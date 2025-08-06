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Новости Тарифы Трампа Ответ Индии на тарифы Трампа
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Трамп ввел дополнительные пошлины в 25% для Индии за покупку российской нефти

Трамп ввел 25-процентную пошлину против Индии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Об этом говорится на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Как указано, такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на рынок США, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

В указе отмечается, что если Индия применит "меры мести" против Соединенных Штатов в ответ на эти действия, то Трамп может изменить этот указ.

Администрация Трампа также предупредила, что аналогичную пошлину президент США может ввести и против других стран, которые прямо или косвенно покупают нефть у России.

В документе указано, что американское правительство будет следить за тем, покупает ли любая другая страна нефть у РФ.

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Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

После Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти.

Автор: 

Индия (438) пошлина (511) США (27654) Трамп Дональд (6120)


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Топ комментарии
+4
Підкажіть йому хто-небудь, що там ще Китай та Турція купують, а то він вже забув... Тут пам'ятаю, а тут вже не пам'ятаю...
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06.08.2025 17:26 Ответить
+3
Табір уходить в небо.
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06.08.2025 17:20 Ответить
+2
Це і є жорсткі і страшні санкціє якими Тампон лякав Сосію? Обіцяв же що мінімум 100% введе мита
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06.08.2025 17:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Табір уходить в небо.
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06.08.2025 17:20 Ответить
Індуси порахували,що це мито зменшить ВВП Індії на 0,3%.
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06.08.2025 17:34 Ответить
чумазі відправлять своїх товарів до США на 71 млрд долларів, це звучить безглуздо але це факт.
Ні в яку іншу країну вони не відправляють так багато своїх товарів.
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06.08.2025 17:36 Ответить
Ну звісно. Зараз багато компаній релокують свій бізнес з Китаю до Індії.
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06.08.2025 17:41 Ответить
це теперь ні один американець не зможе подивитись індійське кіно не сплативши 25 % ?
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06.08.2025 17:22 Ответить
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06.08.2025 17:32 Ответить
а коли вже будуть санкції на сша за імпорт з рососії?...
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06.08.2025 17:23 Ответить
А вони в росії, ніби як купляють тільки те, без чого їм самим буде дуже погано, уран і т.п. І товарообіг там малий дуже. Якісь мільярди.
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06.08.2025 17:37 Ответить
Підкажіть йому хто-небудь, що там ще Китай та Турція купують, а то він вже забув... Тут пам'ятаю, а тут вже не пам'ятаю...
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06.08.2025 17:26 Ответить
він робить те що йому хочеться прикриваючись це мотивами "допомозі України" от і все
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06.08.2025 17:31 Ответить
Угорщина, Словаччина...
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06.08.2025 17:43 Ответить
Це і є жорсткі і страшні санкціє якими Тампон лякав Сосію? Обіцяв же що мінімум 100% введе мита
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06.08.2025 17:30 Ответить
Если это действительно дополнительные 25%, то это где-то 55-60 миллионов в день потери. Не думаю что индусам понравится.
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06.08.2025 17:48 Ответить
І це ще 10 днів не пройшло! Далі буде
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06.08.2025 17:32 Ответить
Ще не ввів, ще 21 день чекати
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06.08.2025 17:39 Ответить
І це добра новина! Презеденте дякуємо
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06.08.2025 17:45 Ответить
Ну це вже хоч щось після всіх Байденівських соплів і казок про ми будемо з вами скільки скільки буде потрібно...поки ху@ло до Ужгорода не дійде
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06.08.2025 17:47 Ответить
 
 