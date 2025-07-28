"Найбільша з будь-коли укладених угод": Трамп оголосив про домовленість у торгівлі з ЄС

США та Євросоюз уклали рамкову торговельну угоду, яка передбачає запровадження мит у розмірі 15% для більшості європейських товарів, але дозволить запобігти загостренню конфлікту між двома союзниками, на яких припадає майже третина світової торгівлі.

Про це президент США Дональд Трамп та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосили за підсумками переговорів у Шотландії, що завершились у неділю увечері, передає Reuters.

"Я думаю, що це найбільша з будь-коли укладених угод", – сказав Трамп після годинної зустрічі з фон дер Ляєн.

Своєю чергою голова Єврокомісії заявила, що тариф у розмірі 15% застосовуватиметься "в усіх сферах".

"У нас є торговельна угода між двома найбільшими економіками світу, і це велика угода. Це величезна угода. Вона принесе стабільність. Вона принесе передбачуваність", – сказала вона.

Угода також передбачає $600 мільярдів інвестицій ЄС у Сполучені Штати та значні закупівлі ЄС енергетичного та військового обладнання у США.

Однак базовий тариф у розмірі 15% багато хто в Європі сприйматиме як поганий результат порівняно з початковою європейською амбіцією домовитися про нульові тарифи, хоча він кращий за загрозу ставки мита у 30%, якою погрожував Трамп, зауважує Reuters.

"Ми погоджуємося, що тариф... на автомобілі та все інше буде прямим тарифом у розмірі 15%", — сказав Трамп.

Однак базова ставка 15% не застосовуватиметься до сталі та алюмінію, для яких залишиться чинним тариф у розмірі 50%.

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Трамп, який прагне реорганізувати світову економіку та зменшити багаторічний торговельний дефіцит США, досі уклав угоди з Великою Британією, Японією, Індонезією та В'єтнамом, хоча його адміністрація не виконала обіцянку "90 угод за 90 днів".

Він періодично критикував Європейський Союз, кажучи, що він був "створений, щоб обдурити Сполучені Штати" в торгівлі. Його головним занепокоєнням є дефіцит торгівлі товарами між США та ЄС, який у 2024 році досяг $235 мільярдів, свідчать дані Бюро перепису населення США. Водночас ЄС вказує на профіцит на користь США в сфері послуг, який частково відновлює баланс.

Як повідомлялося, 12 липня Трамп пригрозив застосувати 30% тариф на імпорт з ЄС, починаючи з 1 серпня.

Своєю чергою ЄС заявляв про готовність запровадити тарифи у відповідь на американські товари вартістю $109 мільярдів.