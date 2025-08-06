Трамп ввел дополнительные пошлины в 25% для Индии за покупку российской нефти

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Об этом говорится на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Как указано, такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на рынок США, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

В указе отмечается, что если Индия применит "меры мести" против Соединенных Штатов в ответ на эти действия, то Трамп может изменить этот указ.

Администрация Трампа также предупредила, что аналогичную пошлину президент США может ввести и против других стран, которые прямо или косвенно покупают нефть у России.

В документе указано, что американское правительство будет следить за тем, покупает ли любая другая страна нефть у РФ.

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Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

После Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти.