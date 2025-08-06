Зеленский о разговоре с Трампом: Общая позиция абсолютно четкая – война должна закончиться
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет общую позицию с Дональдом Трампом: война должна завершиться, и ее должна закончить Россия, которая ее и начала.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время разговора они обсудили "то, что было озвучено в Москве". В ней также принимали участие и некоторые европейские лидеры.
"Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве.
Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину", - добавил Зеленский.
Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.
Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.
Впоследствии Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После этого президент США назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России.
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Треба ще якусь платформу створити чи шо...
Включно з нашою війною - "порєшаю хахлов за три дня".
Але надзвичайно важно закінчити - тільки через величезну кров, смерті, горе і катастрофу.
війна триватиме.
до катастрофи.
питання чиєї - їхньої чи нашої?
все залежить від нас
.
зейлу , індульгенцію , мов, дурко , і поярков кажє" дурашлеп" з дурачків і взятки гладкі ! Як безуглу белку , використовують, щоб пробивати шкідливі злочинні наміри кротів зе&рмаків і ко , що з неї візьмеш , в неї ж , жовта картка ??? Як схеми на сотні мільярдів розробляти і срати в очі світовим лідєрам зейло не дурак
га чолі воюючих держав стоять, як правило, дебіли.
питання лише в стані дебілізму - від повного ідіота до сірої посередньості.
у нас - "тяжьолий случай".
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нажаль для нас
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ушаков - радник буйла з зовнішньої політики.
Епоха брехні:
Навіщо Єрмак демобілізує суспільство такими заявами?
ОСЬ ТАКИЙ ТИ ГОЛОВНОЕОМАНДУАЮВАЧЬ, **** ТИ БРЕХЛИВА, ВОРОВИТА ТА НЕГОЛЕНА.
Кращн б тебе мама рима на картонку б висала коли папа саша на кондомв заощадив
ма.... дівізію !
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Ну і як воно, виборці ЗЄ, 2018 та 2025 у порівнянні?
такі діла...
єдине тішить, що в США він популярніший за трампа.
може його всиновлять якісь реднеки і американці заберуть його собі, на президента.
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але чи повернуть вони борги - сто тисяч життів Українських Воїнів, десятки тисяч покалічених і міліони біженців ?
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Не зрозумів нічого, що йому Трамп казав.
І нас тепер про це проінформував.
Незламно і потужно, як завжди...
Навіть в твоїй голові?
Ой! Я ж забув, що в тому нарості на твоїх плечах, в який ти нюхаєш та їси, ти війну закінчив ще у 2019-му... Які ж таргани знову розпочали в ній війну? Що з цього приводу кажуть "5-6 менеджерів"? А психіатри?
Покладу цю заяву на одну полицю з мільярдом дерев, 4 000 баксів зарплати вчителям, 3 000 ракет, гігаватом електрики, 8 мільйонами дронів і, звісно, травневими шашликами...
"Нає...алі їх разом"?
Оце я так дурню спитав у головного чотириразового ухилянта Держави!..
Це може бути початком будь-якої розмови хоч з США, хоч з ЄС, хоч з Китаєм, хоч з ******.
Зеленський тупо палка у колесі у будь-якій справі.
Може для початку хоча б Часів Яр та Покровськ втримати?