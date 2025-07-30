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Новини Тарифи Трампа Експорт нафти РФ
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Трамп оголосив про 25% мита для Індії через купівлю нафти з Росії

Трамп анонсував мита для Індії за торгівлю з РФ

Президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Серед причин президент США назвав закупівлю Індією російських енергетичних ресурсів та військового обладнання.

"Хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми ведемо з нею відносно мало бізнесу, оскільки її митні тарифи є надто високими, одними з найвищих у світі, а також вона має найсуворіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, вона завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання в Росії і є найбільшим покупцем енергії Росії, поряд з Китаєм", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Нові тарифи для Індії без торговельної угоди можуть сягнути 20-25%

Трамп наголосив, що всі у світі хочуть, щоб "Росія припинила вбивства в Україні", бо "все це не дуже добре".

Він зауважив, що окрім митної ставки у 25% на імпортні товари з Індії, країна також платитиме "штраф" за вищезазначене ним, а саме економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції працюють: Індійські НПЗ почали шукати заміну російській нафті, ‒ Bloomberg

Трамп анонсував мита для Індії за торгівлю з РФ

Автор: 

Індія (701) нафта (5694) мито (1143) росія (66930) Трамп Дональд (6566)


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Топ коментарі
+11
Ще навіть 10 днів не пройшло, все вам не так. Ну звідки ви лізете?
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30.07.2025 15:51 Відповісти
+7
А це вже ті сигнали про які казав Туск. Так що все до того йде.
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30.07.2025 15:48 Відповісти
+6
донні прорвало !

а обіцяв ще 10 днів поморозитись

.
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30.07.2025 15:45 Відповісти
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донні прорвало !

а обіцяв ще 10 днів поморозитись

.
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30.07.2025 15:45 Відповісти
Молодца!
Может, когда хочет - быть не импотентом
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30.07.2025 15:46 Відповісти
та це трохи не ті санкції. він сьогодні говорив, що було багато часу, але так і не змогли за цей час укласти з Індією торгову угоду. Тому і ввів віг мито 25%. якщо торгову угоду укладуть, то можуть і зменшити ці тарифи. так само було і з Європою. лякав її 50% митами. і паралельно торгувався. і коли на днях уклав цю торгову угоду із ЄС, то вже не вводив 50% мита, а тільки 15% ввів. а стосовно цапської нафти, то там він грозиться ввести 100% мита. а загалом, то треба то все фільтрувати, бо він сьогодні говорить одне, завтра інше.
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30.07.2025 16:27 Відповісти
25? А про 500 просто трошки пізд...в?
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30.07.2025 15:47 Відповісти
Ще навіть 10 днів не пройшло, все вам не так. Ну звідки ви лізете?
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30.07.2025 15:51 Відповісти
не хвилюйтесь, дивитись на дінаміку, через 3 дні -25%, так за 50 днів і на 500 війде..все за планом
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30.07.2025 15:57 Відповісти
не вийде!

мита на Індію це цирковий трюк Донні

Індія вже майже перейшла з рашиської нафти на саудівську.
через якийсь час припинять імпорт з рашки зовсім і донні знизить мита, сказавши Бразилії, Китаю та іншим:
"Дивіться - я можу бути й добрим !"

.
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30.07.2025 16:19 Відповісти
так чим не вирішення проблеми? цирк не цирк, саме важливе -щоб ***** нічого продати не міг. Так шо все добре)
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30.07.2025 16:30 Відповісти
По нафті = так, та й індуси самі сказали що легко відмовляться, але залишається що озброєння, а Індія великий покупець зброї. Тому, думаю, що це показуха, але на 50 %
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30.07.2025 16:32 Відповісти
торговля теряет смысл около 100%
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30.07.2025 16:37 Відповісти
А це вже ті сигнали про які казав Туск. Так що все до того йде.
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30.07.2025 15:48 Відповісти
Швидкість ухвалення рішення вітається, але чому леше 25% ??? Пособників кацапстану слід лікувати електрошокером, а не запалювати сірника.
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30.07.2025 15:49 Відповісти
когда говоришь 500 могут и послать, а когда 25, но серьезно, то задумаются...держдеп психологов нанял)))
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30.07.2025 16:38 Відповісти
Китай! - Китай там на черзі - 60% нафти йде в Китай
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30.07.2025 15:50 Відповісти
з Китаєм буде жорстока війна!

з цими питання стоїть: або-або

.
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30.07.2025 15:56 Відповісти
Китай зараз не будуть зачіпати - Трамп надіється перебазарити з Сі
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30.07.2025 16:03 Відповісти
зараз донні буде давити мєлких, типу Бразилії

.
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30.07.2025 16:20 Відповісти
прогрес
рудий донні нарешті прямо стверджує: " усі бажають, щоби раша припинила вбивства в Україні".
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30.07.2025 15:56 Відповісти
це вже щось на тлі того що було раніше
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30.07.2025 15:56 Відповісти
урря!
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30.07.2025 15:57 Відповісти
Значит Индию решили отделить от пекельных санкций через 10 дней. Трусливое чмо.
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30.07.2025 15:59 Відповісти
Це треба було робити ще у 2022 році. Але ж тоді дуже популярним було слово "ескалація". А ще раніше були явні ознаки спроб чергового перезавантаження стосунків. Чого тільки вартий був дозвіл добудувати Північний потік 2.
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30.07.2025 16:10 Відповісти
А Китай, коли ж Китай буде?
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30.07.2025 16:34 Відповісти
А проти РФ коли тарифи запровадить? РФ - одна з кількох країн у світі, проти яких Трамп не запровадив тарифи.
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30.07.2025 16:35 Відповісти
 
 