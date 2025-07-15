Китай пообіцяв посилити підтримку РФ після погроз Трампа про санкції, - The Telegraph
Китай вже пообіцяв посилити підтримку Росії після того, як 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита у розмірі 100% для торговельних партнерів Москви.
Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін та Москва повинні "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах" після зустрічі з міністром закордонних справ Росії в Пекіні 15 липня.
Довіра між Китаєм та Росією "поглибилась" й обидві країни "створюють модель нового типу міжнародних відносин", сказав Сі Цзіньпін.
Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп погрожував ввести 100-відсоткові мита на основних торговельних партнерів Росії, включаючи Китай, якщо Путін не підпише мирну угоду з Україною протягом 50 днів.
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це повинні розуміти всі
навіть якщо не відмовитись від чінарського хламу зовсім - його можна скоротити до мінімуму.
Так само і Китай, замість того, щоб скористатися війною росії з Україною, повзучою окупацією захопити величезні території росії і змусити її капітулювати - вони підтримують їх і готуються до свого Перл-Харбору на Тайвані. І, якщо у путіна при замєсі Китая з США, з'явиться можливість вдарити у спину Китай - він скористаються тією нагодою, не задумуючись.
Що одні що інші відверті і вічні вороги США , і американцям варто було б це не просто запам'ятати , а слід взагалі - затвердити в своїй Конституції !!
Європа до речі теж - має закарбувати собі на носі , що - миру , між демократичним і авторитарним світом , не бувати ніколи . І що авторитарний світ ЗАВЖДИ намагатиметься знищити - вільний і демократичний . Тому авторитарні країни слід тримати на короткому повідку - постійно , а не годувати їх грошима , до ригачки . Як ЄС робить ще й до цього часу .