Несмотря на угрозы Трампа, индийские чиновники на этой неделе посетят Россию, - Bloomberg
Советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар посетят Россию уже на этой неделе, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном повышении пошлин на индийский импорт.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
В правительстве Индии подчеркнули, что эти поездки являются частью ежегодных консультаций и были запланированы заранее. Визиты состоятся на фоне угроз со стороны Трампа ужесточить таможенную политику в отношении Индии из-за закупок российской нефти.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.
После Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти.
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ще обісцяти треба - він це любить
І у нього нема цілі припинити торгівлю індусів з рашою. Його ціль угода про тарифи. Тому ніяких санкцій не буде якщо індуси її підпишуть, неважливо припинять вони купувати нафту чи ні...
Їм із США натякали і раніше , купуйте мовляв - нашу нафту , і тарифи не збільшаться , але індуси чомусь думали що з ними просто бавляться , як з дітворою . Тепер Трамп запровадив нові мита , і вони зразу ж забігали .
Подивимось чим це закінчиться , але я думаю що цигани все ж - дадуть заднюю .
Тобто ця ситуація розрулиться двома варіантами - Індія погодиться на угоду і зможе купувати любу нафту яку забажає. Або не погодиться і продовжить купувати російську з новими тарифами. Для України різниці ніякої...
Трамп лукавить коли говорить що вводить мита через мовляв - фінансування індусами війни в Україні . На війну йому й справді начхати . Трампа цікавить лише прибуток .! Гроші . Саме тому оглядачі говорять що війна для Трампа це ширма , якою він прикриває , справжню мету - викинути кацапів з індійського ринку нафти , і зробити щоб американські продавці нафти зайняли їх місце .
Так що тут - наші і США цілі співпадають .
Презентація, сама перша, куйоглазих в індіі.
Треба гімно міняти на широка моя..
Не такі там раді китайцям.