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Новини Санкції США проти Росії Відносини РФ та Китаю
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Китай пообіцяв посилити підтримку РФ після погроз Трампа про санкції, - The Telegraph

Сі Цзіньпін пообіцяв Росії підтримку на тлі погроз Трампа

Китай вже пообіцяв посилити підтримку Росії після того, як 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита у розмірі 100% для торговельних партнерів Москви.

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін та Москва повинні "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах" після зустрічі з міністром закордонних справ Росії в Пекіні 15 липня.

Довіра між Китаєм та Росією "поглибилась" й обидві країни "створюють модель нового типу міжнародних відносин", сказав Сі Цзіньпін.

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Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп погрожував ввести 100-відсоткові мита на основних торговельних партнерів Росії, включаючи Китай, якщо Путін не підпише мирну угоду з Україною протягом 50 днів.

Автор: 

Китай (4762) мито (1131) росія (66686) Сі Цзіньпін (337) Трамп Дональд (6447)


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Топ коментарі
+16
Це мєрзость жовтопика.
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15.07.2025 16:31 Відповісти
+16
Значить ми маємо тріскучу пі'здьош Трампа про "допомогу" Україні та горемичний 18 пакет санкцій ЕС з одного боку і реальне посилення допомоги русні від Китаю та КНДР...
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15.07.2025 16:37 Відповісти
+9
Китай може повторити помилку Японії у Другій Світовій. Замість вдарити у спину Сталіну і захопити Далекий Схід та Східний Сибір, коли всі війська Сталіна були зв'язані боями з Німеччиною - Японія підписала пакт про ненапад з СССР, поперлась на Перл-Харбор і прирекла себе на поразку. До речі, Сталін той пакт негайно порушив і вдарив у спину Японії, захопивши Куріли.
Так само і Китай, замість того, щоб скористатися війною росії з Україною, повзучою окупацією захопити величезні території росії і змусити її капітулювати - вони підтримують їх і готуються до свого Перл-Харбору на Тайвані. І, якщо у путіна при замєсі Китая з США, з'явиться можливість вдарити у спину Китай - він скористаються тією нагодою, не задумуючись.
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15.07.2025 17:10 Відповісти
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Це мєрзость жовтопика.
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15.07.2025 16:31 Відповісти
Ну навіть куплену шльондру, поки чухають, захищають...
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15.07.2025 16:33 Відповісти
... Допоки не пустять її на органи (Сибір, Владивосток...)
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15.07.2025 16:35 Відповісти
Відверті курси підвищення політичної кваліфікації респів з Трампом-
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15.07.2025 16:33 Відповісти
Васал, із своїм сюзереном, покажуть Трампу з оточенням, кузькіну мать????!!!
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15.07.2025 16:33 Відповісти
Гнилий овоч
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15.07.2025 16:33 Відповісти
Головкитаєзу вже не влаштовує: "поділити світ на трьох", жовтопикий хоче одноосібно бути "небесним імператором" планети Земля.
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15.07.2025 16:34 Відповісти
Хто б сумнівався - Китай рашку не кине
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15.07.2025 16:36 Відповісти
Значить ми маємо тріскучу пі'здьош Трампа про "допомогу" Україні та горемичний 18 пакет санкцій ЕС з одного боку і реальне посилення допомоги русні від Китаю та КНДР...
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15.07.2025 16:37 Відповісти
В ответ на угрозі Трампа Си завезет еще 1 млн. китайцев в Сибирь!
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15.07.2025 16:40 Відповісти
Пам'ятай, купуючи китайські товари - ти спонсоруєш ракети які летять тобі на голову.
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15.07.2025 16:50 Відповісти
100%
це повинні розуміти всі
навіть якщо не відмовитись від чінарського хламу зовсім - його можна скоротити до мінімуму.
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15.07.2025 17:06 Відповісти
Нам би таких партнерів!
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15.07.2025 16:52 Відповісти
саме кумедне що санкції Америка похерила зато Китай офіційно буде допомогати Кацапії
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15.07.2025 16:55 Відповісти
Ця" пара" має здохнути і тоді на планеті Земля наступить МИР!!!
