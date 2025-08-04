Трамп значительно повысит пошлины для Индии за перепродажу нефти РФ: "Ей все равно, сколько людей гибнет в Украине"
Президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины для Индии за перепродажу российской нефти.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает значительную часть приобретенной нефти на открытом рынке, получая большие прибыли. Ей безразлично, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины. Учитывая это, я существенно повышу пошлины, которые Индия платит США", - отметил Трамп, не уточнив деталей.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.
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