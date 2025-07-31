Индия и Россия могут вместе разрушить свои мертвые экономики, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал экономики Индии и России "мертвыми".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в Truth Social.

"Мне безразлично, что Индия сделает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мертвые экономики, мне все равно. Мы имели очень мало дел с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Так же Россия и США почти не имеют общего бизнеса.

"Давайте оставим это так и дальше, и скажем Медведеву, бывшему президенту России, который потерпел неудачу и считает себя до сих пор президентом, следить за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию", - говорится в заметке.

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