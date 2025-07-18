УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10528 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Сі, Трампа та Путіна
3 350 36

Сі Цзіньпін хоче провести тристоронній саміт із Трампом і Путіним, - The Times

сі,цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче організувати тристоронню зустріч із Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Пекіні під час святкування завершення Другої світової війни 3 вересня.

Про це повідомляє The Times, передає Цензор.НЕТ.

Путін уже прийняв запрошення, а Трампа, за припущеннями, можуть офіційно запросити найближчим часом. У Китаї вважають, що така зустріч подасть "сильний сигнал миру і стабільності", пише видання з посиланням на китайських коментаторів.

Трамп і Сі раніше вже обмінювалися запрошеннями, однак дати не призначали. На думку аналітиків, саміт у Пекіні може стати вигідним для Китаю і Росії, але команда Трампа може сприйняти це як політичну пастку, що принесе перевагу саме Сі.

Аналітики припускають, що Трамп навряд чи погодиться: він віддає перевагу двостороннім форматам, а не ролі "одного з трьох" на заході, який контролює Китай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай пообіцяв посилити підтримку РФ після погроз Трампа про санкції, - The Telegraph

Автор: 

путін володимир (24308) Сі Цзіньпін (338) Трамп Дональд (6495)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Хитрозаде косооке падло сосне прутня.
показати весь коментар
18.07.2025 14:48 Відповісти
+10
Про що?
показати весь коментар
18.07.2025 14:47 Відповісти
+7
Трамп не поїде
показати весь коментар
18.07.2025 14:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та давайте.... Давайте домовляйтесь вже
показати весь коментар
18.07.2025 14:46 Відповісти
Про що?
показати весь коментар
18.07.2025 14:47 Відповісти
Якщо ці три імперці зустрінуться, то вони будуть домовлятись про переділ світу!
показати весь коментар
18.07.2025 14:54 Відповісти
Вони і шмат лайна не поділять.
показати весь коментар
18.07.2025 14:56 Відповісти
Підор з гоміком, ціе зрозуміло .а а от при чому дорасмий трамп?:
показати весь коментар
18.07.2025 14:56 Відповісти
для повного комплекту на 3 вересня ще Шуфутинського не хвата
показати весь коментар
18.07.2025 15:01 Відповісти
показати весь коментар
18.07.2025 15:20 Відповісти
прєдсєдатєль, мабуть, таки реально дуже хворий, на голову - кращої символічної дати ніж закінчення Другої світової для перемовин з підпалювачем Третьої світової не знайдеш

до речі, яке відношення до ювілею мають самозванці з КНР, адже воюючою стороною була Республіка Китай, яку нині представляє Тайвань.

.
показати весь коментар
18.07.2025 16:31 Відповісти
+
показати весь коментар
18.07.2025 16:56 Відповісти
Трамп не поїде
показати весь коментар
18.07.2025 14:47 Відповісти
авжеж, на початку вересня спливають "щасливі 50 днів" для путьки, після котрих мають бути задіяні "чудові проти бункерні бомби"

.
показати весь коментар
18.07.2025 16:34 Відповісти
***** й сі дуже й дуже ризикують, враховуючи патологічну агресивність трампа ))
показати весь коментар
18.07.2025 14:48 Відповісти
Хитрозаде косооке падло сосне прутня.
показати весь коментар
18.07.2025 14:48 Відповісти
Будуть вмовляти санкції не накладати
показати весь коментар
18.07.2025 14:49 Відповісти
якщо Трампу нагадають про "сдєлку" з Китаєм і про те, шо у Сі Цзіньпіна свого ніц немає, а все крадене у штатів, то Доня може і погодитись аби залишити )(уйлоСіЦзіньпін без штанів.
показати весь коментар
18.07.2025 14:53 Відповісти
❗️Україна має перейти в наступ, щоб змінити хід війни - це слова Трампа, повідомив український чиновник для WP
показати весь коментар
18.07.2025 14:53 Відповісти
Ну так завтра він скаже,що цього не казав.
показати весь коментар
18.07.2025 14:54 Відповісти
у мене все записано
показати весь коментар
18.07.2025 14:55 Відповісти
зброю рудий надасть?
хоча б ту, гроші на яку виділив ще Байден, близько 4 млрд$ ще було
показати весь коментар
18.07.2025 15:00 Відповісти
Що це дасть? Ідіотська порада.
показати весь коментар
18.07.2025 15:24 Відповісти
якраз перед накладанням санкцій по закінченню 50 днів. трампу це навіщо, це пастка з метою примусити до дій на користь китаю-рф.
показати весь коментар
18.07.2025 14:55 Відповісти
Воно ще живе? Два інсульти...
показати весь коментар
18.07.2025 14:57 Відповісти
Вау !
Не вберегли прєдсєдатєль кослокі голкоштрикачі !

.
показати весь коментар
18.07.2025 16:36 Відповісти
яке відношення п.здоглазий китаєть має до другої світової війни?
показати весь коментар
18.07.2025 14:57 Відповісти
китай вигрібав люлей від Японії та був союзником Штатів
показати весь коментар
18.07.2025 15:02 Відповісти
да - китай був поневолений японцями і комуністами-ссікунами зраджений
показати весь коментар
18.07.2025 15:20 Відповісти
Аналітики припускають, що Трамп навряд чи погодиться: він віддає перевагу двостороннім форматам, а не ролі "одного з трьох" на заході, який контролює Китай.

Куплять Трампа на бажанні отримати премію Нобеля. Зіграють на слабостях Трампа
показати весь коментар
18.07.2025 15:02 Відповісти
Тут новини немає. У трьох диктаторів така ідея виношувалась давно. Трамп про це просто марить.
показати весь коментар
18.07.2025 15:08 Відповісти
Ялта 2.0. Все як хоче *****
показати весь коментар
18.07.2025 15:10 Відповісти
Тегеран - 25...
показати весь коментар
18.07.2025 15:29 Відповісти
Трампу там робить нічогою... Сі Дзінь Піну досить зателефонувать у Москву, і дать наказ "мавпі з гранатою", на вивід військ з України...
показати весь коментар
18.07.2025 15:32 Відповісти
Сі не визнає агресію Московщини проти України (мовить про якусь "українську кризу"), Х-уйло, який здійснює цю агресію, запрошується китайцем до себе як найкращий друг, і що робити у Китаї Трампону, який кричить, що весь свій до нього дослухається ... Та й небагато залежить від згоди Трампа догодити цим диктаторам, навіть якби він на це і погодився ...
Принаймні стосовно України, то Україна буде захищатися, а Європа, яку до речі якась міністерська шавка Сі нещодавно шантажувала, що не дозволить поразки Х-уйла, не відмовиться від підтримки України.
показати весь коментар
18.07.2025 15:35 Відповісти
Підари хочуть забити стрілку і переділити між собою світ, як бандюгани з 90-х
показати весь коментар
18.07.2025 15:55 Відповісти
Замітьте що Сі не приїхав в сша на інавгурацію Тампона хоча той його запрошував. Тепер побачим чи Тампон побіжить як собачка коли Сі покличе його до себе. Да ще й на якесь незрозуміле свято виграшу Китаю в другій світовій війні.
показати весь коментар
18.07.2025 16:00 Відповісти
ПАХНЕТ ПАЛЕНЫМ
показати весь коментар
18.07.2025 16:07 Відповісти
Треба кожен день нагадувати трампампону, що комуняки, особливо косооки- лайно брехливе
показати весь коментар
18.07.2025 16:51 Відповісти
 
 