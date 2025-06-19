Голова Міноборони Нідерландів Брекельманс: Амбіції Путіна виходять за межі України. НАТО має бути готовим

Імперські амбіції Володимира Путіна виходять далеко за межі України - він прагне відновити вплив колишнього СРСР у країнах Балтії та інших регіонах.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал: виробляє більше озброєнь, вербує більше солдатів. І ми також бачимо, що це відбувається не лише з метою агресії проти України, а й задля підготовки до потенційного конфлікту за межами України", - зазначив Брекельманс. На його думку, дії Кремля становлять пряму загрозу країнам Балтії та НАТО загалом, тому необхідно розвивати оборонні плани Альянсу для стримування РФ.

Міністр наголосив, що Захід має змінити динаміку війни - інакше Путін, переконаний, що час працює на нього, продовжуватиме бойові дії, нехтуючи втратами.

Водночас Брекельманс позитивно оцінив ініціативу України щодо припинення вогню та діалогу. Однак зауважив, що Росія такої готовності не демонструє: "Гадаю, Путін і далі воюватиме та не схилятиметься до компромісів. Йому байдуже, що він щодня втрачає тисячу або й більше солдатів...Тож ми мусимо посилювати тиск на Росію, щоб послабити її позиції. І нам потрібно надалі підтримувати Україну, щоб її позиції ставали сильнішими. Якщо це вдасться, тоді, думаю, Путін буде змушений сісти за стіл переговорів і піти на компроміс".

