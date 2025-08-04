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Трамп значительно повысит пошлины для Индии за перепродажу нефти РФ: "Ей все равно, сколько людей гибнет в Украине"

Трамп анонсировал повышение пошлин для Индии из-за России

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит пошлины для Индии за перепродажу российской нефти.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Индия не только покупает огромные объемы российской нефти, но и продает значительную часть приобретенной нефти на открытом рынке, получая большие прибыли. Ей безразлично, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины. Учитывая это, я существенно повышу пошлины, которые Индия платит США", - отметил Трамп, не уточнив деталей.

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Трамп анонсировал повышение пошлин для Индии из-за России

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одной из крупнейших импортеров российской нефти.

Автор: 

Индия (432) нефть (1957) пошлина (510) россия (96788) Трамп Дональд (6100)


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Топ комментарии
+5
Поки що Доні не зробив нічого проти друга Владіміра. Окрім барвистих дописів в твіттері...
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04.08.2025 18:08 Ответить
+2
Індії чхати і на своїх - тому на інших їй класти 3 рази. + Індусів уже безкінечно в Канаді, США і по всьому світу - всі вмруть а вони лишаться
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04.08.2025 18:05 Ответить
+2
Але якщо індуси укладуть "прекрасну угоду" по тарифам то не введе...
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04.08.2025 18:07 Ответить
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Індії чхати і на своїх - тому на інших їй класти 3 рази. + Індусів уже безкінечно в Канаді, США і по всьому світу - всі вмруть а вони лишаться
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04.08.2025 18:05 Ответить
Доні стає звіром у своїй люті. Як кацапам так вдається - зробити з власного агента вибухівку під свій зад ???
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04.08.2025 18:06 Ответить
Поки що Доні не зробив нічого проти друга Владіміра. Окрім барвистих дописів в твіттері...
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04.08.2025 18:08 Ответить
Але якщо індуси укладуть "прекрасну угоду" по тарифам то не введе...
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04.08.2025 18:07 Ответить
Саметак. Хоча буддізм навчає іншому. Но серіл отой Нарендра шо у Морі на будізм з Будою як серят аятоли на іслам з Алахом.
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04.08.2025 18:08 Ответить
Кацапські будисти гірше муслімів..дикі звірі...не кажу вже про орду в період її найвищого розвитку..основна маса ордиців були саме будисти до примусової ісламізації
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04.08.2025 18:25 Ответить
індуси не будисти.
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04.08.2025 18:42 Ответить
По-ходу, Доннi зажене таки Iндiю в табiр кацапiв. Нове бойове завдання вiд кремлiнiв?
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04.08.2025 18:13 Ответить
Індія не має жодних міжнародних зобовязань стосовно України і не виступала гарантом нашої територіальної цілісності. Байдуже насправді Трампу і вистачає нахабства звинувачувати індійців в "байдужості".
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04.08.2025 18:13 Ответить
не має значення, є в неї забов'язання чи не має. Гроші, які індійці дають росії фінансують війну.
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04.08.2025 18:42 Ответить
Нарешті хоч якісь адекватні слова чутно від нього останнім часом... Подивимось які будуть дії.
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04.08.2025 18:16 Ответить
Як завжди, - змiна термiнiв, новi погрози, новi пряничкi.
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04.08.2025 18:21 Ответить
Хай краще так, чім якесь говн..ло з ранку до вечоча...
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04.08.2025 18:26 Ответить
Один iндус казав , що в них е бог, котрий дозволяе красти. -Головне, щоб це йшло на користь сiм`i, - так каже бог Сканда (Карттикея, Муруган) - бог вiйни, покровитель воiнiв та крадiiв.
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04.08.2025 18:17 Ответить
Тому в нашому парламентi однi iндуси!
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04.08.2025 18:19 Ответить
Индия прийдет с "покаянием" до Трампа а как тот успокоится снова за старое возмется Индия! Как покупала нефть у раши так и покупать будет
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04.08.2025 18:21 Ответить
Чи не простіше, замість того, щоб нагинати півтора мільярда індусів, і півтора мільярда китайців, грохнути бункерну скажену істоту?
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04.08.2025 18:24 Ответить
... "от якби зібрати всі сокири з усього села і кинуть в ставок, от булькнуло !" із української літератури...
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04.08.2025 18:29 Ответить
Не простiше, а ось почати вирiзати його сiм'ю та близьких - реально!
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04.08.2025 18:31 Ответить
Доня Македонський поспішає все як що не передумає.
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04.08.2025 18:27 Ответить
давай Доня , всім по 500
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04.08.2025 18:31 Ответить
мл 😁
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04.08.2025 18:44 Ответить
Всі навколо винні, окрім дружбана Донні- дідуся Пу.
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04.08.2025 18:32 Ответить
 
 