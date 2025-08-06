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Новости Заявления о мире Разговор Зеленского и Трампа
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Зеленский о разговоре с Трампом: Общая позиция абсолютно четкая – война должна закончиться

Зеленский прокомментировал разговор с Трампом 6 августа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет общую позицию с Дональдом Трампом: война должна завершиться, и ее должна закончить Россия, которая ее и начала.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время разговора они обсудили "то, что было озвучено в Москве". В ней также принимали участие и некоторые европейские лидеры.

"Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве.

Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виткофф провел "очень продуктивную" встречу с Путиным. Война в Украине должна закончиться, - Трамп

Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.

Впоследствии Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого президент США назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России.

Также читайте: Трамп ввел дополнительные пошлины в 25% для Индии за покупку российской нефти

Автор: 

Зеленский Владимир (21454) Трамп Дональд (6132) война в Украине (5542)


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Топ комментарии
+11
За все хороше проти всього поганого.

Треба ще якусь платформу створити чи шо...
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06.08.2025 20:38 Ответить
+11
Що з цього приводу скажуть експерДи?
Епоха брехні:
Навіщо Єрмак демобілізує суспільство такими заявами?
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06.08.2025 20:41 Ответить
+11
Вова, чому війна ще незакінсилась?
ОСЬ ТАКИЙ ТИ ГОЛОВНОЕОМАНДУАЮВАЧЬ, **** ТИ БРЕХЛИВА, ВОРОВИТА ТА НЕГОЛЕНА.
Кращн б тебе мама рима на картонку б висала коли папа саша на кондомв заощадив
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06.08.2025 20:44 Ответить
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Має!
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06.08.2025 20:37 Ответить
ну так всі війни колись закінчуються - навіть столітні…
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06.08.2025 21:04 Ответить
За все хороше проти всього поганого.

Треба ще якусь платформу створити чи шо...
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06.08.2025 20:38 Ответить
Це ще покійний Сивохо "створював", поїхав на ній до Кобзона на концерт.
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06.08.2025 20:51 Ответить
кожну війну легко розпочати - від Троянської (не тій гьорлі Аполон подарував яблуко), до Другої світової (поверніть мені ісконні Судєти).
Включно з нашою війною - "порєшаю хахлов за три дня".
Але надзвичайно важно закінчити - тільки через величезну кров, смерті, горе і катастрофу.

війна триватиме.
до катастрофи.
питання чиєї - їхньої чи нашої?
все залежить від нас

.
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06.08.2025 20:58 Ответить
Війну набагато легше розпочати та вести, коли країною на яку збираються напасти, керує самовпевнений дебіл, який розвалив оборону, армію, економіку, державний апарат, а згодом навіть мотивацію населення.
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06.08.2025 21:04 Ответить
він 🤢не дєбіл , а ворог ! Навіщо , ви , даєте ,
зейлу , індульгенцію , мов, дурко , і поярков кажє" дурашлеп" з дурачків і взятки гладкі ! Як безуглу белку , використовують, щоб пробивати шкідливі злочинні наміри кротів зе&рмаків і ко , що з неї візьмеш , в неї ж , жовта картка ??? Як схеми на сотні мільярдів розробляти і срати в очі світовим лідєрам зейло не дурак
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06.08.2025 21:16 Ответить
все вірно.

га чолі воюючих держав стоять, як правило, дебіли.
питання лише в стані дебілізму - від повного ідіота до сірої посередньості.
у нас - "тяжьолий случай".

.
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06.08.2025 21:18 Ответить
підарас жидівський, вийди у вікно на знак протесту
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06.08.2025 21:19 Ответить
!війна має завершитись!,і тут потрібно добавити "завершитись где то па сєрєдінє"
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06.08.2025 20:38 Ответить
там де є - "право солдатського чобота"

