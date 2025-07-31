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Индия и Россия могут вместе разрушить свои мертвые экономики, - Трамп
Президент США Дональд Трамп назвал экономики Индии и России "мертвыми".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в Truth Social.
"Мне безразлично, что Индия сделает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мертвые экономики, мне все равно. Мы имели очень мало дел с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Так же Россия и США почти не имеют общего бизнеса.
"Давайте оставим это так и дальше, и скажем Медведеву, бывшему президенту России, который потерпел неудачу и считает себя до сих пор президентом, следить за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию", - говорится в заметке.
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+6 Randall Flag #387882
показать весь комментарий31.07.2025 08:05 Ответить Ссылка
+3 Igor #591922
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+2 Анатолій Горсеклемендирж
показать весь комментарий31.07.2025 08:46 Ответить Ссылка
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Это особенно ярко было 7 лет назад в США.
Трамп нагадує гоголівського Манілова, з "Мертвих душ", який жив одними "прожектами", та мріяв, щоб усе робилося без людей - "одним паром...".
гуд джоб.наш слоняра)
Пане Трамп не треба подяки за лайф хак, дайте краще ТОМАГАВКИ!