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Новости Тарифы Трампа Экспорт нефти РФ
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Трамп объявил о 25% пошлин для Индии из-за покупки нефти у России

Трамп анонсировал пошлины для Индии за торговлю с РФ

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Среди причин президент США назвал закупку Индией российских энергетических ресурсов и военного оборудования.

"Хотя Индия является нашим другом, в течение многих лет мы ведем с ней относительно мало бизнеса, поскольку ее таможенные тарифы являются слишком высокими, одними из самых высоких в мире, а также она имеет самые строгие и неприятные немонетарные торговые барьеры среди всех стран. Кроме того, она всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергии России, наряду с Китаем", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Новые тарифы для Индии без торгового соглашения могут достичь 20-25%

Трамп подчеркнул, что все в мире хотят, чтобы "Россия прекратила убийства в Украине", потому что "все это не очень хорошо".

Он отметил, что кроме таможенной ставки в 25% на импортные товары из Индии, страна также будет платить "штраф" за вышеупомянутое им, а именно экономическое сотрудничество с Россией. Размер штрафа Трамп не уточнил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции работают: Индийские НПЗ начали искать замену российской нефти, - Bloomberg

Трамп анонсировал пошлины для Индии за торговлю с РФ

Автор: 

Индия (428) нефть (1952) пошлина (509) россия (96722) Трамп Дональд (6075)


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Топ комментарии
+7
Ще навіть 10 днів не пройшло, все вам не так. Ну звідки ви лізете?
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30.07.2025 15:51 Ответить
+5
А це вже ті сигнали про які казав Туск. Так що все до того йде.
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30.07.2025 15:48 Ответить
+4
донні прорвало !

а обіцяв ще 10 днів поморозитись

.
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30.07.2025 15:45 Ответить
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донні прорвало !

а обіцяв ще 10 днів поморозитись

.
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30.07.2025 15:45 Ответить
Молодца!
Может, когда хочет - быть не импотентом
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30.07.2025 15:46 Ответить
та це трохи не ті санкції. він сьогодні говорив, що було багато часу, але так і не змогли за цей час укласти з Індією торгову угоду. Тому і ввів віг мито 25%. якщо торгову угоду укладуть, то можуть і зменшити ці тарифи. так само було і з Європою. лякав її 50% митами. і паралельно торгувався. і коли на днях уклав цю торгову угоду із ЄС, то вже не вводив 50% мита, а тільки 15% ввів. а стосовно цапської нафти, то там він грозиться ввести 100% мита. а загалом, то треба то все фільтрувати, бо він сьогодні говорить одне, завтра інше.
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30.07.2025 16:27 Ответить
25? А про 500 просто трошки пізд...в?
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30.07.2025 15:47 Ответить
Ще навіть 10 днів не пройшло, все вам не так. Ну звідки ви лізете?
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30.07.2025 15:51 Ответить
не хвилюйтесь, дивитись на дінаміку, через 3 дні -25%, так за 50 днів і на 500 війде..все за планом
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30.07.2025 15:57 Ответить
не вийде!

мита на Індію це цирковий трюк Донні

Індія вже майже перейшла з рашиської нафти на саудівську.
через якийсь час припинять імпорт з рашки зовсім і донні знизить мита, сказавши Бразилії, Китаю та іншим:
"Дивіться - я можу бути й добрим !"

.
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30.07.2025 16:19 Ответить
так чим не вирішення проблеми? цирк не цирк, саме важливе -щоб ***** нічого продати не міг. Так шо все добре)
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30.07.2025 16:30 Ответить
По нафті = так, та й індуси самі сказали що легко відмовляться, але залишається що озброєння, а Індія великий покупець зброї. Тому, думаю, що це показуха, але на 50 %
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30.07.2025 16:32 Ответить
торговля теряет смысл около 100%
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30.07.2025 16:37 Ответить
А це вже ті сигнали про які казав Туск. Так що все до того йде.
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30.07.2025 15:48 Ответить
Швидкість ухвалення рішення вітається, але чому леше 25% ??? Пособників кацапстану слід лікувати електрошокером, а не запалювати сірника.
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30.07.2025 15:49 Ответить
когда говоришь 500 могут и послать, а когда 25, но серьезно, то задумаются...держдеп психологов нанял)))
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30.07.2025 16:38 Ответить
Китай! - Китай там на черзі - 60% нафти йде в Китай
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30.07.2025 15:50 Ответить
з Китаєм буде жорстока війна!

з цими питання стоїть: або-або

.
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30.07.2025 15:56 Ответить
Китай зараз не будуть зачіпати - Трамп надіється перебазарити з Сі
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30.07.2025 16:03 Ответить
зараз донні буде давити мєлких, типу Бразилії

.
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30.07.2025 16:20 Ответить
прогрес
рудий донні нарешті прямо стверджує: " усі бажають, щоби раша припинила вбивства в Україні".
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30.07.2025 15:56 Ответить
це вже щось на тлі того що було раніше
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30.07.2025 15:56 Ответить
урря!
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30.07.2025 15:57 Ответить
Значит Индию решили отделить от пекельных санкций через 10 дней. Трусливое чмо.
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30.07.2025 15:59 Ответить
Це треба було робити ще у 2022 році. Але ж тоді дуже популярним було слово "ескалація". А ще раніше були явні ознаки спроб чергового перезавантаження стосунків. Чого тільки вартий був дозвіл добудувати Північний потік 2.
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30.07.2025 16:10 Ответить
А Китай, коли ж Китай буде?
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30.07.2025 16:34 Ответить
А проти РФ коли тарифи запровадить? РФ - одна з кількох країн у світі, проти яких Трамп не запровадив тарифи.
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30.07.2025 16:35 Ответить
 
 