Трамп оголосив про 25% мита для Індії через купівлю нафти з Росії

Президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Серед причин президент США назвав закупівлю Індією російських енергетичних ресурсів та військового обладнання.

"Хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми ведемо з нею відносно мало бізнесу, оскільки її митні тарифи є надто високими, одними з найвищих у світі, а також вона має найсуворіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, вона завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання в Росії і є найбільшим покупцем енергії Росії, поряд з Китаєм", - зазначив він.

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Трамп наголосив, що всі у світі хочуть, щоб "Росія припинила вбивства в Україні", бо "все це не дуже добре".

Він зауважив, що окрім митної ставки у 25% на імпортні товари з Індії, країна також платитиме "штраф" за вищезазначене ним, а саме економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

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