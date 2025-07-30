Трамп объявил о 25% пошлин для Индии из-за покупки нефти у России
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.
Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Среди причин президент США назвал закупку Индией российских энергетических ресурсов и военного оборудования.
"Хотя Индия является нашим другом, в течение многих лет мы ведем с ней относительно мало бизнеса, поскольку ее таможенные тарифы являются слишком высокими, одними из самых высоких в мире, а также она имеет самые строгие и неприятные немонетарные торговые барьеры среди всех стран. Кроме того, она всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергии России, наряду с Китаем", - отметил он.
Трамп подчеркнул, что все в мире хотят, чтобы "Россия прекратила убийства в Украине", потому что "все это не очень хорошо".
Он отметил, что кроме таможенной ставки в 25% на импортные товары из Индии, страна также будет платить "штраф" за вышеупомянутое им, а именно экономическое сотрудничество с Россией. Размер штрафа Трамп не уточнил.
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а обіцяв ще 10 днів поморозитись
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Может, когда хочет - быть не импотентом
мита на Індію це цирковий трюк Донні
Індія вже майже перейшла з рашиської нафти на саудівську.
через якийсь час припинять імпорт з рашки зовсім і донні знизить мита, сказавши Бразилії, Китаю та іншим:
"Дивіться - я можу бути й добрим !"
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з цими питання стоїть: або-або
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рудий донні нарешті прямо стверджує: " усі бажають, щоби раша припинила вбивства в Україні".