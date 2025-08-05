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Новости Тарифы Трампа
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Несмотря на угрозы Трампа, индийские чиновники на этой неделе посетят Россию, - Bloomberg

На Глобальном саммите мира Индию не будут представлять высокопоставленные чиновники

Советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар посетят Россию уже на этой неделе, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном повышении пошлин на индийский импорт.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

В правительстве Индии подчеркнули, что эти поездки являются частью ежегодных консультаций и были запланированы заранее. Визиты состоятся на фоне угроз со стороны Трампа ужесточить таможенную политику в отношении Индии из-за закупок российской нефти.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.

После Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти.

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Автор: 

Индия (435) Трамп Дональд (6120)


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Топ комментарии
+10
трампона крутять на бую аж вітер свистить

ще обісцяти треба - він це любить
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05.08.2025 17:56 Ответить
+6
надеюсь поездки выйдут боком
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05.08.2025 17:58 Ответить
+6
Моді розповідає, що зараз не час для війни, потрібен мир, але при цьому не відмовляється заробляти на війні і спонсорувати війну....беспринципна тварина.
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05.08.2025 18:04 Ответить
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трампона крутять на бую аж вітер свистить

ще обісцяти треба - він це любить
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05.08.2025 17:56 Ответить
Бо Америки вже ніхто не боїться, всі навчилися робити джинси, кока колу і хот доги з гамбургерами
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05.08.2025 18:21 Ответить
на адресу індусів, які на поклон до русні їдуть, нічого не хочеш сказати?
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05.08.2025 20:23 Ответить
Скоро Трамп вдасть, що нічого не сталося, і йому це взагалі не потрібно було. Як з захопленням Канади, Гренландії, і Панамського каналу.
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05.08.2025 17:58 Ответить
надеюсь поездки выйдут боком
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05.08.2025 17:58 Ответить
Трамп вирішує свої шкурні питання по тарифам з Індією. Війна в Україні просто зручний засіб тиску, який буде моментально похєрєно коли індуси ту прекрасну угоду укладуть...
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05.08.2025 17:59 Ответить
Шкурні Трампа інтереси збігаються з нашими . Він хоче щоб цигани купували американську нафту замість кацапської . Тому маю надію що він їх дотисне .
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05.08.2025 18:21 Ответить
Поки що.
І у нього нема цілі припинити торгівлю індусів з рашою. Його ціль угода про тарифи. Тому ніяких санкцій не буде якщо індуси її підпишуть, неважливо припинять вони купувати нафту чи ні...
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05.08.2025 18:32 Ответить
Че ты вечно ноешь. Смирись и расслабся, фанатик бидона
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05.08.2025 18:35 Ответить
А ти з тих хто ще чекає на шашликі від Трампа? Надіявся що подібних ідіотів в Україні вже нема...
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05.08.2025 18:39 Ответить
Судя по твоему вечному нытью и отсутствию критического мышления, то единственный фанат шашлыков тут это ты. Еще будешь трампу пятки целовать
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05.08.2025 19:11 Ответить
Можливо . Але ж вся справа якраз в нафті !! 25% мита Індії , Трамп запровадив саме через небажання циганів змінити продавця нафти , а ще зброї .
Їм із США натякали і раніше , купуйте мовляв - нашу нафту , і тарифи не збільшаться , але індуси чомусь думали що з ними просто бавляться , як з дітворою . Тепер Трамп запровадив нові мита , і вони зразу ж забігали .
Подивимось чим це закінчиться , але я думаю що цигани все ж - дадуть заднюю .
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05.08.2025 18:57 Ответить
Про "купуйте нафту у нас" мови не було. Була мова про загальні тарифи. Одночасно з тарифами на Індію точно такі самі тарифи в 25% були введені на Японію і Півд.Корею. Там ніякої рос. нафти нема.

Тобто ця ситуація розрулиться двома варіантами - Індія погодиться на угоду і зможе купувати любу нафту яку забажає. Або не погодиться і продовжить купувати російську з новими тарифами. Для України різниці ніякої...
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05.08.2025 19:34 Ответить
Прямої мови не було , але прозорі натяки звучать . Цигани їх не чують ! То і ж отримали мита .
Трамп лукавить коли говорить що вводить мита через мовляв - фінансування індусами війни в Україні . На війну йому й справді начхати . Трампа цікавить лише прибуток .! Гроші . Саме тому оглядачі говорять що війна для Трампа це ширма , якою він прикриває , справжню мету - викинути кацапів з індійського ринку нафти , і зробити щоб американські продавці нафти зайняли їх місце .
Так що тут - наші і США цілі співпадають .
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05.08.2025 20:58 Ответить
Моді до цивілізаціі чи до орків?
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05.08.2025 18:00 Ответить
Моді розповідає, що зараз не час для війни, потрібен мир, але при цьому не відмовляється заробляти на війні і спонсорувати війну....беспринципна тварина.
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05.08.2025 18:04 Ответить
Гроші не пахнуть. У індусів на дешевій російській нафті наварчик виходить офігєнний. От вони і варяться. Треба санкції накладати на тих хто купуватиме бензин, або дизель у індусів.
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05.08.2025 18:16 Ответить
ЕС тільки з нового року припинить купувати нафтопродукти перероблені з кацонафти...
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05.08.2025 18:34 Ответить
Там смердять. Але всі радіють.🤣
Презентація, сама перша, куйоглазих в індіі.
Треба гімно міняти на широка моя..
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05.08.2025 18:50 Ответить
Так-то европка спонсирует рашку похлеще индусов. Покупают энергоносители, обмен товаров идет полным ходом через третьи страны. Но хоть чувство самосохранения присутствует немного чтобы подкидывать денег на оружие нам для войны
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05.08.2025 18:37 Ответить
Обісраний ганг буде обісцяним...
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05.08.2025 18:00 Ответить
У них же е БРIКС, до чого тут американськи тарифи? 😀
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05.08.2025 18:15 Ответить
Чому не ймуть віри, що Китай, Індія - давно відділилися і сформували ворожу вісь разом з мордором? Це ж ясно давно. Всі потуги перетягти їхна сторону Америки виглядають ницо і безглуздо.
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05.08.2025 18:20 Ответить
Треба ліквідувати Болівуд Томагавками. Пханупротапи не переживуть це горе
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05.08.2025 18:31 Ответить
Как они смогут давить на индусов и китайцев если все технологии сразу уходят туда, придумали что то и сразу завод в китае или индии строят, или с китая в индию переносят!
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05.08.2025 18:42 Ответить
Трамп! Вдар по-справжньому по Індії! Викини індусів з провідних американських high-tech фірм!
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05.08.2025 18:55 Ответить
Британія пішла з Індії і от вони вже вороги заходу і білих людей і хочуть побороти білу культуру. Проблеми з Гонконгом теж.
Не такі там раді китайцям.
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05.08.2025 19:15 Ответить
 
 