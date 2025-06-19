РУС
588 4

Глава Минобороны Нидерландов Брекельманс: Амбиции Путина выходят за пределы Украины. НАТО должно быть готово

брекельманс

Имперские амбиции Владимира Путина выходят далеко за пределы Украины - он стремится восстановить влияние бывшего СССР в странах Балтии и других регионах.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает наращивать свой военный потенциал: производит больше вооружений, вербует больше солдат. И мы также видим, что это происходит не только с целью агрессии против Украины, но и для подготовки к потенциальному конфликту за пределами Украины", - отметил Брекельманс. По его мнению, действия Кремля представляют прямую угрозу странам Балтии и НАТО в целом, поэтому необходимо развивать оборонные планы Альянса для сдерживания РФ.

Министр подчеркнул, что Запад должен изменить динамику войны - иначе Путин, убежденный, что время работает на него, будет продолжать боевые действия, пренебрегая потерями.

В то же время Брекельманс положительно оценил инициативу Украины о прекращении огня и диалога. Однако отметил, что Россия такой готовности не демонстрирует: "Думаю, Путин и дальше будет воевать и не будет склоняться к компромиссам. Ему безразлично, что он ежедневно теряет тысячу или даже больше солдат...Поэтому мы должны усиливать давление на Россию, чтобы ослабить ее позиции. И нам нужно в дальнейшем поддерживать Украину, чтобы ее позиции становились сильнее. Если это удастся, тогда, думаю, Путин будет вынужден сесть за стол переговоров и пойти на компромисс".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна об угрозе для стран Балтии со стороны России: пока Путин жив, он будет продолжать

Нидерланды (1639) Балтия (370) путин владимир (32231) Брекельманс Рубен (17)
Прагнення ***** це звичайна параноя. Закінче як і всі схиблені в історії людства прикладів повно.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:16 Ответить
Своїм нескінченним *****..жом і "коаліцією охочих" невідомо до чого Ви не підготуєтесь. Відправляйте свої бригади на ротацію на наш фронт - і самі навчитесь воювати і нам допоможете.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:55 Ответить
Армія яка боїться воювати
показать весь комментарий
19.06.2025 16:12 Ответить
А товаріщь с Іспанії так нє счітаєт. Єво проблєми ЄС не душєщіпают.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:28 Ответить
 
 