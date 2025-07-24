"Від 15% до 50%": Трамп розповів про нові мита, які почнуть діяти уже з початку серпня

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня імпортні тарифи для країн без двосторонніх угод із Вашингтоном будуть не меншими за 15%, а для деяких "неприятельських" держав сягатимуть 50%.

Про це він заявив, виступаючи на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні, повідомляє Bloomberg.

"У нас буде прямий, простий тариф від 15% до 50%... Маємо 50%, тому що ми не дуже добре ладнаємо з цими країнами", – заявив Трамп.

Аін пояснив, що така шкала замінить індивідуальні переговори, на які, за його словами, "немає часу" через велику кількість торгових партнерів.

Читайте також: Трамп оголосив про масштабну торговельну угоду з Японією: мита зменшать до 15%

Це означає черговий перегляд оголошеної у квітні політики універсального 10% мита. Раніше президент допускав "10 або 15%", а міністр торгівлі Говард Лутнік називав 10% базовою ставкою для невеликих країн Латинської Америки та Африки, зазначає Bloomberg.

Після того як Японія погодилася зняти обмеження на частину американських товарів і підтримати інвестиційний фонд обсягом $550 млрд, Трамп уже знизив для неї загрозливе 25-відсоткове мито до 15%.

Нині під тиском дедлайну аналогічних домовленостей перебувають Південна Корея, Індія й країни ЄС, переговори з якими президент охарактеризував як "серйозні" й дав зрозуміти, що готовий знизити ставку лише в обмін на ширший доступ американського бізнесу до їхніх ринків.

Раніше повідомлялось, що Трамп готує нові мита для 150 країн: "Буде 10% або 15%, ще не вирішили".