Несмотря на угрозы Трампа, индийские чиновники на этой неделе посетят Россию, - Bloomberg

Советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар посетят Россию уже на этой неделе, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном повышении пошлин на индийский импорт.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

В правительстве Индии подчеркнули, что эти поездки являются частью ежегодных консультаций и были запланированы заранее. Визиты состоятся на фоне угроз со стороны Трампа ужесточить таможенную политику в отношении Индии из-за закупок российской нефти.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.

После Трамп заявил, что значительно повысит пошлины против Индии за перепродажу российской нефти.

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