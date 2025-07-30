Трамп оголосив про 25% мита для Індії через купівлю нафти з Росії
Президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.
Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Серед причин президент США назвав закупівлю Індією російських енергетичних ресурсів та військового обладнання.
"Хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми ведемо з нею відносно мало бізнесу, оскільки її митні тарифи є надто високими, одними з найвищих у світі, а також вона має найсуворіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, вона завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання в Росії і є найбільшим покупцем енергії Росії, поряд з Китаєм", - зазначив він.
Трамп наголосив, що всі у світі хочуть, щоб "Росія припинила вбивства в Україні", бо "все це не дуже добре".
Він зауважив, що окрім митної ставки у 25% на імпортні товари з Індії, країна також платитиме "штраф" за вищезазначене ним, а саме економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а обіцяв ще 10 днів поморозитись
.
Может, когда хочет - быть не импотентом
мита на Індію це цирковий трюк Донні
Індія вже майже перейшла з рашиської нафти на саудівську.
через якийсь час припинять імпорт з рашки зовсім і донні знизить мита, сказавши Бразилії, Китаю та іншим:
"Дивіться - я можу бути й добрим !"
.
з цими питання стоїть: або-або
.
.
рудий донні нарешті прямо стверджує: " усі бажають, щоби раша припинила вбивства в Україні".