нажаль для нас

.
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06.08.2025 20:59 Ответить
Ну так це не завершення війни це просто перемир'я,через деякий час вона розпочнеться з новою силою.Зеленському пора перестати красти та брехати.потрібно чесно сказати що це не мир а перемир'я.Мінск-3 це те що так боявся наш президент.кордони будуть закриті,війсковий стан не буде скасований,ТЦК на вулицях будуть продовжувати террор а ЗЕленський буде вічно красти в президентскому кріслі
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06.08.2025 21:17 Ответить
"її повинна закінчити Росія, яку вона й розпочала" - там конкретно дупа речення будує
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06.08.2025 20:40 Ответить
а що було "озвучено в Москві" ? огласіте весь спісок пожалуста
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06.08.2025 20:41 Ответить
"в мацкві буде озвучено, після того, як в Вашингтоні буде озвучено..."
ушаков - радник буйла з зовнішньої політики.
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06.08.2025 21:02 Ответить
Що з цього приводу скажуть експерДи?
Епоха брехні:
Навіщо Єрмак демобілізує суспільство такими заявами?
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06.08.2025 20:41 Ответить
Значить ішака прижучили і нема що сказати. Ішак має вступитись н...й, але чмо впирається.
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06.08.2025 20:42 Ответить
Вова, чому війна ще незакінсилась?
ОСЬ ТАКИЙ ТИ ГОЛОВНОЕОМАНДУАЮВАЧЬ, **** ТИ БРЕХЛИВА, ВОРОВИТА ТА НЕГОЛЕНА.
Кращн б тебе мама рима на картонку б висала коли папа саша на кондомв заощадив
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06.08.2025 20:44 Ответить
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06.08.2025 20:56 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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06.08.2025 21:12 Ответить
Позиції зрозумілі від вступу трампа на посаду президента. А результат перемовин який??? Тож якщо сьогодні вночі вдарять по Києву, то перемовини вчергове відбулися продуктивно ???
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06.08.2025 20:44 Ответить
слідкуйте за Енгельсом, Карла Маркса його ма.... дівізію !

.
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06.08.2025 21:05 Ответить
А Зеленський вже визначився як саме війна повинна закінчитись? Чи як завжди все абстрактно про "справедливий мир" і "повага до незалежності"?
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06.08.2025 20:45 Ответить
Йому про це ще ніхто нічого не сказав, а саме воно "не має часу думати стратегічно"... Хоча, з огляду на його дії, я б скоротив цю його фразу просто до "не має часу думати".
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06.08.2025 20:53 Ответить
Бо ти просрав потужно на всіх фронтах, і ракет та ідей в тебе немає. Банкрот, як каже Трамп. Питання до оманського віслюка просте, що ти раді свого миру прокакаєшь з наших територій.
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06.08.2025 20:46 Ответить
А чи не під цими гаслами ЗЄ йшов на вибори?

Ну і як воно, виборці ЗЄ, 2018 та 2025 у порівнянні?
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06.08.2025 20:49 Ответить
довіра до ЗЄ - біля 60%.

такі діла...

єдине тішить, що в США він популярніший за трампа.
може його всиновлять якісь реднеки і американці заберуть його собі, на президента.

.
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06.08.2025 21:09 Ответить
Справедливість має перемогти! Зло має бути покаране! Так, мало не забув. У всьому винен Зеленський та 95 квартал! 73%!
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06.08.2025 20:49 Ответить
так, винні вони.

але чи повернуть вони борги - сто тисяч життів Українських Воїнів, десятки тисяч покалічених і міліони біженців ?

.
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06.08.2025 21:12 Ответить
А ***** повинен здохнути як скажена собака!
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06.08.2025 20:50 Ответить
Він, напевно, знову без перекладача гундосив.
Не зрозумів нічого, що йому Трамп казав.
І нас тепер про це проінформував.
Незламно і потужно, як завжди...
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06.08.2025 20:50 Ответить
"...спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись." Джерело: https://censor.net/ua/n3567374

Навіть в твоїй голові?
Ой! Я ж забув, що в тому нарості на твоїх плечах, в який ти нюхаєш та їси, ти війну закінчив ще у 2019-му... Які ж таргани знову розпочали в ній війну? Що з цього приводу кажуть "5-6 менеджерів"? А психіатри?

