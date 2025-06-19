УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10910 відвідувачів онлайн
Новини Загроза РФ перед Європою
588 4

Голова Міноборони Нідерландів Брекельманс: Амбіції Путіна виходять за межі України. НАТО має бути готовим

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Імперські амбіції Володимира Путіна виходять далеко за межі України - він прагне відновити вплив колишнього СРСР у країнах Балтії та інших регіонах.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал: виробляє більше озброєнь, вербує більше солдатів. І ми також бачимо, що це відбувається не лише з метою агресії проти України, а й задля підготовки до потенційного конфлікту за межами України", - зазначив Брекельманс. На його думку, дії Кремля становлять пряму загрозу країнам Балтії та НАТО загалом, тому необхідно розвивати оборонні плани Альянсу для стримування РФ.

Міністр наголосив, що Захід має змінити динаміку війни - інакше Путін, переконаний, що час працює на нього, продовжуватиме бойові дії, нехтуючи втратами.

Водночас Брекельманс позитивно оцінив ініціативу України щодо припинення вогню та діалогу. Однак зауважив, що Росія такої готовності не демонструє: "Гадаю, Путін і далі воюватиме та не схилятиметься до компромісів. Йому байдуже, що він щодня втрачає тисячу або й більше солдатів...Тож ми мусимо посилювати тиск на Росію, щоб послабити її позиції. І нам потрібно надалі підтримувати Україну, щоб її позиції ставали сильнішими. Якщо це вдасться, тоді, думаю, Путін буде змушений сісти за стіл переговорів і піти на компроміс".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна про загрозу для країн Балтії з боку Росії: поки Путін живий, він буде продовжувати

Автор: 

Нідерланди (1631) Балтія (361) путін володимир (24847) Брекельманс Рубен (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прагнення ***** це звичайна параноя. Закінче як і всі схиблені в історії людства прикладів повно.
показати весь коментар
19.06.2025 15:16 Відповісти
Своїм нескінченним *****..жом і "коаліцією охочих" невідомо до чого Ви не підготуєтесь. Відправляйте свої бригади на ротацію на наш фронт - і самі навчитесь воювати і нам допоможете.
показати весь коментар
19.06.2025 15:55 Відповісти
Армія яка боїться воювати
показати весь коментар
19.06.2025 16:12 Відповісти
А товаріщь с Іспанії так нє счітаєт. Єво проблєми ЄС не душєщіпают.
показати весь коментар
19.06.2025 19:28 Відповісти
 
 