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Новости Тарифы Трампа
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Индия и Россия могут вместе разрушить свои мертвые экономики, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал экономики Индии и России "мертвыми".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в Truth Social.

Пост Трампа

"Мне безразлично, что Индия сделает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мертвые экономики, мне все равно. Мы имели очень мало дел с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Так же Россия и США почти не имеют общего бизнеса.

"Давайте оставим это так и дальше, и скажем Медведеву, бывшему президенту России, который потерпел неудачу и считает себя до сих пор президентом, следить за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию", - говорится в заметке.

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Автор: 

Индия (428) россия (96737) тарифы (1901) Трамп Дональд (6082)


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Топ комментарии
+6
Його війна. Запускає потужні міжконтинентальні дописи та вистрілює заяви.
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31.07.2025 08:05 Ответить
+3
Трамп, тобі треба зрозуміти що кожним своїм потужним виступом, ти не знищуєш зло, в принижуєш свою країну. Треба вже діяти в не розмовляти. Дай хоча би нам вдосталь зброї, а ми вже виконаємо твої погрози
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31.07.2025 08:13 Ответить
+2
Слідкувати за язиком завжди дуже корисно. І дописувачам на цензор нет також.
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31.07.2025 08:46 Ответить
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Його війна. Запускає потужні міжконтинентальні дописи та вистрілює заяви.
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31.07.2025 08:05 Ответить
Уууууу! Я грііііізний! Це вже який раз? Я з рахунку збився вже.
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31.07.2025 08:06 Ответить
а ти записуй
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31.07.2025 08:07 Ответить
Найуха?
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31.07.2025 10:22 Ответить
Индию до сих пор нельзя было трогать. Оружие против Китая. Как и все закомплексованные народы они очень обидчивы.
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31.07.2025 08:11 Ответить
Хором шось робити веселіше - Трамп рішиться валити їх?
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31.07.2025 08:12 Ответить
Трамп, тобі треба зрозуміти що кожним своїм потужним виступом, ти не знищуєш зло, в принижуєш свою країну. Треба вже діяти в не розмовляти. Дай хоча би нам вдосталь зброї, а ми вже виконаємо твої погрози
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31.07.2025 08:13 Ответить
Трамп единственная надежда Украины. Такой бред.
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31.07.2025 08:15 Ответить
Це ж барига. Він "воює" тарифами. Для бариг війни це повне безглуздя з точки зору марнування ресурсів. Купа грошей на вітер і жодних прибутків.
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31.07.2025 08:16 Ответить
ну так , шо вони можуть випускати ,тікі Шахеди та то з комплектуючих с Ірану і Китаю
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31.07.2025 08:13 Ответить
Серьезно ? Ты до уровня алкаша медведя опускаться будешь ? Блин ну скажи там условному Линдси грему пусть он парирует пассажи алкаша этож явно не твой уровень.
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31.07.2025 08:17 Ответить
Можливо аступний удар буде по іншій країні брікс-Бразилії щоб Китай перед зустрічю покумекав
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31.07.2025 08:26 Ответить
Запад боится признать что этот конфликт перерос в противостояние белых людей с остальным миром.
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31.07.2025 08:31 Ответить
Для начала Запад должен у себя определиться с местом белых людей у себя.
Это особенно ярко было 7 лет назад в США.
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31.07.2025 09:36 Ответить
Ого, сделки не будет по ходу, а он так надеялся, но индусы хуже китайцев оказались, а вот то шо алкодимона пнул это я прямо одобряю, шариковы должны знать шо они хоть и люди, но все равно собаки сутулые!
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31.07.2025 08:26 Ответить
Круглосуточно проспиртованный обрубок-получеловек преуспел задеть личные чувства Дональда, который в силу своего нарциссизма не прощает обид в свой адрес.
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31.07.2025 08:40 Ответить
Що померло, то не убити.🙂
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31.07.2025 08:32 Ответить
Хай Трамп, краще, про свою економіку подумає... Бо своїми "кордебалєтами", він за півроку розхилитав її так, що сам отримає "мертву економіку США"... Для того, щоб розвивать економіку, треба мать не тільки гроші, а й матеріальні та людські ресурси... У США, на сьогодні, (як не дивно) - перших двох речей - "в обріз" , а людського ресурсу взагалі немає... Під час та після І та ІІ Світових воєн США вигравали саме за рахунок напливу висококваліфікованих емігрантів з Європи... А зараз такого напливу немає... А своїх "люмпенів", що звикли жить на "велфер" (соціальну допомогу), він на заводи не заманить, і навіть не зажене... То хто ж ту економіку "розвивать" буде? Він навіть малокваліфіковану робочу силу порозганяв! А це - удар по сільському господарству та по розвитку інфраструктури (будівництву"...
Трамп нагадує гоголівського Манілова, з "Мертвих душ", який жив одними "прожектами", та мріяв, щоб усе робилося без людей - "одним паром...".
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31.07.2025 08:45 Ответить
Слідкувати за язиком завжди дуже корисно. І дописувачам на цензор нет також.
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31.07.2025 08:46 Ответить
алкогном делает больше для Украины в плане сотрудничества с Трампом чем все ермаки зеленские вместе взятые
гуд джоб.наш слоняра)
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31.07.2025 09:21 Ответить
оо, медвєд точно не промовчить на таке. ) зараз унічтожить "Фінляндію" і вийде в ефір. слідкуйте. )
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31.07.2025 09:22 Ответить
Х-уйло не зупиниться, воно починало війну, щоб знищити Україну, але вбивши багато невинних людей, так і не здійснило своєї мрії, і від того ще більше лютує. Трамп протягом 2023-2025 рр. переважно шкодив Україні, а зараз чомусь побачив очевидне, хто на кого напав і навіщо, і заявив що чекає від Х-уйла припинення вогню 8 серпня. Але Х-уйло не припинить, і що далі? Із двох варіантів, або Трамп зробить Х-уйлу боляче, або не зробить нічого і осоромиться своїми пустими погрозами, на сьогодні, враховуючи кредитну історію Трампа набагато вірогіднішим є другий варіант.
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31.07.2025 09:42 Ответить
Порада пану Трамну, з цим маленьким підаром треба розмовляти так: Короче тупоголовий , фільтруй базар!
Пане Трамп не треба подяки за лайф хак, дайте краще ТОМАГАВКИ!
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31.07.2025 10:37 Ответить
Гадаю,що своїми вис....ми,що до Трампа Медведєв робить гарну справу ....бо рудому нарцису по цимбалам геноцид України...А ось те,що Медведєв назвав його дідуганом та поливає брудом - це для Трампа,як атомна бомба....
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31.07.2025 10:39 Ответить
 
 