Покладу цю заяву на одну полицю з мільярдом дерев, 4 000 баксів зарплати вчителям, 3 000 ракет, гігаватом електрики, 8 мільйонами дронів і, звісно, травневими шашликами...
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06.08.2025 20:50 Ответить
Знову набивші оскомину фрази: дуже продуктивна розмова, ми отримали позитивні сигнали, світова спільнота з нами, маємо обгрунтовані очікування, зло буде покарано.
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06.08.2025 20:51 Ответить
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06.08.2025 20:53 Ответить
ну ось - "зійшлися десь посередині". Як і обіцяв колись наш Черчіль..
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06.08.2025 20:52 Ответить
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06.08.2025 20:54 Ответить
З цього слідує - готуємось до нових масованих обстрілів Києва та інших міст.
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06.08.2025 20:53 Ответить
Потужний і чіткий реZедент
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06.08.2025 20:53 Ответить
Володимир Олександрович, а як же "кордони 91го року і кава в Криму"?
"Нає...алі їх разом"?
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06.08.2025 20:53 Ответить
Це ж було обіцяно при Бідоні, це йому були обіцянки а не пересічним лохам
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06.08.2025 21:11 Ответить
Війна має завершитись як? Разом з Україною? Бо сумніваюсь що сатана ***** раптом стане людиною.
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06.08.2025 20:53 Ответить
Блть, чергова казочка на ніч зелено-синьому електорату... Коли ракети власні почнеш виробляти, буратінка?!
Оце я так дурню спитав у головного чотириразового ухилянта Держави!..
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06.08.2025 20:58 Ответить
Знов пропоную починати будь-які переговори з приємного для всіх сюрприза - голови Зеленського на блюді. 😀

Це може бути початком будь-якої розмови хоч з США, хоч з ЄС, хоч з Китаєм, хоч з ******.

Зеленський тупо палка у колесі у будь-якій справі.
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06.08.2025 21:00 Ответить
позиція українців дуже чітка-жодного жида не має бути на державних посадах в Україні ☝️
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06.08.2025 21:01 Ответить
Проходь у бан тихо, довбойобе.
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06.08.2025 21:09 Ответить
піди пожуй тухес жидок
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06.08.2025 21:13 Ответить
Ше кацапів забув
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06.08.2025 21:13 Ответить
кацапи мають бути "хороші",усі без винятку
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06.08.2025 21:15 Ответить
Якщо дійсно буде довге повітряне перемир'я, а бої на ЛБЗ продовжаться, то взагалі в ***** таку війну. Тут ми навіть теоретично, по приколу, ніколи не переможемо. Бо штурмувати посадки в них м'яса тупо більше в рази.
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06.08.2025 21:04 Ответить
Так то все таки ***** має зупинити війну?А як же-"Зеленський вважає, що Порошенко не був зацікавлений в закінченні війни"
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06.08.2025 21:05 Ответить
Для мене не зрозуміло, як росія має закінчити війну - вивести свої війська з окупованих територій до визнаних кордонів 1991 року(як оціцяв Боневтік Великий) чи до кордонів перед повномасшабним нападом 2022 року??? Наскільки я розумію з логіки Боневтіка Потужно-Брехливого, то кацапи мають вийти за кордони 1991 року, як обіцяв Боневтік наріду на виборах 2019 року. Своє слово він тримає, не те, що той Порошенко, який заключив якісь "мінські" і не закінчував війну, бо він на ній наживався... Он простой мальчік від наріду, сказав - зробив... Чи все-таки кацапи залишуться там, де вони є сьогодня??? Що на це скажуть 73%, які у 2019 році стомилися від війни і щіколатного "баріги"? "Мінські" були погані???? Ці, що пропонує Боневтік хороші???
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06.08.2025 21:05 Ответить
трамп говорил- оно поддакивало и виляло обрезанным
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06.08.2025 21:08 Ответить
"У Зеленского абсолютно четкая позиция", сообщают секретные источники из соцсетей. Тут войне и конец(в далекой от реальности галактике).
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06.08.2025 21:08 Ответить
Рік тому під розмови про мир полізли в Курськ. Що буде зараз, тому що віри цьому поцу нема.
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06.08.2025 21:10 Ответить
Мысль не доведена до конца, война должна закончится в моЦвке под виселицей с повешенным вниз головой ******.
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06.08.2025 21:11 Ответить
Пуп не лусне?

Може для початку хоча б Часів Яр та Покровськ втримати?
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06.08.2025 21:18 Ответить
 
 