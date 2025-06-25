Рубио: Трамп "будет знать правильное время и место" для введения санкций против РФ
Администрация президента США Дональда Трампа считает, что сейчас не время для новых санкций против России.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Рубио, Белый дом опасается, что ужесточение санкций сорвет возможность ведения переговоров с Москвой о прекращении огня.
"Если мы сделаем то, чего все здесь от нас хотят, а именно вмешаемся и разгромим их новыми санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность вести с ними переговоры о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать?", - пояснил он.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран надеются убедить Трампа изменить позицию во время саммита НАТО в Гааге, который состоится в среду.
Рубио подчеркнул, что Трамп "будет знать правильное время и место" для введения экономических мер. По его словам, сейчас ведется работа с Конгрессом, чтобы предоставить президенту США достаточную гибкость в этом вопросе.
В то же время он признал, что если санкции все же будут введены, это будет означать, что "окно возможностей для переговоров" с Россией, вероятно, закроется.
Комментируя ситуацию на фронте, Рубио отметил, что Москва пытается достичь своих целей именно военным путем.
"Наше ощущение такое, что россияне будут пытаться достичь на поле боя того, чего они требовали за столом переговоров, а именно сохранения административных границ определенных территорий и тому подобное. Мы считаем, что им будет гораздо сложнее достичь этого, чем они думают", - добавил он.
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Що там риже може " знати" ? Воно дупля не відбиває ,що в світі зараз робиться , ляпає ротом що попало , а всі ці прихвостні виконують перед дегенератом-піндосом , що дегенерат - Гуру .
Реально шоу імбицилів , до речі підхвачене й нашим відбитим на голову виборцем з числа 73% ще в 2019 р.
- Какой месяц самый лучший для женитьбы?
- Мартобрь.
- Но такого месяца нет в календаре.
- Вот именно.
Прогнали вокруг света весь воздушный флот бомбовозов и заправщиков, сожгли годовой запас топлива.
Сбросили в иранской пустыне 13 ржавых железнодорожных цистерн с порохом.
Перепугали всех коз и верблюдов округе и оставили 2-х метровые воронки в песке.
Банкет обошелся бюджету в 8 миллиардов $.
90% которых украли Иблон, Витьков и Трампонов.
1. Дочекатися, поки раша 100% буде на межі краху,
2. ввести санкції, які а) вже нічого не вирішуватимуть, б) триватимуть недовго,
3. Випустити на сцену руду людину яка скаже: "Без наших дуже руйнівних санкцій перемоги б не було, США в черговий раз довели, що США виробляє найпотужніші санкції в світі, всі потужні санкції ЄС відстали на 50 років від наших неймовірних санкцій США. Ви бачите? Варто нам було ввести наші руйнівні та дуже потужні санкції і все скінчилось. Бо я президент. Якби це був Байден, він би не ввів, а я ввів." Потім вийде Венс, скаже "а ви подякували хоч раз за наші потужні санкції?" ну і всьо.