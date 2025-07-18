Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним, - The Times
Лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче організувати тристоронню зустріч із Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Пекіні під час святкування завершення Другої світової війни 3 вересня.
Про це повідомляє The Times, передає Цензор.НЕТ.
Путін уже прийняв запрошення, а Трампа, за припущеннями, можуть офіційно запросити найближчим часом. У Китаї вважають, що така зустріч подасть "сильний сигнал миру і стабільності", пише видання з посиланням на китайських коментаторів.
Трамп і Сі раніше вже обмінювалися запрошеннями, однак дати не призначали. На думку аналітиків, саміт у Пекіні може стати вигідним для Китаю і Росії, але команда Трампа може сприйняти це як політичну пастку, що принесе перевагу саме Сі.
Аналітики припускають, що Трамп навряд чи погодиться: він віддає перевагу двостороннім форматам, а не ролі "одного з трьох" на заході, який контролює Китай.
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до речі, яке відношення до ювілею мають самозванці з КНР, адже воюючою стороною була Республіка Китай, яку нині представляє Тайвань.
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хоча б ту, гроші на яку виділив ще Байден, близько 4 млрд$ ще було
Не вберегли прєдсєдатєль кослокі голкоштрикачі !
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Принаймні стосовно України, то Україна буде захищатися, а Європа, яку до речі якась міністерська шавка Сі нещодавно шантажувала, що не дозволить поразки Х-уйла, не відмовиться від підтримки України.