів, які були підписані цими днями з українською промисловістю на виробництво дронів на суму 500 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що радари здатні виявляти дрони, а потім передавати цю інформацію системам протиповітряної оборони, які можуть їх нейтралізувати. Постачання радарів виявлення має бути завершено до кінця року.
Також Україна отримає 20 безпілотних апаратів Ermine casevac (частково), які зможуть використовувати для евакуації поранених. Нарешті, Нідерланди виділяють додаткові 80 мільйонів євро на дрони. Ця підтримка надається через міжнародну коаліцію дронів. Раніше Нідерланди оголосили, що інвестують у це 20 мільйонів євро.
"Новий пакет підтримки доповнює нещодавно оголошений пакет на суму 400 мільйонів євро для забезпечення безпеки на морі", - зазначили у міноборони країни.
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З перших днів повномасштабної війни ми почали допомагати армії. І весь цей час - намагалися не просто допомагати, а підлаштовуватися. Під нові фронти. Під нові задачі. Під зміну характеру війни.
У 2022 році ми починали з броньовиків і пікапів. 2023-й і 2024-й пройшли під знаком вантажівок - сотні переданих машин на всі напрямки.
Але війна змінюється. І ми теж змінюємо номенклатуру.
З 2024 року ми почали закуповувати в Китаї квадроцикли. Маневрені. Компактні. Зручні на пересіченій місцевості. Вони не замінять пікапи чи вантажівки, але там, де важлива швидкість, маневровність та маршрут поза дорогами - кращого варіанту немає. Саме квадроцикли зараз часто використовуються для евакуації з посадок, для вивезення поранених, для підвезення БК у важкодоступні точки.
Робоча техніка, якій не потрібен піар. Їй потрібна робота - і пальне.
Ми вже передали майже 200 штук. Щойно отримали ще 100 одиниць.
Якщо порахувати всі передані чотириколісні транспортні засоби - броньовики й мікроавтобуси, пікапи й вантажівки, автобуси й квадроцикли - загальна цифра вже давно перевищила тисячу одиниць.
І все це - завдяки Петро Порошенко, який покриває левову частку витрат, попри санкції, тиск і блокування.
І все це - завдяки вам, хто підтримує, донатить, поширює, не втомлюється.
Ми не стоїмо на місці, бо війна не стоїть.
І будемо тримати темп далі.
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