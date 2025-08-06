Зеленский о разговоре с Трампом: Общая позиция абсолютно четкая – война должна закончиться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет общую позицию с Дональдом Трампом: война должна завершиться, и ее должна закончить Россия, которая ее и начала.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время разговора они обсудили "то, что было озвучено в Москве". В ней также принимали участие и некоторые европейские лидеры.

"Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве.

Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину", - добавил Зеленский.

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Напомним, 6 августа спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Кремль заявил, что Уиткофф провел "полезные и конструктивные" переговоры с Путиным, за два дня до истечения срока, установленного Дональдом Трампом для России, чтобы согласиться на мир в Украине или столкнуться с новыми санкциями.

Впоследствии Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого президент США назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России.

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