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15.07.2025 17:02 Відповісти
Буданов-шукай кілерів
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15.07.2025 18:15 Відповісти
шоу триває
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15.07.2025 17:03 Відповісти
Китай може повторити помилку Японії у Другій Світовій. Замість вдарити у спину Сталіну і захопити Далекий Схід та Східний Сибір, коли всі війська Сталіна були зв'язані боями з Німеччиною - Японія підписала пакт про ненапад з СССР, поперлась на Перл-Харбор і прирекла себе на поразку. До речі, Сталін той пакт негайно порушив і вдарив у спину Японії, захопивши Куріли.
Так само і Китай, замість того, щоб скористатися війною росії з Україною, повзучою окупацією захопити величезні території росії і змусити її капітулювати - вони підтримують їх і готуються до свого Перл-Харбору на Тайвані. І, якщо у путіна при замєсі Китая з США, з'явиться можливість вдарити у спину Китай - він скористаються тією нагодою, не задумуючись.
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15.07.2025 17:10 Відповісти
серйозно? якою окупацією? зараз не 40-ві роки. зараз у русні повно ядерки. якщо комуняки полізуть відкрито на кацапів, то кацапи можуть закидати їх ядерними бімбами. можуть вони це зробити? теоретично - так. фактично - хз, хз. швидше ні, ніж так. проте гадати тут і випробовувати долю сенсу нема. тим більше, що каци тоді можуть примінити ядерку згідно їх доктрини в оборонних цілях. кілька боєголовок по густонаселеній чайні і жертви там будуть вимірюватися десятками, а може навіть і сотнями мільйонів. стануть комуняки так ризикувати заради тих сибірських ресурсів, які вони і так зараз мають можливість купувати по дуже низьким цінам, точно не стануть.. тому і приводити ці аналогії стоілітньої давності зовсім недоречно. не ті часи і не ті озброєння.
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15.07.2025 18:29 Відповісти
Ці точно посилять. Бо руде дурко лише струшує повітря своїми нікчемними погрозами, а вузькоокі реально допомагають.
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15.07.2025 17:10 Відповісти
Трамп мав увести санкції без виляння хвостом. Тоді б Китай та кацапія так голосно б не сміялися. Китай буде вступати у війну на боці московії.
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15.07.2025 17:14 Відповісти
З одного боку це погано , а з іншого - може хоч це допоможе США позбутися дурнуватих ілюзій того що їм мовляв вдасться роз'єднати упряжку - жовтопиких і свинорилих .
Що одні що інші відверті і вічні вороги США , і американцям варто було б це не просто запам'ятати , а слід взагалі - затвердити в своїй Конституції !!
Європа до речі теж - має закарбувати собі на носі , що - миру , між демократичним і авторитарним світом , не бувати ніколи . І що авторитарний світ ЗАВЖДИ намагатиметься знищити - вільний і демократичний . Тому авторитарні країни слід тримати на короткому повідку - постійно , а не годувати їх грошима , до ригачки . Як ЄС робить ще й до цього часу .
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15.07.2025 17:26 Відповісти
Шо и требовалось доказать, узкоглазые помогали и будут помогать ***** в войне с Украиной, добро на которую давали на Олимпиаде в Пекине!!!!!
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15.07.2025 17:28 Відповісти
Косоокий покидьок
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15.07.2025 17:34 Відповісти
Украина становится полигоном.
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15.07.2025 17:48 Відповісти
Как **** на Украину нападать он герой , но когда возле жопы болт завертелся сразу китаезе побежал дрыщ...
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15.07.2025 17:58 Відповісти
..А почему бы Зеленскому не встретиться с Си и поговорить с ним по душам, вспомнить вероломное нападение гитлеровской Германией и т.д..
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15.07.2025 18:01 Відповісти
алоазрахамія любитель китаю ти і дальше будеш лизати дупу товарищ Сі
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15.07.2025 18:07 Відповісти
Саранча підтримує вошей !
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15.07.2025 18:16 Відповісти
А хтось сумнівався в жовторилих??? Трамп, твій хід!!!!
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15.07.2025 18:20 Відповісти
Трамп цими своїми погрозами тільки підіграв рашці і Китаю. Тепер китайози кацапам швиденько допоможуть, а ми допомогу партнерів чекатимемо місяці, мля... Хто хоче реально допомогти не кричить про це на увесь світ. То може Китай кацапам теж тільки на словах допомагатиме? Не такі вони дурні, щоб свої реальні плани розкривати...
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15.07.2025 18:21 Відповісти
 
 