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Новости Санкции против России
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Рубио: Трамп "будет знать правильное время и место" для введения санкций против РФ

Марко Рубио

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что сейчас не время для новых санкций против России.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Рубио, Белый дом опасается, что ужесточение санкций сорвет возможность ведения переговоров с Москвой о прекращении огня.

"Если мы сделаем то, чего все здесь от нас хотят, а именно вмешаемся и разгромим их новыми санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность вести с ними переговоры о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать?", - пояснил он.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран надеются убедить Трампа изменить позицию во время саммита НАТО в Гааге, который состоится в среду.

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Рубио подчеркнул, что Трамп "будет знать правильное время и место" для введения экономических мер. По его словам, сейчас ведется работа с Конгрессом, чтобы предоставить президенту США достаточную гибкость в этом вопросе.

В то же время он признал, что если санкции все же будут введены, это будет означать, что "окно возможностей для переговоров" с Россией, вероятно, закроется.

Комментируя ситуацию на фронте, Рубио отметил, что Москва пытается достичь своих целей именно военным путем.

"Наше ощущение такое, что россияне будут пытаться достичь на поле боя того, чего они требовали за столом переговоров, а именно сохранения административных границ определенных территорий и тому подобное. Мы считаем, что им будет гораздо сложнее достичь этого, чем они думают", - добавил он.

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Автор: 

россия (96420) санкции (11569) Трамп Дональд (5842) Рубио Марко (233)


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Топ комментарии
+14
Жополизы одни из самых мерзких созданий, алчные, подлые, предадут в любой момент...
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25.06.2025 11:32 Ответить
+13
Велика держава колись була....перетворилася на пшик
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25.06.2025 11:34 Ответить
+12
Клован ї6аний, такий саме пітух як і наш Кулєба - колись був нормальним дипломатом/політиком поки не пішов служити дегенерату. І тепер виглядає як повний імбіцил.
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25.06.2025 11:32 Ответить
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Клован ї6аний, такий саме пітух як і наш Кулєба - колись був нормальним дипломатом/політиком поки не пішов служити дегенерату. І тепер виглядає як повний імбіцил.
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25.06.2025 11:32 Ответить
"Рубіо наголосив, що Трамп "знатиме правильний час і місце " - 2 дбла то вже сила .

Що там риже може " знати" ? Воно дупля не відбиває ,що в світі зараз робиться , ляпає ротом що попало , а всі ці прихвостні виконують перед дегенератом-піндосом , що дегенерат - Гуру .

Реально шоу імбицилів , до речі підхвачене й нашим відбитим на голову виборцем з числа 73% ще в 2019 р.
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25.06.2025 13:13 Ответить
Жополизы одни из самых мерзких созданий, алчные, подлые, предадут в любой момент...
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25.06.2025 11:32 Ответить
Трампуші пора відрощуать вуса як у Піськова чи бацьки. Ху-йло видно любить щоб в попу щекотало..
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25.06.2025 11:33 Ответить
Велика держава колись була....перетворилася на пшик
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25.06.2025 11:34 Ответить
Не Трамп а Вселенський всезнайка а його оточення принеси подай - пішов нах - не мішай
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25.06.2025 11:35 Ответить
стисняюсь отэта спрасить. а 24 чяса ужэ закончились, чи ищо нет?
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25.06.2025 11:39 Ответить
а две нидели? не? ...
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25.06.2025 11:40 Ответить
Плавно переросли у два тижня і далі, дивись хроніки з шостої палати
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25.06.2025 11:42 Ответить
Скоро вже всім стане зрозуміло, що на Америку трампанутого розраховувати немає сенсу, колись велика країна перетворилась в придаток ху... лостану, а трампонутий грає роль чого бажаєте, ваша ху...ловська велич.
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25.06.2025 11:40 Ответить
Що, опять два тиждня?!
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25.06.2025 11:40 Ответить
Канєшно, знатиме! Але не в цьому житті!
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25.06.2025 11:43 Ответить
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25.06.2025 11:43 Ответить
Молодой человек спрашивает старого холостяка:
- Какой месяц самый лучший для женитьбы?
- Мартобрь.
- Но такого месяца нет в календаре.
- Вот именно.
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25.06.2025 11:49 Ответить
Коли мордор знищить всю Україну,тоді введуть санкії для розподілу багатств українських.
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25.06.2025 11:50 Ответить
Як, навіть вже не 2 тижні?
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25.06.2025 11:51 Ответить
А так вже навіть не цікаво, здулись повністю.
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25.06.2025 11:52 Ответить
Вибачте, пане мисливцю, у вас вус відклеївся
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25.06.2025 12:35 Ответить
Рубіо= *****
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25.06.2025 11:51 Ответить
Трампу некогда **** заниматься. У него с Витьковым, корешом из Брайтон бич серьезный бизнесс.
Прогнали вокруг света весь воздушный флот бомбовозов и заправщиков, сожгли годовой запас топлива.
Сбросили в иранской пустыне 13 ржавых железнодорожных цистерн с порохом.
Перепугали всех коз и верблюдов округе и оставили 2-х метровые воронки в песке.
Банкет обошелся бюджету в 8 миллиардов $.
90% которых украли Иблон, Витьков и Трампонов.
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25.06.2025 12:10 Ответить
Конченное
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25.06.2025 12:12 Ответить
Санкції Трампа проти Москви будуть дуже таємними. Ніхто не буде знати коли де що і на який термін. Навіть і сам Трамп, і його друг Балодья.
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25.06.2025 12:28 Ответить
После ужина с зелёным и похмелья!
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25.06.2025 12:29 Ответить
тобто ніколи?
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25.06.2025 13:19 Ответить
Теж мені секрет.
1. Дочекатися, поки раша 100% буде на межі краху,
2. ввести санкції, які а) вже нічого не вирішуватимуть, б) триватимуть недовго,
3. Випустити на сцену руду людину яка скаже: "Без наших дуже руйнівних санкцій перемоги б не було, США в черговий раз довели, що США виробляє найпотужніші санкції в світі, всі потужні санкції ЄС відстали на 50 років від наших неймовірних санкцій США. Ви бачите? Варто нам було ввести наші руйнівні та дуже потужні санкції і все скінчилось. Бо я президент. Якби це був Байден, він би не ввів, а я ввів." Потім вийде Венс, скаже "а ви подякували хоч раз за наші потужні санкції?" ну і всьо.
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25.06.2025 14:06 Ответить
Невже через два тижні???
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25.06.2025 14:13 Ответить
нарциз Трамп не бажає вводити санкції проти росії бо не буде кому крім нього вести переговори? Та все просто ... ти введи санкції, а коли путіна припре то він сам буде шукати можливість як закінчити війну. та з ким домовлятись
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25.06.2025 15:10 Ответить
 
 