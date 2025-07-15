Китай пообіцяв посилити підтримку РФ після погроз Трампа про санкції, - The Telegraph

Китай вже пообіцяв посилити підтримку Росії після того, як 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита у розмірі 100% для торговельних партнерів Москви.

Про це пише The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін та Москва повинні "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах" після зустрічі з міністром закордонних справ Росії в Пекіні 15 липня.

Довіра між Китаєм та Росією "поглибилась" й обидві країни "створюють модель нового типу міжнародних відносин", сказав Сі Цзіньпін.

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Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп погрожував ввести 100-відсоткові мита на основних торговельних партнерів Росії, включаючи Китай, якщо Путін не підпише мирну угоду з Україною протягом 50 днів.