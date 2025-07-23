Трамп оголосив про масштабну торговельну угоду з Японією: мита зменшать до 15%

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "масштабної" торговельної угоди з Японією, яка передбачає $550 млрд інвестиції у американську економіку та зниження імпортного тарифу на японські автомобілі й запчастини до 15% із нинішніх 25%.

Своєю чергою прем’єр-міністр Японії Сігеру Ішіба назвав це "найнижчою ставкою серед країн із профіцитом торгівлі зі США", повідомляє ВВС.

"Я щойно підписав найбільшу торговельну угоду в історії, можливо, найбільшу угоду в історії з Японією", – заявив Трамп на заході в Білому домі у вівторок ввечері.

Японський прем’єр підкреслив: "Токіо першим скорочує автомобільні тарифи без кількісних обмежень, тоді як для Японії не передбачено зниження її власних мит".

Водночас його країні доведеться відкрити економіку для американських авто, вантажівок, рису та інших агропродуктів.

Аналітики Oxford Economics вважають, що 15% – це "найкращий компроміс для Японії", а оголошені інвестиції вписуються в наратив Трампа про відродження американського виробництва.

Читайте також: Відповідь на мита Трампа: У Єврокомісії підготували торговельні контрзаходи проти США на 72 мільярди євро

Домовленості досягнуто після того, як квітневі "тарифи визволення" Трампа у розмірі 24% були призупинені на 90 днів, щоб дати сторонам час для переговорів.

Наразі очікується публікація тексту та графіку реалізації угоди Білим домом та урядом Японії. Після цього, Конгрес США та парламент Японії повинні ратифікувати документ.

Американська сторона заявляє, що Мінфін США контролюватиме обіцяний обсяг японських інвестицій, а Мінекономіки Японії – імпортні квоти на американські агропродукти.

Раніше повідомлялось, що Трамп готує нові мита для 150 країн: "Буде 10% або 15%, ще не вирішили".