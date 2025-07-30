Трамп: Нові тарифи для Індії без торговельної угоди можуть сягнути 20-25%

США можуть запровадити мита на всі товари з Індії у розмірі 20-25%, якщо країнам не вдасться укласти торговельну угоду до 1 серпня, однак остаточна ставка ще не визначена.

Про це президент Дональд Трамп заявив журналістам у літаку Air Force One, повідомляє Bloomberg.

Голова Білого дому наголосив, що, незважаючи на дружні відносини, Індія "стягує чи не найвищі тарифи на американські товари у світі", що неприйнятно для Вашингтона.

Новина одразу позначилася на індійських ринках: рупія подешевшала до 87,24 за долар, а індекс Sensex втратив ранкове зростання.

Для Нью‑Делі такий рівень мита став би розчаруванням, оскільки країна домагалася ставки нижче 20% і прагнула кращих умов, ніж ті, що отримали Індонезія та Філіппіни – 19%. Індійські посадовці повідомили, що остаточних параметрів з Білого дому поки не отримали, але сподіваються укласти тимчасову угоду для продовження переговорів, щоб до осені вийти кінцевий результат.

Вашингтон наполягає на ширшому доступі до індійського ринку для аграрної, молочної та автопромислової продукції. Водночас у Нью‑Делі вважають червоними лініями заборону на ГМО‑культури, обмежений доступ до молочного сектора і збереження бар’єрів у автогалузі, пропонуючи натомість нульові мита на низку фармацевтичних та автокомплектувальних товарів.

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Для Індії особливо важливим є захист сільськогосподарського сектору, оскільки мільйони людей залежать від сільського господарства як джерела засобів до існування, а фермери складають ключовий електоральний блок партії Моді, якій в найближчі місяці належить провести важливі вибори до законодавчого органу штату.

Напруженість посилює й погроза Трампа запровадити "вторинні тарифи" для покупців російської нафти, зокрема Індії, якщо Кремль не припинить війну проти України. Поки що переговори тривають, а ринки уважно стежать, чи зможуть сторони досягти компромісу до початку серпня.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня імпортні тарифи для країн без двосторонніх угод із Вашингтоном будуть не меншими за 15%, а для деяких "недружніх" держав сягатимуть 50%.